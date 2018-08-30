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|Жаль потраченного времени
|не голосовал
|Проходил собеседование в данном банке. В конце собеседования мне сообщили, что я лучше всех предыдущих кандидатов, но предложили должность ниже моей на тот момент, а зарплату - ниже, чем на тот момент. Я спросил - а зачем мне к вам тогда идти? Считаю, что это - хамство, лучше бы отделались дежурной фразой - позвоним через неделю.
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Хлобыстин • несостоявшийся сотрудник
08.10.2014 22:15
|Отличный Банк!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Поначалу, когда только устроился, думал, что скоро все это закончится и начнутся "серые кошмарные будни" - ведь не может же быть так все хорошо???
Вот уже полгода прошло и я чувствую себя нужным и коллективу, и вообще Банку. Отношение руководства - лояльное. Ни один вопрос не остается нерешенным. Все удовлетворены.
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