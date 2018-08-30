Проходил собеседование в данном банке. В конце собеседования мне сообщили, что я лучше всех предыдущих кандидатов, но предложили должность ниже моей на тот момент, а зарплату - ниже, чем на тот момент. Я спросил - а зачем мне к вам тогда идти? Считаю, что это - хамство, лучше бы отделались дежурной фразой - позвоним через неделю.