Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Задержка выплат комиссионной премии от партнёров Банка (СК ВСК)
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллеги настоящие и будущие, добрый день!
В последнее время наш Банк постигают хорошие и не совсем "хорошие" изменения, возможно связанные не только с меняющейся конъюнктурой рынка и слиянием с БИН-Банком, но отчасти зависящие от халатного отношения некоторых категорий сотрудников. Больше года в нашем Банке существовала программа поощрения сотрудников путём денежного вознаграждения за продажу страховых продуктов к кредиту наличными от компаний-партнёров (СК "ВСК", СК "Макс", СК "РГС" и тд.). Выплаты сего вознаграждения осуществлялись ежеквартально, в конце месяца следующего за окончанием очередного квартала. Проблемы начались с наступлением нового 2016 года, 4-ый квартал закончился бурным Новогодним застольем, по истечении которого премии от партнёров рассчитали, подвели итоги и, как бы: "спасибо всем за высокие показатели!", "вы хорошо работаете!", "молодцы!", "так держать!" и всё на этом... а в след "эээээ, Ребята, а где мои 15 000 руб. от страховых компаний?".
Дальше начинается самое интересно, выйдя после новогодних праздников, мы все с нетерпением стали ждать этих выплат комиссионного вознаграждения, "завтраки" сменялись один за другим: в начале задержку с выплатой увязали с долгими новогодними праздниками (это был конец января 2016) - якобы все отдыхали, а щас вышли и особо работать не хочется поэтому потерпите; следующий "завтрак" который был в середине февраля 2016г. объяснялся просто - все вышли с праздников, начали работать и вот-вот все начисления будут произведены; третий "завтрак" наступил в конце февраля 2016г. и их объяснения уже выглядели по-другому - сотрудник Банка, который производил комиссионные выплаты уволился и начислить размер вознаграждения некому, ждите, всё будет выплачено в ближайшее время.
Итог: сегодня первый день весны 2016г., а результат моего труда как-то не греет руку в кошельке, причем тепла в кошельке нет не только у меня, но у всех моих коллег, кто старался на благо МДМ Банка.
Мою голову начинают посещать разные вопросы и проблемы:
1) 10 марта 2016г. мне необходимо оплатить аренду квартиры, в которой я проживаю, но, к моему сожалению, я наверное не смогу это сделать. Коллеги, может вы подскажите, как арендодателям моей квартиры объяснить, что "сотрудник Банка, который производил комиссионные выплаты уволился и начислить размер вознаграждения некому, ждите, всё будет выплачено в ближайшее время"? И будет ли это его волновать?
2) В сложившейся ситуации, даже работать не хочется, ведь согласно ст. 141 Трудового кодекса РФ, если задержка по в выплате компенсации за труд составила более 15 дней, сотрудник может приостановить работу до выплаты суммы полностью, письменно известив об этом работодателя.
3) Административно-правовая ответственность за невыплату заработной платы наступает только при наличии вины работодателя и закреплена в статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях.
4) Раз денежное вознаграждение не выплачивалось, то мои деньги лежали на каком-то счету и я ведь могу потребовать денежную компенсацию, которая составляет не менее 1/300 от действующей в это время ставки рефинансирования Центробанка (11%). Эту цифру умножить на сумму задолженности за каждый день задержки. Кроме компенсации, я имею право потребовать индексации сумм задержанной заработной платы из-за обесценивания денег в связи с инфляцией. Об этом говорится в п. 55 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. №
2. А был ведь и моральный вред, связанный с переживаниями как заплатить за квартиру 10 марта 2016г.
Вот и думаешь, может уведомить письменно, согласно ст. 141 Трудового кодекса РФ работодателя о незапланированном отпуске, сходить таки в орган с названием "Трудовая инспекция" и оставить им жалобу-заявление... тем более все распоряжения, программы мотивации, информация о размере заработанного вознаграждения, копия ТК, написанная жалоба-заявление в Трудовую инспекцию РФ - у меня на руках. Дело за малым - на обеденном перерыве перейти на противоположную сторону дороги и закинуть эти бумажки и гос. орган. или всё же руководство МДМ Банка наконец разберётся в этой проблеме, а то кушать очень хочется да и с 10 марта 2016г. жить негде будет...
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1
sergei0103 • сотрудник
01.03.2016 10:48
|Как победить сотрудников в погонах совместно с сотрудниками из МДМ Банка. Практические рекомендации бывшего «экономического преступника»
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Место действия: УВД ЦАО, 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 31
Заказчик: ОАО «МДМ Банк». Кто участвовал со стороны банка в качестве «свидетелей»: Т.С.Н. (бывший Председатель Правления ОАО «МДМ Банк»), Т.С.А. (бывший начальник Департамента финансовых рынков ОАО «МДМ Банк», сейчас занимает аналогичную должность в ОАО «Московский кредитный банк») Аф-в С.А. (Начальник службы безопасности ОАО «МДМ Банк»), К.М.Ю. – директор по работе с недропользователями ОАО «МДМ Банк». Исполнители: Начальник СЧ СУ УВД ЦАО – Л.М.О., следователь Х.К.В., следователь О.М.О. Руководитель УВД ЦАО на момент заведения уголовного дела: П.В.К. – в настоящий момент занимает пост Начальника ГУ МВД по Московской области. (хорошо, что дача у меня в другой губернии). Текущие состояние уголовного дела: «радостно» открыто в декабре 2011 года и закрыто в октябре 2013 года самим же УВД ЦАО.
Даже не знаю с чего начать свое страшное повествование, сейчас пережив этот уголовный ад в течение 667 дней, я по другому смотрю на мир, я ценю каждый прожитый мною день, я борюсь, меня взяли наконец на хорошую и интересную работу в нормальный адекватный банк, да, УВД ЦАО не оставляют меня в покое уже третий год, да, моя семья пострадала. Но! я третий год веду с УВД ЦАО и банком МДМ непрекращающуюся борьбу. Нет худа без добра – мне пришлось–таки изучить УК, УПК вдоль и поперек, научиться подавать апелляции, кассации в арбитражных судах и даже дойти до надзора с одним из клиентов банка МДМ, и даже генеральная прокуратура проснулась и встала на мою сторону, но об этом - позже. Но самое главное – я переломила себя, не сломалась, прекратила бояться УВД ЦАО и БАНК, и отношусь к ним с презрением и иронией, выливая на них весь свой юридический яд в жалобах (а читай – в откровенных издевательствах).
Адвокаты говорят, что случай мой уникален, что число оправдательных приговоров - менее 1%, что УВД так и не смогло притащить дело в суд, а закрыли сами и… по ч.1 п.2 ст.24 УПК - реабилитация и отсутствие состава преступления. Я и клиенты этого банка совершили ряд страшных ошибок, которые потом пришлось исправлять кровью. Но обо всем по порядку.
В банке МДМ я отработала более 9 лет, банк в 2009 году нас объединили с банком УРСА, постоянно менялось руководство, я держалась сколько смогла. «Беда» моя, как руководителя одного очень маленького, но прибыльного подразделения состояла только в одном – мы зарабатывали слишком много (10% от всей чистой прибыли всего банка), и кредиты, выданные подразделением на момент моего увольнения превышали 100 миллионов долларов. И вот однажды сменилось мое руководство, пришли - Т.С.А. (Начальник Департамента финансовых рынков), К.В. (Руководитель Блока Казначейство ОАО «МДМ Банк»), Т.С.Н. (Председатель Правления), которые увидели, что выданные кредиты можно…, но обо всем по порядку. Я все тогда поняла, и уволилась из банка, задолженность клиентов, мне, естественно закрыть не дали. Подумала тогда – надо уйти в другой банк, перекредитовать задолженность клиентов, сохранить клиентов, но не тут–то было.
Итак, в ноябре 2011 года мне на сотовый позвонил некий сотрудник УВД ЦАО, представился оперуполномоченным Б.К.С. (именно его «рапорт» и ляжет потом в основу уголовного дела) и попросил приехать на доследственную проверку, назвав двух клиентов банка. Будучи на тот момент еще человеком с наивным мышлением, с чувством наивной справедливости в стиле «да эти клиенты проценты платят, договора закрыты будут только 31 марта 2013 года, да что с ними, да при чем тут УВД ЦАО?» я собралась и поехала в УВД ЦАО. Их не интересовали мои объяснения, увидев, что задолженность клиентов банка можно украсть – в декабре 2012 года было заведено уголовное дело, причем в отношении меня, дело № 380632. Итак, в декабре 2012 года я оказалась подозреваемой по уголовному делу № 380632 по ст. 201 ч. 1 «Превышение должностных полномочий». В чем? У меня была доверенность, я подписала договор, нет аффилированности с данными компаниями, почему? И тут я разозлилась, изучила УК, УПК и пр. и сама вызвала следователя Х.К.А. со словами: «Я приеду и не собираюсь скрываться».
Лето 2012 года – выемки и обыски клиентов банка, выемка документации. Начиная с ноября 2012 года следователь О.М.А. (женский род, на тот момент - майор, а сейчас ей дали подполковника) приставала ко мне с разными допросами - очными ставками. Декабрь 2012 года – пик прессинга со стороны УВД ЦАО, попытка вымогательства, угрозы об аресте и пр. Моя позиция – не бежать, подготовить грамотную юридическую позицию.
Апрель 2013 года – закрытие долгов предприятиями под давлением УВД ЦАО и МДМ Банка.
1. Деньги переведены от клиентов банка на компанию M-o H-ng L-d (Багамские острова), в сам МДМ банк не вернулись, хищение 70 миллионов долларов. Схема хищения пробита (к сожалению, для УВД ЦАО по арбитражным судам, сумма похищенных средств - 70 миллионов долларов США (задолженность перед банком компаний ЗАО «Р-н», ЗАО «Р-ий», ООО «К-ры. Технологии. Сервис», ОАО «Р-к «В-лый», ЗАО «Дра-мет», ООО «ИПК «Др-мет»), вся схема расхищения вбита в определения арбитражных судов и находится в открытом доступе на одном сайте.
2. Данные компании погашали долги не в банк, а на счета фирм оффшорных юрисдикций, о чем имеются определения Арбитражного суда города Москвы - определение судьи Ш.С.Н. от 20.05.2013 г. по делу А40-138990/12, определение судьи К.И.Э. от 12.04.2013 года по делу № А40-52420/12, определение судьи Л.К.В. от 16.05.2013 года по делу № А40-50598/12, определение судьи К.А.А. от 20.06.2013 года по делу № А40-136780/12-2.
3. Денежные средства по данным клиентам были переведены по следующей схеме - ОАО «МДМ Банк» переуступлена задолженность ЗАО «Др-мет» на оффшорную кипрскую компанию G-s H-ng L-d, задолженность ООО «ИПК Др-мет», ООО «К-ры. Технологии. Сервис», ОАО «Р-к В-ый» переуступлена на M-o H-g L-d (договора подписывал С.С.А.).
4. Задолженность от G-s H-gs L-d и M-o H-g L-d и по договорам цессии № 1,2,3,5 от 27.03.2013 года переуступлена на M-o M-t L-d (Багамские острова) – договора создавал Д.А. К-в (заместитель руководителя блока по управлению активами МДМ Банка). Он же потом напишет в УВД ЦАО письмо, что «Ущерб банку отсутствует». Задолженность по ЗАО Р-н/Р-й также переуступлена на M-o M-t L-d и подписана К-вым.
5. Задолженность от M-o M-t L-d по договору № 6 от 28.03.2013 года переуступлена на A-t L-d (Сейшельские острова).
6. В соответствии с определением от 24.06.2013 года, судья К.А.Г. (дело № А40-52661/12), компания A-t L-d выплатила компании M-o M-t L-d 70 000 000,00 (семьдесят миллионов долларов) США, а вот M-o M-t L-d выкупила долг у G-s H-s L-d за 21 150 000,00 (двадцать один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.
7. Получается, что деньги в итоге в банк не поступили, а находятся на расчетных счетах M-o M-t L-d (Багамские острова), которая выкупила долг у компании G-s за символические 21,15 миллиона рублей. Вышеперечисленные компании не являются структурами, аффилированными с банком.
Итог – расхищено 70 миллионов долларов.
Лето 2013 года - попытки вымогательства в стиле «дай 400» и мы закроем по реабилитации. Май 2014 года – получено постановление о прекращении дела по реабилитации без взяток. Февраль 2014 года - возбуждено очередное уголовное дело на компанию Ев-м, выделено из моего дела (классика «заказа»!). Май 2014 года – очередные звонки из УВД ЦАО, посылание их на…
Отдельное спасибо я хочу сказать двум людям из правоохранительной системы, которые хоть как-то реагируют и пытаются поставить на место сотрудников в погонах УВД ЦАО - А.А.В. (прокуратура ЦАО г. Москвы), И.Р.Д. (генеральная прокуратура).
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7
Thunder decline • бывший сотрудник
31.05.2014 22:10
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Администратор:
Оценка засчитана на основании присланных автором документов.
|Пересидел
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, уважаемые. Вот и моё время пришло написать тут отзыв о работе в любимом банке. Думаю, многих заинтересует положительная оценка, которую я решил выставить. Постараюсь раскрыть в описании предпосылки для этого.
Сразу хочу сказать, что за всё время работы в банке, а это 13 лет, мне довелось повидать всякого, и плохого, и хорошего. Было много и радостного, и грустного. В 2000 году я пришёл из бывшего СБСа с должности зам. управляющего ДО в московский МДМ на должность эксперта развития клиентского бизнеса. Для меня это решение было непростым в плане понижения в должности, но при этом зарплата из 350 долларов была повышена до 500, да ещё и премию обещали. Даже заплатили 100 баксов за квартал. Для меня это было очень круто по тем временам. Набирал экспертов МДМ в связи с расширением бизнеса. Открывали Лубянку, требовались спецы на сопровождение клиентов. Так что в головном, на Садовниках (6 этаж), я проработал всего квартал, потом открыли Лубянку и туда уехали клиентщики, кредитчики, бухгалтер, юрист, программист, АХО и ОПЕРО. Работали практически как обособленное подразделение, всё своё, все свои. Вопросы решались влёт.
Потом начались игры с оптимизациями. Первыми попали IT и юристы. Сначала их по штатке слили на ГО, потом и физически перевезли. Позже та же судьба коснулась бухгалтера и АХО. До последнего держались кредитчики, но и их не миновала чаша сия. С клиентщиками тема была непростая, т.к., видимо, боялись трогать структуру, которая приносила существенную долю дохода. Но, в итоге, и с ними началась кутерьма. Из ДО слили всех в Департаменты, потом начались переезды. Переезды – вообще любимая тема, покататься пришлось почти по всем объектам недвижимости, которые МДМ приобретал или арендовал.
В 2004 один из руководителей Сети, с которым работали на Лубянке, предложил перейти в управление, поработать с региональной сетью. Предложение меня серьёзно заинтересовало, т.к. открывались новые направления работы, а это всегда интересно. Да и с зарплатой там тоже получалось нормально. Руководство в Сети было, в основном, адекватное. По крайней мере, в начале работы, пока не начались оптимизационные процессы и покупка странных, амбициозных руководителей, которые сами, мягко говоря, слабоваты, но надеялись на свою сильную команду. Так как МДМом тогда руководили ещё бывалые бойцы, то не всем таким «горе-руководителям» удавалось закрепиться, но дело своё, чёрное, они всё-таки делали, и команда начинала потихоньку разваливаться.
Многие считают 2007 год знаковым для старого, успешного МДМа. К тому времени уже ушло много хороших спецов. Большой потерей был уход Тимура А., который сейчас возвращается. Тут и кризис подоспел. Объединение с УРСА Банком. Надежда на слияние всего хорошего – розницы УРСы и корпоратов МДМа. К сожалению, не срослось. Причины, пожалуй, анализировать тут бесполезно, т.к. читают эти вирши, в основном, сотрудники бывшие и немного будущие, да СБ. К руководству это попадает в исключительных случаях, как, например, мои комментарии, выделенные жёлтым маркером на распечатке. Кирилл Б., конечно, вполне адекватный руководитель, поулыбался, и попросил фильтровать своё мнение при публичных выступлениях. Пришлось пообещать пореже появляться на банках.ру. Правда, от лишения премии это меня всё равно не спасло. Так вот перестраховался в то время бывший руководитель корпа Александр А.
Объединение шло болезненно для обоих банков. Старый МДМ остался в «Книге памяти». Жалко, но так решили собственники бизнеса. Новый МДМ – первые года полтора – борьба за власть. Каждый более менее руководитель о работе думал в последнюю очередь. Всех пугала и стимулировала оптимизация. Показывали не результат, а процесс. При этом процесс абсолютно не просчитывался на перспективу. Её просто никто всерьёз не рассматривал.
После замены команды одного акционера командой другого, к сожалению, результат банк так и не начал показывать. Каждый из вновь назначенных руководителей пытался решить проблемы максимально быстро, т.е. сократить расходы. Об увеличении доходов думать было «не в струе». Дорогие депозиты випов – уберём. Не хватает капитала на портфель – сократим.
Разворотом можно считать назначение Игоря К., как вполне грамотного и адекватного специалиста. Свои задачи, как я понимаю, он выполнил. Поднял оперприбыль. Про его команду – пожалуй, промолчу. Новые задачи по восстановлению работы с корпоративным портфелем будет уже выполнять новый ПП – Тимур А. Что ж, хочу пожелать успехов в этом нелёгком деле.
Что ещё написать о себе. Увольняться я начал с декабря 2010 года, закончил в июле 2013. В декабре 2010 руководитель объединённого корп. и инвест. бизнеса мне предложил начать искать работу, но за меня заступилась новая руководительница и его уволили раньше, чем он уволил меня. Потом, месяца через 3, перед этой руководительницей поставили нелёгкий выбор – сократить ФОТ на 30 %. Она решила уйти сама. Жаль, с ней было комфортно работать, хоть она и была спецом в своей сфере, немного в стороне от корпа.
Пришло лето 11-го. Очередное предложение поискать работу. К тому времени я уже начал ходить по собеседованиям и надувать подушку ликвидности. Сходил летом во все накопившиеся отпуска. По осени опять руководитель, предложивший мне уволиться, покинул наш банк. Так прошёл ещё один успешный год. Новая работа не хотела меня, а я не стремился покинуть насиженное место. К лету 12 опять зашли разговоры об увольнении. Опять отгулял положенные отпуска, взял месяц за свой счёт и по возвращении стал знакомиться с новым руководителем. Работы с ним хватило как раз до лета 2013. Этот меня пересидел.
p.s. Про соцпакет не написал. Он есть. К стандартным ДМС, корпоративному английскому, телефону после получения определённого уровня должности перестал платить 200 баксов за место в гараже (списывалось за счёт общих расходов корп. блока).
p.p.s. Много тут расписывать не стал, т.к. должность не позволяет, пусть даже и бывшая.
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4
sergeevalex • бывший сотрудник
14.02.2014 21:20
|Замечательно, однако стабильности в мире нет
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сюжет навеял предшествующий пост, были когда-то и у нас стажировки, а руки горели от возможностей перевернуть весь банк! "А студенты, Лидеры курсов, Вам исключительно к нам",- сладко запевала HR-тамада. И ведь шли, как коты на валерьянку, вытянув руки и зомбированные волшебным магнитом по имени "РАБОТАТЬ В БАНК". Но... Человек с интеллектом, знаете ли, такое животное, что ему постоянно хочется большего: зарплаты, карьерного роста, признания коллег. И вот, спустя полгода - год, ты уже не "голодный и злой", готовый запродать снег белому медведю в первом же подъезде, а знающий рынок и цену себе ЭКСПЕРТ. Поверьте, существуют клиенты, которые посещают тебя, как доктора, им главное..."а поговорить..." и ты уже становишься их гарантом в этом финансовом мире пирамид и кэптивных банков, лишенных лицензий.
Принципиально, Банк конкурентно лучше не смотрелся, очередь новобранцев подмывала устои старых солдат, а зарплата от рынка отличалась немногим. И вот, пришли изменения… достижение совершенства и приближение уровень затрат на мотивацию персонала до нуля.Так вот, здесь, по закону жанра, настала кульминация! Я понял, что клиенты это мой бэкграунд, готовый пойти за мной в другой банк, стратегия "выжми молодежь по полной", не мой конёк и в общем можно зарабатывать в банке с госучастием бОльшие деньги. Посему и сменил герб, флаг, гимн, стратегию, погоны и прочие причиндалы.
Оглядываясь назад, ни о чём ни жалею, Банк был отличной кузницей кадров молодых поколений, не мотивирующей на долгосрочное партнерство. Стафф стратегия, знаете ли такая, лучше больше, да дешевле...
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2
tempesta • бывший сотрудник
05.10.2013 00:57
|Стажировка в МДМ Банке
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте!
Я студент 4 курса. В данный момент прохожу стажировку в МДМ Банке. Очень рада, что попала сюда. Работаю в прекрасном, дружном, отзывчивом коллективе. А что самое главное, Я получаю опыт по своей специальности, без которого теперь очень сложно найти работу начинающему специалисту.
Ребята, приходите в МДМ Банк, стажируйтесь, проходите практику. Тут Вы получите основу, которая очень пригодится в дальнейшем! Я очень благодарна за то, что мне предоставилась такая возможность!
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0
MAT@2655 • сотрудник
02.09.2013 17:48
|МДМ: Расставание без сожалений
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Настала пора написать отзыв про МДМ с высоты, так сказать, прожитого времени после увольнения. Место действия – Новосибирск.
Я проработал там пару лет, начинал еще в Урсе. В поисках лучшей доли сменил несколько различных отделов. За все время работы моя зарплата увеличилась на 50%. Не так уж и плохо звучит? Возможно, но только имеется в виду 10 тысяч в начале работы и 15 – в конце. Из них надо платить 3 тысячи за коммуналку, 3 тысячи за бензин, минимум 4 тысячи на питание... А жить на что? Одно слово, которым вспоминается то время – это бедность. По сравнению с ней вся кривая внутренняя политика, корпоративная зомби-культура, самодурство руководства – меркли. Да, признаю! Лень и неуверенность долго удерживали меня от увольнения, учитывая, что, опять же из-за низкой зарплаты, не могло быть никакой «защитной подушки», на которую можно было бы прожить какое-то время. Не удостоившись за все время работы ни одного повышения в должности, я начал терзаться мыслями: может, дело во мне? Может, это я работаю плохо и не заслуживаю внимания? Хотя были месяцы, когда выполнение личного плана составляло более 300%. При этом за все время работы единственная полученная премия равнялась... что-то около 800 рублей! Но эти сомнения рассыпались в прах, когда на следующем месте работы меня всего через год повысили до руководящей должности с окладом, о котором в МДМ могли мечтать только «блатные».
Верным путем, чтобы добиться успеха, в МДМ было лизоблюдство, втирание в доверие к руководству и беспрекословное подчинение всем его приказам, в том числе и самым идиотским. Идеальным методом было и стукачество. Большинство победителей внутренних конкурсов даже на главных специалистов, не говоря о более высоких должностях, было заранее известно, ни о какой непредвзятости не могло быть и речи. Моя ошибка была в принципиальности: не хотел плясать под плохо настроенную дудку... Воздам должное: были и порядочные люди, такие, как бывший начальник куста ААБ. Но, уйдя в свое время в декрет, она потом не смогла вернуться на прежнее место: ее сменила ТАТ, вцепившаяся мертвой хваткой в свою должность. Обычно люди вроде ТАТ, прошедшие весь путь от кассира в маленьком городке до крупного руководителя, ведут себя адекватно по отношению к подчиненным, потому что сами побывали в этой шкуре. Странно было видеть ее, успевшую, видимо, накрепко забыть начало карьеры: в ее решениях не было ни капли радения за свой персонал.
Как наивен я был тогда. У меня был доступ к зарплатным счетам, и, видя, как начальница, всего на две ступени выше стоящая на карьерной лестнице, в свое рабочее время (!) за один день оставляла в магазинах и ресторанах сумму, равную моему месячному окладу, меня охватывало наивное, но справедливое возмущение. А спустя несколько недель эта же женщина говорила мне в лицо, что ей плевать на слова управляющего дирекцией (который обещал никого не сокращать) и она вполне готова вышвырнуть меня на улицу без выходного пособия. Были и абсурдные ситуации, например, наш доп. офис почти полгода работал без начальника. Конечно, и.о. была, но чисто номинальная: у нее и так хватало хлопот в своей вотчине, и у нас она почти не появлялась.
Не секрет, что у г-на ИВК во всех его компаниях (банк был не единственным его бизнесом) практикуется т.н. «итальянская система труда», когда оплата труда находится ниже рынка и влечет высокую текучку, зато компенсируется нематериальной мотивацией и постоянным набором вчерашних студентов, для которых главное – не деньги, а опыт. Да, страдает качество работы, но кого это волнует, когда ФОТ настолько мал! Позднее, заняв руководящую позицию в другой компании, я понял глубочайшую ошибку менеджеров МДМ. Главное в бизнесе – это персонал. Именно на его труде держится вся организация. Нужно идти в ногу с рынком труда, не позволяя профессионалам уходить, чтобы обеспечить качественный сервис для клиентов, а значит, и рост оборота и прибыли для всей компании в целом. В банке же постоянно происходила «оптимизация численности». Самая масштабная волна сокращений на моей памяти прокатилась по банку даже не после слияния, а позднее – в конце 2010-начале 2011. Резали все и всех: фронт, бэк, просрочку, ИТ, АХО... Тогда и было принято решение о моем уходе.
В бэк-офисном бухгалтерском подразделении начальство умудрилось поставить мне в вину то, что «я не общаюсь с коллегами». Нормально, да? Это при том, что коллектив был на 90% женским, и мне, молодому парню, было попросту невозможно поддерживать беседы о памперсах, кулинарии и жлобстве мужей (Девчонки, кто меня узнал! простите, ведь, если вы помните, на интересные темы я действительно общался, а не отмалчиваться). Начальник департамента, двойной тезка известного банкира-олигарха, уведомляя меня об этом решении, допустил любопытную оговорку, сказав: «Увольнение по сокращению сторон». Как это было верно! И я нисколько не был обижен на него, потому что отступное, включая два с половиной оклада и отпускные, составило самую крупную сумму, которую я видел от МДМ. Хотя она составила меньше $1,5к...
Я поддерживаю добрые отношения со многими бывшими коллегами. Ни один из тех, кто расстался с МДМ Банком, не жалеет об этом.
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6
kamrad • бывший сотрудник
26.07.2013 23:20
|Лучшее время нашей жизни кончилось с приходом МДМа
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Началась моя история в 2006 году, тогда еще в САБе. Мне, вчерашней студентке, предложили работу с отличной зп, по тем временам это была очень хорошая зп! Скажу сразу, что никаких связей у меня не было в банке. Просто пришла на собеседование, просто хорошо себя проявила и получила работу. Проработала почти 6,5 лет и застала и УРСУ и МДМ.
С первого момента мне очень повезло с руководством подразделения, до сих пор самые хорошие воспоминания об этих людях и отличные личные отношения. Изначально я пришла обычным специалистом и работала непосредственно с клиентами, всегда старалась делать максимум того, что могла сделать, и неожиданно для меня самой через 2 года мой руководитель сообщил о решении меня повысить. В новой должности появились новые интересные задачи, появилась ответственность не только за себя, но и "за того парня", который пришел работать вчера только, пришлось многому научится, но все это очень нравилось.
Руководство наше всегда за нас стояло горой, и мы были в нем уверены, мы всегда знали что и где происходит в Банке, зп хоть не стремительно, но периодически росла, и мы были уверены в завтрашнем дне, пока не замаячил на горизонте МДМ. Вот тут началось такое, что до сих пор нельзя вспомнить без содрогания.
Стремительно начали сокращать расходы на все, что можно, включаю туалетную бумагу. Людей сокращали пачками. Отменили цос. поддержку и в настоящий момент банк продолжает катиться в пропасть. Я честно скажу, что последние пару лет работала с ощущением, что не сегодня-завтра весь тот мыльный пузырь лопнет, и то, что мое подразделение пережило 3 волны сращений (оптимизации) сотрудников - это еще не конец.
Так оно и случилось. Будучи главным специалистом, отработав в банке верой и правдой больше 6 лет я получила уведомление о сокращении. Все бы ничего, ну сокращаете, обидно конечно, ну что ж поделать, отнеслась нормально, но ведь даже сократить по-человечески не могут. На момент моего сокращения появился новый руководитель над нашим подразделением, так вот он категорически был против сокращения по статье, ему нужно было чтоб я по согласованию ушла, дошло до жесткого морального прессинга. Слава богу, у меня хватило нервов и мозгу не поддаться, и я все же добилась сокращения со всеми выплатами.
Самое интересное началось после моего ухода, когда на собеседованиях узнавали причину ухода с бывшего места работы, задавали все как один вопрос: "Как могли сократить сотрудника с таким опытом работы и с такой квалификацией". Оговорю сразу, что причина банальна, для МДМа нужно было максимально быстро сократить ФОТ подразделения.
В данный момент я пока еще являюсь клиентом МДМа, но при этом очень негативно настроенным клиентом, хотя я честно старалась быть лояльной к банку, в котором работала последние 2 года. Во времена УРСЫ и САБа не было такого отвратительного отношения к клиентам, а если и были проблемы их старались решать, старались услышать клиента. По сей день бывшие сотрудники САБа/ УРСЫ и горстка тех, кто пока работает в МДМе с грустью вспоминают былые времена, до МДМа.
В общем и целом работа в САБе\УРСЕ меня много чему научила, много чего дала, и показала на что я способна, а вот МДМ стал началом конца.
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Эха • бывший сотрудник
01.07.2013 00:53
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|МДМ
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пришлось проработать в разных отделениях. Скажу сразу, что все зависит от конкретного руководителя. Был в отделениях, где все хорошо, но в них я выходил только на замену. На счет социального пакета и ЗП - уровень хороший. Но это то, что дал всем собственник банка, и никакого отношения ко всему окружающему (руководству и коллегам) не имеет.
Началось все неожиданно хорошо. Сразу после трудоустройства мне сообщили, что политика банка нацелена на то, чтобы персонал в банке работал как можно дольше, год, мол, это минимум "нормально для нас - это три, пять лет". Что мне пришлось увидеть потом? Самый курьезный случай, это когда работник пришел, отработал один день и больше не появлялся, причем ему успели сделать запись в трудовую. На звонки он не отвечал. Это самый показательный случай описывавший ситуацию наиболее полно. Причем, что удивительно, людей уговаривали не забирать ТК, просили, чтобы они полежали лишние одну-две недели. В массе своей люди работали от 1 до 3 месяцев, а потом уходили запуганные и со слезами на глазах. Мне удалось продержаться почти год. Кадры сменялись с ужасающей скоростью. Причем местное руководство объясняло текучку кадров своим руководителям тем, что люди плохо работают, не подготовлены и т.д. Ну не может же такого быть, чтобы первый человек, и десять после него, все не умели работать, так не бывает. В первую очередь это говорит об эффективности менеджмента, который не может организовать работу. За тот год, что я был там (даже меньше), у нас в филиале сократили, либо заменили как минимум половину персонала. Само собой это сказалось на моральном состоянии коллектива.
Что касается карьерного роста, то меня очень удивила методика руководства: по анкете. Чем она лучше, тем больше шансов. Два высших образования + аспирантура и наверняка вас начнут двигать, причем, что стоит за этими дипломами никого не интересует, главное их наличие. Видимо так легче объяснить своему руководству, почему двигаем именно его, а если копать глубже, то просто наплевать, кого двигать, главное имитировать деятельность.
Конечно, каждый, кто приходит в банк хочет переместиться в руководство. Такой был и я, но увидев все изнутри, мое мировоззрение поменялось. Начну с отношениями между руководством и подчинёнными. Как-то к нам приехал пред. правления банка К-ин. Все что происходило ничего, кроме отвращения, не вызывало. Пока он ездил по городу, чтобы он ни делал, все докладывалось местному руководству: пред. правления в туалете или он ест пирожок, он на подходе, он купил билет и т.д... Все это горячо обсуждалось коллективом. Интересно сам он об этом догадывался?
Подводя итог, скажу одно, рассказывать можно долго, было и хорошее и плохое. Все зависит от непосредственного руководителя, если с ним сработаетесь, то можете и пять и семь лет отработать, и все будет замечательно, и даже как некоторые тут не будете понимать негативных отзывов. Таких людей я знал, они есть, была и у меня возможность остаться в таком отделе, но это судьба. Удачи!
Администратор: Расскажите подробней о причинах вашего увольнения?
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Bank-note • бывший сотрудник
28.05.2013 15:11
|Субъективное мнение
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В свете последних отзывов мой отзыв может показаться нестандартным, но может я сам такой сотрудник. Работаю в банке 3 года и хочу выразить благодарность, что именно здесь дали возможность мне реализоваться, показать свои возможности. Наверное, это все состоялось по большей части благодаря тому, что оказалась в команде сильных руководителей и очень надеюсь, что новая команда все же их не потеряет.
По оценкам: по заработной плате и соц. пакету ставлю 4, т.к. это для меня было всегда второстепенным значением, и не знаю, моя зарплата большая или маленькая, по всем остальным параметрам ставлю твердую 5.
Не буду комментировать проводимую сейчас политику в банке, время покажет, вернее результаты покажут, кто был прав, а кто не очень. Жаль, что банк сейчас с головой ушел в развитие розницы только, в результате чего вынужден покинуть коллектив, который я очень уважаю и ценю. В любом случае желаю банку развития.
Администратор: Уточните, вы уже бывший сотрудник? Если да, то расскажите почему ушли?
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thatcher • сотрудник
24.04.2013 19:49
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Администратор:
Пока без оценки.
|Sad but true
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Почитав отзывы, честно признаться, не сильно удивилась. Наверное я повторю то, что уже не раз писали. Проработала я в этом Банке больше семи лет. Начиналось все действительно неплохо: я устроилась туда еще учась в институте. Пошла на должность кредитного специалиста. Тогда это был еще Сибакадембанк. Были конечно и неприятные моменты, но в целом меня все устраивало: зарплата, коллектив, руководство. Да и сама работа была мне интересна. Бывало такое, что приходилось работать и по пятнадцать дней подряд по двенадцать часов, но эти моменты мы решали полюбовно с руководителем. Т.е. допустим некому выйти, она звонит мне и говорит, не в приказном порядке, а по-человечески: "Такая ситуация, работать некому. Сможешь выйти?" При таком отношении язык не поворачивается отказать. И в последствии мне предоставляли либо дни отгула, либо оплачивали переработку.
Чуть хуже стала ситуация при ребрендинге. Совокупные уровень зарплаты снизился, об оплате переработок и речи не было. ПО невероятно тормозило. То что клиент мог просидеть весь день в офисе, ожидая ответа, было нормой. Было по человечески жалко людей, которые сидели в офисе весь день, ели там же, и по итогу получали отказ. Доходило до маразма, люди с вечера записывались в очередь на следующий день, хотя в рекламе указывалось, что решение по кредиту в течение часа. Про период кризиса я и говорить не хочу: отказы получали буквально все, даже те, кто своевременно закрыл по 5 кредитов. О какой лояльности к клиентам может идти речь? Да и акция с "мешком" сахара для вкладчиков только подорвала имидж банка. Мешок сахара на поверку оказывался 5кг мешочком, за которым надо было ехать в другой конец города. Подобные акции вызывали только негодование клиентов. Да и сотрудники тогда пострадали. Либо подписывали служебку на сокращение з/п на 20%, либо до свидания. Естественно по собственному желанию.
Но апофеозом стало объединение с МДМом. Даже не знаю с чего начать. Начну пожалуй с отвратительного отношения к клиентам с ПКИ. Людей настойчиво приглашали в офис, говоря, что решение по их заявкам уже положительное, надо только подойти. Никакого решения разумеется не было. Люди приходили, получали отказ, возмущались и уходили. После чего им СНОВА звонили и говорили, что вы наш любимый клиент, скорее приходите. Либо другой момент: человек получал временный отказ, с просьбой предоставить копию трудовой книжки, чтобы подтвердить место работы. После предоставления оной, человек нередко снова получал отказ. Уже окончательный. Естественно весь негатив клиентов выливался на операционистов. Короче, клиентоориентированность как она есть.
Не прошло объединение незамеченным и для сотрудников: из плохого оно превратилось в скотское. Когда люди массово увольнялись, им оперативно начинали на планерках рассказывать сказки о новой системе мотивации, премии за выслугу лет и т.д. Снова укомплектовав штат, о своих обещаниях все забывали. Премии отменяли задним числом. Снова начинались увольнения и так по кругу. При том, что работы было просто невпроворот. Были дни, когда я приходила в офис, утром садилась и только вечером вставала, буквально. С небольшим перерывом на обед. Но кроме работы с входящим потоком клиентов, операционистам ставились в обязанности и другие задачи: обзвон клиентов с ПКИ (чем должен заниматься в идеале колл-центр), обзвон должников (безопасники), раздача листовок на улицах, расклейка объявлений, выезды на промо-акции (привлеченцы). За все это естественно никто не доплачивал. Забавно, но в тот период з/п у меня была даже ниже, чем во времена Сибакадема. Причем, что планы я выполняла.
Отдельно хочется отметить, как происходит продвижение по службе. За весь период моей работы заслуженно получили повышение 3 человека. Все остальные, кого я видела, получили свои должности по блату. Мне наверное будут писать в комментариях, что проводятся липовые конкурсы для выбора достойного. Сразу отвечу, что эти конкурсы полная фикция. Когда я в свое время хотела поучаствовать в одном, мне руководитель толсто намекнула, чтобы я сильно не расстраивалась, когда проиграю. Имя победителя я узнала за месяц до конкурса. И человек она в общем-то неплохой оказалась, но на данную должность не подходила совершенно. Работала до этого совершенно в другом направлении и первое время по любому вопросу консультировалась с обычными специалистами. В моем понимании, хороший руководитель должен иметь представление о том, что он делает.
И в заключение хотелось бы отметить руководителя ДО "Академический" Е.Э.А. и ее "слово и воля", начальник отдела продаж, под началом которых мне пришлось некоторое время поработать. Более некомпетентных руководителей я не встречала за всю мою карьеру.
1) Непрофессионализм: я ни разу не видела как они работают: т.е. их рабочий день выглядит примерно так. 9.00-11.00 чаепитие, с 13.30-15.00 обед (причем сотрудникам они запрещали обедать дольше 15 минут). около 18.00 конец рабочего дня. Все остальное время они просиживали в кабинете, я не знаю, что они там делали, но ни разу не видела как они ездят, например, на встречи, встречаются с клиентами, делают хоть что-то, что делали другие руководители.
2) Снобизм и высокомерие: клиентов они иначе как быдлом, люмпенами и маргиналами не называли. А судьи кто? Да и своим подчиненным постоянно говорили, что они ничего из себя не представляют, хуже всех и т.д. Многих доводили до слез. Откровенно критиковали внешний вид сотрудников.
3) Алчность: сократили расходы офиса (вода, музыка, канцелярия, зарплата сотрудников), за счет чего увеличили свои зарплаты (были доступы к з/п счетам). А когда обычные специалисты просили повышения, им говорили, мол пока офис себе этого позволить не может. Вот потом, когда-нибудь. И это когда-нибудь никогда не наступало
4) Лживость: принимая новых сотрудников, обещали им з/п значительно больше, чем платили потом по факту. А когда кто-то уходил на другое место работы, в последствии давали откровенно ложную информацию, даже тем людям, кто не вступал с ними в конфликт.
Для меня остается загадкой, почему руководство Банка держит таких людей. Я бы на их месте первым делом избавилась от таких руководителей, тем более, что при них показатели только падали, невероятно увеличилась текучка. Уволились реально хорошие специалисты, проработавшие много лет и знающие все тонкости своей работы. На их смену приходит молодняк, ничего не умеющий, который тоже надолго не задерживается.
Подводя итог: насколько приятно было работать в Сибакадеме, настолько тошно и мерзко стало в МДМ Банке. И судя по последним комментариям, ситуация не изменилась.
P.S. Никакой конкретики по фамилиям и должностям давать не буду. Мне уже все равно, но не хочется подставлять под удар хороших людей, которые возможно еще работают в этом серпентарии.
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rabby • бывший сотрудник
05.04.2013 14:34
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