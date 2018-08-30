Ужасный банк. А вернее коллектив. Москва видимо не в курсе, что происходит в Регионах. Имела несчастье работать в этом банке, что главбух, что зам. главбуха, что управляющая - одна сатана, хамское отношение к сотрудникам,"своих" клиентов вылизывают, непонятно чем занимающиеся юр. лица мелькают регулярно, на физ. лиц вообще наплевать.



Под разными предлогами, поувольняли всех сотрудников, кто не подошел им, а главное очень некрасиво обошлись в прошлым управляющим филиала, совершенно адекватным человеком, умеющим в отличие от них, руководить и лояльно относиться, прежде всего, к коллективу, который начинал банк с самого начала, а нынешняя просто взяла, пришла и "подвинула" его вместе с главбухом через вышестоящее руководство.

Лживые, невоспитанные, некомпетентные, только делающие вид, что много знают, и много работаю. Ваша злость и лицемерие обязательно возвращается. Посмотрите на себя с другой стороны. Вы же несчастные женщины, самоутверждающиеся за счет работы и непонятно кем назначенных Вами должностей.