Почитав отзывы, честно признаться, не сильно удивилась. Наверное я повторю то, что уже не раз писали. Проработала я в этом Банке больше семи лет. Начиналось все действительно неплохо: я устроилась туда еще учась в институте. Пошла на должность кредитного специалиста. Тогда это был еще Сибакадембанк. Были конечно и неприятные моменты, но в целом меня все устраивало: зарплата, коллектив, руководство. Да и сама работа была мне интересна. Бывало такое, что приходилось работать и по пятнадцать дней подряд по двенадцать часов, но эти моменты мы решали полюбовно с руководителем. Т.е. допустим некому выйти, она звонит мне и говорит, не в приказном порядке, а по-человечески: "Такая ситуация, работать некому. Сможешь выйти?" При таком отношении язык не поворачивается отказать. И в последствии мне предоставляли либо дни отгула, либо оплачивали переработку.



Чуть хуже стала ситуация при ребрендинге. Совокупные уровень зарплаты снизился, об оплате переработок и речи не было. ПО невероятно тормозило. То что клиент мог просидеть весь день в офисе, ожидая ответа, было нормой. Было по человечески жалко людей, которые сидели в офисе весь день, ели там же, и по итогу получали отказ. Доходило до маразма, люди с вечера записывались в очередь на следующий день, хотя в рекламе указывалось, что решение по кредиту в течение часа. Про период кризиса я и говорить не хочу: отказы получали буквально все, даже те, кто своевременно закрыл по 5 кредитов. О какой лояльности к клиентам может идти речь? Да и акция с "мешком" сахара для вкладчиков только подорвала имидж банка. Мешок сахара на поверку оказывался 5кг мешочком, за которым надо было ехать в другой конец города. Подобные акции вызывали только негодование клиентов. Да и сотрудники тогда пострадали. Либо подписывали служебку на сокращение з/п на 20%, либо до свидания. Естественно по собственному желанию.



Но апофеозом стало объединение с МДМом. Даже не знаю с чего начать. Начну пожалуй с отвратительного отношения к клиентам с ПКИ. Людей настойчиво приглашали в офис, говоря, что решение по их заявкам уже положительное, надо только подойти. Никакого решения разумеется не было. Люди приходили, получали отказ, возмущались и уходили. После чего им СНОВА звонили и говорили, что вы наш любимый клиент, скорее приходите. Либо другой момент: человек получал временный отказ, с просьбой предоставить копию трудовой книжки, чтобы подтвердить место работы. После предоставления оной, человек нередко снова получал отказ. Уже окончательный. Естественно весь негатив клиентов выливался на операционистов. Короче, клиентоориентированность как она есть.



Не прошло объединение незамеченным и для сотрудников: из плохого оно превратилось в скотское. Когда люди массово увольнялись, им оперативно начинали на планерках рассказывать сказки о новой системе мотивации, премии за выслугу лет и т.д. Снова укомплектовав штат, о своих обещаниях все забывали. Премии отменяли задним числом. Снова начинались увольнения и так по кругу. При том, что работы было просто невпроворот. Были дни, когда я приходила в офис, утром садилась и только вечером вставала, буквально. С небольшим перерывом на обед. Но кроме работы с входящим потоком клиентов, операционистам ставились в обязанности и другие задачи: обзвон клиентов с ПКИ (чем должен заниматься в идеале колл-центр), обзвон должников (безопасники), раздача листовок на улицах, расклейка объявлений, выезды на промо-акции (привлеченцы). За все это естественно никто не доплачивал. Забавно, но в тот период з/п у меня была даже ниже, чем во времена Сибакадема. Причем, что планы я выполняла.



Отдельно хочется отметить, как происходит продвижение по службе. За весь период моей работы заслуженно получили повышение 3 человека. Все остальные, кого я видела, получили свои должности по блату. Мне наверное будут писать в комментариях, что проводятся липовые конкурсы для выбора достойного. Сразу отвечу, что эти конкурсы полная фикция. Когда я в свое время хотела поучаствовать в одном, мне руководитель толсто намекнула, чтобы я сильно не расстраивалась, когда проиграю. Имя победителя я узнала за месяц до конкурса. И человек она в общем-то неплохой оказалась, но на данную должность не подходила совершенно. Работала до этого совершенно в другом направлении и первое время по любому вопросу консультировалась с обычными специалистами. В моем понимании, хороший руководитель должен иметь представление о том, что он делает.



И в заключение хотелось бы отметить руководителя ДО "Академический" Е.Э.А. и ее "слово и воля", начальник отдела продаж, под началом которых мне пришлось некоторое время поработать. Более некомпетентных руководителей я не встречала за всю мою карьеру.



1) Непрофессионализм: я ни разу не видела как они работают: т.е. их рабочий день выглядит примерно так. 9.00-11.00 чаепитие, с 13.30-15.00 обед (причем сотрудникам они запрещали обедать дольше 15 минут). около 18.00 конец рабочего дня. Все остальное время они просиживали в кабинете, я не знаю, что они там делали, но ни разу не видела как они ездят, например, на встречи, встречаются с клиентами, делают хоть что-то, что делали другие руководители.

2) Снобизм и высокомерие: клиентов они иначе как быдлом, люмпенами и маргиналами не называли. А судьи кто? Да и своим подчиненным постоянно говорили, что они ничего из себя не представляют, хуже всех и т.д. Многих доводили до слез. Откровенно критиковали внешний вид сотрудников.

3) Алчность: сократили расходы офиса (вода, музыка, канцелярия, зарплата сотрудников), за счет чего увеличили свои зарплаты (были доступы к з/п счетам). А когда обычные специалисты просили повышения, им говорили, мол пока офис себе этого позволить не может. Вот потом, когда-нибудь. И это когда-нибудь никогда не наступало

4) Лживость: принимая новых сотрудников, обещали им з/п значительно больше, чем платили потом по факту. А когда кто-то уходил на другое место работы, в последствии давали откровенно ложную информацию, даже тем людям, кто не вступал с ними в конфликт.



Для меня остается загадкой, почему руководство Банка держит таких людей. Я бы на их месте первым делом избавилась от таких руководителей, тем более, что при них показатели только падали, невероятно увеличилась текучка. Уволились реально хорошие специалисты, проработавшие много лет и знающие все тонкости своей работы. На их смену приходит молодняк, ничего не умеющий, который тоже надолго не задерживается.



Подводя итог: насколько приятно было работать в Сибакадеме, настолько тошно и мерзко стало в МДМ Банке. И судя по последним комментариям, ситуация не изменилась.



P.S. Никакой конкретики по фамилиям и должностям давать не буду. Мне уже все равно, но не хочется подставлять под удар хороших людей, которые возможно еще работают в этом серпентарии.