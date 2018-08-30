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Жаль потраченного времени не голосовал
Проходил собеседование в данном банке. В конце собеседования мне сообщили, что я лучше всех предыдущих кандидатов, но предложили должность ниже моей на тот момент, а зарплату - ниже, чем на тот момент. Я спросил - а зачем мне к вам тогда идти? Считаю, что это - хамство, лучше бы отделались дежурной фразой - позвоним через неделю.
Хлобыстин • несостоявшийся сотрудник
08.10.2014 22:15
Отличный Банк! положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Поначалу, когда только устроился, думал, что скоро все это закончится и начнутся "серые кошмарные будни" - ведь не может же быть так все хорошо??? smile:|
Вот уже полгода прошло и я чувствую себя нужным и коллективу, и вообще Банку. Отношение руководства - лояльное. Ни один вопрос не остается нерешенным. Все удовлетворены. smile;)
• сотрудник
29.02.2008 14:51
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