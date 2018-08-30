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|Пригласили на собеседование
|не голосовал
|Приехала на собеседование в Ваш банк! Я уволилась в ноябре 2012 г., получается три месяца я сижу дома. Пришла, не успела, сесть вопрос от ваших сотрудников, гл. бухгалтер Н.Ю.: "Почему валяете дурака 3 месяца?!" Это не все... "На какие средства вы сейчас живете?" - спросила зам. гл. бухгалтера Г.Г. Уважаемая госпожа Гульнара Гаяновна, некорректно задавать такой вопрос, вас не должно интересовать сколько наличных ден. средств находится в чужом кошельке! Боже мой, это что такое, что за вопросы? Я просто в шоке! УЖАС! Я много раз ходила на собеседование, таких вопросов мне еще никто не задавал.
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mixxcool • несостоявшийся сотрудник
22.02.2013 11:59
|Руководство филиала
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ужасный банк. А вернее коллектив. Москва видимо не в курсе, что происходит в Регионах. Имела несчастье работать в этом банке, что главбух, что зам. главбуха, что управляющая - одна сатана, хамское отношение к сотрудникам,"своих" клиентов вылизывают, непонятно чем занимающиеся юр. лица мелькают регулярно, на физ. лиц вообще наплевать.
Под разными предлогами, поувольняли всех сотрудников, кто не подошел им, а главное очень некрасиво обошлись в прошлым управляющим филиала, совершенно адекватным человеком, умеющим в отличие от них, руководить и лояльно относиться, прежде всего, к коллективу, который начинал банк с самого начала, а нынешняя просто взяла, пришла и "подвинула" его вместе с главбухом через вышестоящее руководство.
Лживые, невоспитанные, некомпетентные, только делающие вид, что много знают, и много работаю. Ваша злость и лицемерие обязательно возвращается. Посмотрите на себя с другой стороны. Вы же несчастные женщины, самоутверждающиеся за счет работы и непонятно кем назначенных Вами должностей.
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Внешпром • бывший сотрудник
21.02.2013 09:07
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Администратор:
Принимаем без оценки.
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