Почитала я все отзывы о банке, и особенно отзыв г-жи Ю. Чернышевой - и улыбнулась.

Как ни странно, но мое общение с этим банком случилось как раз во время всех этих отзывов. С этого места, пожалуй, поподробнее.



Находясь в активном поиске работы, я (кажется, с Хэдхантера) откликнулась на вакансию "Начальник отдела сопровождения клиентов". Мне перезвонили. Фамилию девушки, с которой изначально общалась, не помню и не записала. Она сказала, что мое резюме очень понравлось руководству и назначила мне время для собеседования с этим самым руководством. При этом рекомендовала обратиться к Волошиной Надежде, поскольку сама она уходит в отпуск.



В назначенные день и время (16-30) я приехала в банк и попросила вызвать Волошину Надежду. Ко мне вышла девушка, которая высказала свое удивление фактом моего приезда, потому что никто ничего ей о назначенной встрече не говорил (первое удивление). Но поскольку я уже пришла, то она пригласила меня в кабинет.



В кабинете Надежда спросила меня, была ли я у них раньше и проходила ли тестирование. На оба вопроса был получен отрицательный ответ. Тогда она села за ноутбук, что-то там настроила и усадила меня проходить какие-то психологические тесты (второе удивление - я-то шла собеседоваться). Результаты тестов отправлялись сразу к руководителю службы персонала (по крайне мере мне так сообщила Надежда). На эти тесты ушли 2,5 часа моего времени. После этого мне показали результаты тестирования, попутно сообщив, что руководителю службы персонала очень понравились мои результаты. Внимательно ознакомиться не удалось - во-первых, две страницы убористого текста, а во-вторых, мне тут же было предложено заполнить анкету соискателя.



Во время заполнения анкеты в кабинете появился какой-то мужчина, представился то ли директором, то ли зам. директора управления, и начал беседовать со мной, попросив рассказать об имеющемся опыте работы. Ну опыта у меня 11 лет, поэтому это заняло определенное время. После этого он начал рассказывать, что у них есть вакансия зав. допофисом в каком-то новом торговом центре (третье удивление - я откликалась на совсем другую вакансию), где необходимо за полгода выйти на определенный остаток ден. средств на счетах юр.лиц. Достигнуть желаемого остатка за столь короткий срок практически невозможно, о чем я ему и сообщила. После этого мужчина попрощался и ушел, а Надежда проводила меня к выходу, пообещав сообщить о принятом решении. Итого в банке я провела 3,5 часа.



Действительно, Надежда мне перезвонила через день и сказала, что этот самый мужчина готов взять меня на работу самым низовым привлеченцем (четвертое удивление). Я поблагодарила за доверие и сообщила, что по-видимому, имеет место быть какая-то несогласованность, поскольку я откликалась на другую вакансию и встреча с этим самым мужчиной-директором меня очень удивила. Надежда тоже удивилась моим словам, обещала все уточнить и перезвонить. Как вы понимаете, больше никаких звонков не было.



Вот теперь и думаю - то ли меня так талантливо отсеяли, как престарелую и неамбициозную, то ли в банке правая рука не знает, что делает левая.



ЗЫ. В настоящий момент тружусь в банке ТОП-50 в должности зам. начальника ОПЕРО.