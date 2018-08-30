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|Собеседование
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|Была на собеседовании в данном банке и хочу сказать, что у меня сложилось положительное впечатление, несмотря на то, что получила отказ по причине недостатка знаний в необходимой области. Понравилось общение с руководителем и начальником кредитного управления. Начальник показался так же очень грамотным управленцем. А Ольга из HR вообще чудесная. Как поняла из собеседования компания готова обучать и выращивать специалистов. Из минусов: зп (ниже рыночной) и удаленность от метро. Но это все относительно, если есть цель развиваться в определенном направлении.
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miminoza • несостоявшийся сотрудник
04.04.2016 17:21
|Требуют постоянную прописку...
|отрицательный голос не засчитан
|Собеседование - требуют постоянную прописку в Москве (прямое нарушение закона). Аргументы - вы украдете деньги (должность не предполагает финансовой ответственности) и уедете за границу - где вас икать - все по поговорке - вор кричит - держите вора.
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zxc1 • несостоявшийся сотрудник
06.08.2015 17:13
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Ответ банка:
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|Специалист по сопровождению корпоративных клиентов
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Полностью поддерживаю отзыв предыдущего автора! Мало того, что очень маленькие з/п, соцпакета нет, и пр., так они еще в условиях вакансии (Специалист/теперь уже Ведущий специалист по сопровождению корп. клиентов, но за те же копейки) указывают не тот доп. офис, где потенциальному работнику предстоит трудиться!
Пригласили на собеседование, оно прошло в очень динамичном режиме, HR и пару начальников, которых абсолютно не интересовали ни мое образование, ни опыт, ни квалификация, так как им срочно нужно было кого-то уже "воткнуть" в тот злополучный и так скрываемый тщательно от кандидатов в описании вакансии ДО у-во, хоть первого попавшегося! Потом были тесты, как в Газпромбанке и Сбере и СБ, и все за один день! HR-менеджер очень торопилась, теребила меня звонками чуть ли каждый день, чтобы не дать времени соскочить и заподозрить что-то неладное! Сначала мне сказали, что по итогам собеседования, тестов и сб сделают предложение в конце недели, а потом, как "формальность", "знакомство с управляющим". Но позвонили мне раньше и назначили встречу с тем самым управляющим, в том самом жутком, Богом забытом месте за МКАДом, рядом кладбищем и напротив свалки!
К назначенному времени приехала в этот, с позволения сказать, "Бизнес-Центр"... Зашла в какой-то неопрятный, обшарпанный корпус, где находился ДО о-во.. прямо напротив вещевого рынка и пустующих торговых палаток... Вид привокзальный... Подошла к ДО, где меня встретил помятый, неопрятный, немолодой мужчина. Это и был управляющий этого замечательного ДО... обслуживающего корпоративных клиентов..B2B, так сказать... Он сразу сказал, что "не видит во мне клиентского менеджера", на что я с ним сразу согласилась: я НЕ вижу себя клиентским менеджером в ЭТОМ "банке"!).
Страшно подумать, что у них там за клиенты... раз такой управляющий и подчиненные удручающего являются Relationship Managers. Наверное те, что по соседству торгуют сантехникой и оказывают ритуальные услуги... Впечатления о банке ужасные! Слишком много вранья вначале собеседования, траты времени на тесты, сб, чтобы потом повидаться с таким "чудом" за МКАДом!!
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2
Огнешка • несостоявшийся сотрудник
05.04.2014 18:15
|"Кот в мешке" или "Управляющий в загашнике"!
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Пригласили они меня не так давно на собеседование на вакансию "Специалист по сопровождению корпоративных клиентов", на сайте значилось, что в отделении Перово/Пролетарская. Собеседование проходило на Фрунзенской. Там меня встретила очень вежливая и воспитанная менеджер по персоналу, где она вместе с начальником Департамента и руководителем направления провели со мной беседу. Мне объяснили, что еще нужно пройти СБ и тестирование, потом последует предложение, после чего знакомство как выяснилось с управляющим, но не в Перово, а в О. Этот факт, да еще и огромное кол-во начальников, а также спешка с тестированием и СБ, меня сразу же насторожили. Что-то думаю тут не так. Но все же соглашаюсь пройти.
Тесты пройдены, ровно как и СБ в меньше чем за полдня... Сказали, позвонят в конце неделе, если рук-во все устроит и сделают мне предложение... НО! Опять спешка! Звонят в тот же день и назначают встречу с управляющим отделения О.. Соглашаюсь.
Приезжаю в эту дыру напротив свалки к назначенному времени... Захожу в этот "Бизнес-Центр", и с трудом нахожу обшарпанное ДО О, напротив ободранного вещевого рынка и палаточки, торгующей сантехникой... Зайдя внутрь и увидев все своими глазами, меня осенило, что сам управляющий всему этому "интерьеру" под стать. Но справедливости ради следует заметить: "пообщавшись" с ним всего минуты 3 от силы.., мы с ним сразу пришли к общему консенсусу: "МЫ ОДНОЗНАЧНО И КАТЕГОРИЧЕСКИ ДРУГ ДРУГУ НЕ ПОДХОДИМ". На том и разошлись. Вопрос только к рук-ву: зачем тратить время кандидата на всякие тесты, собеседования с начальниками и СБ на Фрунзенской, пряча от их глаз это "Чудо-Управляющего" до самого последнего момента, когда именно оно и принимает непосредственное решение? Звали бы его сразу на собеседование, и без всяких тестирований! А то получается, вы его просто скрываете, чтобы не спугнуть кандидата, вводя и нас в заблуждение и этого человека! А ПРО ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ КАНДИДАТА Я ВООБЩЕ ПРОМОЛЧУ!!!
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Sofia Lagranskaya • несостоявшийся сотрудник
23.03.2014 18:56
|Это не банк... Это кошмар на улице вязов!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в этом банке достаточно долгое время - сам не понимаю как выдержал, был один человек, который помог (хороший друг). Повышать не хотят, з/п мизерная - копейки одним словом; большая текучка персонала, максимум нормальный человек может отработать в этом банке неделю, а то и 1 день.
Т.к. сотрудников не хватает, постоянно отправляют работать в др. отделение, чего не сказать об отделении "Румянцево" - хрен доберешься. Причем отправляют на неопределенный срок, говорят, пока сотрудники болеют, или ещё какая-нибудь причина. А причина только одна - все увольняются, пока нервишки есть, начальство пользуется этим. Якобы берут на работу неопытных, якобы обучают, а потом сравнивают с тряпкой и пытаются всякими способами унизить. Оплата больничных листов вообще курам на смех, хоть и не болей. Из-за больничных з/п урезают. Коллектив - отдельный разговор. Во всех отделениях неплохой. Но не повезет тому, кто поедет работать в отделение "СОКОЛ"! Если Вас берут именно туда, то больше недели не протяните. Уж слишком там "хороший" коллектив.
Итог: если вы ищите нормальную работу с хорошим отношением, это точно не НЗ банк. Поверьте личному опыту. Лично я так счастлив был, когда уволился!!!
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ZAG-Senquriti • бывший сотрудник
11.09.2012 21:29
|Страшный сон...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала я в НЗБ. Ничего хорошего сказать не могу! Ничего, кроме зарплаты «ниже плинтуса» и негатива, не приобрела! Угораздило устроиться туда, работала над проектом. Хочется отметить хамское отношение руководства (оно, кстати, имеет заработную плату в 10 раз превышающую среднюю зарплату главного специалиста, и, как мне кажется, сделано это специально, чтобы еще больше унижать работников). Простите, но слово "тупорылое" и не владеющее актуальными инструментами руководство - незаменимо. Понты, какие-то откаты... Лично являюсь свидетелем, когда пред. правлению (гр. О-ко) отправляются отчеты о проделанной работе и содержащие данные на 80-85% ложные, с круто завышенными показателями, а иногда просто взятыми "из воздуха". Работать в темпе не дают - постоянно "вставляют палки в колеса", не желают применять ничего нового. Руководство нерешительное, в случае проблем пытается прикрыть свою з***цу. Крайними остаются рядовые сотрудники всегда. Если ты не "лижешь зад" своему начальнику, а выполняешь свою работу, не пытаешься дорваться до откатов и поделиться ими - ты плохой сотрудник.
Резюмируя все сказанное, хочется сказать - коллеги бывшие, уходите из "НЗ", не бойтесь! Работы валом, а хуже, чем у вас сейчас есть - не найдете, это гарантия!!! Всем, кто планирует трудоустроиться в "НЗ" - лучше не надо, а то потом долго вспоминать этот отзыв будете... Лично гр. О-ко - проведите реальный аудит с привлечением сторонней организации и Вам станет все ясно. Я думаю, многих, лижущих Вам зад начальников отделов, Вы отдадите под суд. Или продолжайте улыбаться и "тонуть", пока не потеряете доверие последних клиентов, грамотных сотрудников и рынок.
Всем привет!
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1
Bankir Roger • бывший сотрудник
20.06.2012 12:59
|За три года мало что поменялось...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет! Работал два года. Через год после прихода в банк стало понятно, что надо уходить, но сдержался из-за одного человека, и хотелось посмотреть, чем закончится один проект, пытался чего-то изменить.
Уровень руководства - ниже плинтуса, не считая пары достойных человек, которые не могут поменять место работы в силу личных обстоятельств. Вопросы, цена которым пара недель, могут решаться годами, один при мне решался полтора года. Боязнь заплатить лишние 3 копейки приводит к потере миллионов.
Уже упомянутая г-жа Чернышева в очень большом авторитете. Пред. правления очень прислушивается к ее мнению в вопросах бизнеса, зампреды перед ней - ничто, даже в вопросах их компетенции. При этом г-жа Чернышева - очень интересная женщина (как женщина, ), но по образованию, кажется, психолог…
Зато решения председателя правления могут легко блокироваться работником уровня специалиста (был прецедент), поскольку на такую зарплату найти более-менее умеющего человека - проблема. Если хотите быть таким "крутым" специалистом, рекомендую.
Ушел на ЗП почти в 2 раза выше, очень жалею, что потратил лишний год на попытки чего-то изменить...
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1
edison1958 • бывший сотрудник
21.08.2011 01:06
|Не ходите в НЗБанк работать!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброе время суток всем!
Совет мой очень простой: если у вас возник вопрос, работать в НЗБанке или нет, то ответ только один – НЕТ. Единственное хорошее в банке – это коллектив, начальство в своем большинстве отстой полный, железо, на котором нужно работать, вообще мертвое. Но если вы все-таки попали на работу в этот банк:
1. У вас появились какие-то проблемы, связанные с работой, - сильно не напрягайтесь, ведь проблемы возникли у вас, и вам они не дают делать свою работу. Вы, конечно, можете попробовать внести изменения в процесс, если конечно сможете пройти через все согласования (например начальник ДКО Браженко может ответь: «Я не хочу отвечать», хотя вы его и не спрашивали, чего он хочет), написать всем служебки и после этого объяснить, что порой новое необходимо внедрять в производство. К высшему руководству вам пройти не дадут, максимум, это «советник» Кошелев, но он, как и все нижестоящие, не хотят, скорее всего, ничего менять. А зачем? Он и большинство сидят ровно и получают зарплату, а то, что банк отстал, так это МЕЛОЧИ. Все закончится тем, что Вам скажут все ваши мысли изложить в электронном виде и дать неограниченное время для принятия решения.
2. У вас появились какие-то проблемы личного характера или, скажем, не проблемы - к примеру, вам на сессию нужно. Так вот, когда придете с вызовом к начальству, оно вам скажет, что такое банк не практикует. Единственное, что помогает, так это напугать трудовой инспекцией, можно сказать, что мол давайте ее пригласим - пусть рассудит.
3. У вас не такая зарплата, как вы договаривались на собеседовании. Поздравляю: вы пополнили громаду народа, попавшегося на старую приманку. Невольно вспоминаешь пословицу: «Мягко стелют, да жестко спать»
4. Если вас отправляют работать в дополнительный офис, то будьте готовы, что Вам придется выполнять работу за половину персонала. Это, как сами понимаете, связано с его отсутствием. Возможно кое-кто из работающих в настоящий момент мне не поверит, но вы посмотрите сами (особенно это видно в главном офисе): люди постоянно меняются, текукчка такая, что ух... После того, как вы устроились, посмотрите,сняли или нет вшу вакансию с сайта. Посмотрите рейтинги банков на разных сайтах, на большей их части НЗБанка вы вообще не обнаружите, даже в ТОР 500 (особенно там, где рейтинги основаны на доходности).
Желаю спокойно покинуть болото под названием «НЗБанк», и успешной карьеры в другом месте.
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1
Konan538 • бывший сотрудник
08.05.2008 14:43
|Четыре удивления
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Почитала я все отзывы о банке, и особенно отзыв г-жи Ю. Чернышевой - и улыбнулась.
Как ни странно, но мое общение с этим банком случилось как раз во время всех этих отзывов. С этого места, пожалуй, поподробнее.
Находясь в активном поиске работы, я (кажется, с Хэдхантера) откликнулась на вакансию "Начальник отдела сопровождения клиентов". Мне перезвонили. Фамилию девушки, с которой изначально общалась, не помню и не записала. Она сказала, что мое резюме очень понравлось руководству и назначила мне время для собеседования с этим самым руководством. При этом рекомендовала обратиться к Волошиной Надежде, поскольку сама она уходит в отпуск.
В назначенные день и время (16-30) я приехала в банк и попросила вызвать Волошину Надежду. Ко мне вышла девушка, которая высказала свое удивление фактом моего приезда, потому что никто ничего ей о назначенной встрече не говорил (первое удивление). Но поскольку я уже пришла, то она пригласила меня в кабинет.
В кабинете Надежда спросила меня, была ли я у них раньше и проходила ли тестирование. На оба вопроса был получен отрицательный ответ. Тогда она села за ноутбук, что-то там настроила и усадила меня проходить какие-то психологические тесты (второе удивление - я-то шла собеседоваться). Результаты тестов отправлялись сразу к руководителю службы персонала (по крайне мере мне так сообщила Надежда). На эти тесты ушли 2,5 часа моего времени. После этого мне показали результаты тестирования, попутно сообщив, что руководителю службы персонала очень понравились мои результаты. Внимательно ознакомиться не удалось - во-первых, две страницы убористого текста, а во-вторых, мне тут же было предложено заполнить анкету соискателя.
Во время заполнения анкеты в кабинете появился какой-то мужчина, представился то ли директором, то ли зам. директора управления, и начал беседовать со мной, попросив рассказать об имеющемся опыте работы. Ну опыта у меня 11 лет, поэтому это заняло определенное время. После этого он начал рассказывать, что у них есть вакансия зав. допофисом в каком-то новом торговом центре (третье удивление - я откликалась на совсем другую вакансию), где необходимо за полгода выйти на определенный остаток ден. средств на счетах юр.лиц. Достигнуть желаемого остатка за столь короткий срок практически невозможно, о чем я ему и сообщила. После этого мужчина попрощался и ушел, а Надежда проводила меня к выходу, пообещав сообщить о принятом решении. Итого в банке я провела 3,5 часа.
Действительно, Надежда мне перезвонила через день и сказала, что этот самый мужчина готов взять меня на работу самым низовым привлеченцем (четвертое удивление). Я поблагодарила за доверие и сообщила, что по-видимому, имеет место быть какая-то несогласованность, поскольку я откликалась на другую вакансию и встреча с этим самым мужчиной-директором меня очень удивила. Надежда тоже удивилась моим словам, обещала все уточнить и перезвонить. Как вы понимаете, больше никаких звонков не было.
Вот теперь и думаю - то ли меня так талантливо отсеяли, как престарелую и неамбициозную, то ли в банке правая рука не знает, что делает левая.
ЗЫ. В настоящий момент тружусь в банке ТОП-50 в должности зам. начальника ОПЕРО.
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2
ММВ • несостоявшийся сотрудник
17.03.2008 14:12
|Не произвел впечатления
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Было дело, общался в этом банке с некоторыми его представителями по поводу работы...
Зарплата (ниже плинтуса): по рынку на моей должности и с опытом работы - min 60000 рублей+бонусы. Обещано было 41000 (грязными). По намекам часть платят в конверте...
Соцпакет: Нихт нанаген, то есть никакого...
Собственно о работе: бардак полный. По телефону даже не смогли примерно очертить круг обязанностей, судя по всему, нужен банковский специалист на уровне ВТБ ВЭБ за грошевую зарплату на уровне Сбербанка, где-то операциониста...
Интервьюер (он же звонивший) разговаривал достаточно нагло и по-хамски, такое ощущение сложилось, что я ему денег должен. Когда я попросил назвать конкретную цифру, которую они стартово предлагают, долго (минут пять) ее (цифру) формулировали, пока не назвали то, что я там наверху указал, постоянно пытаясь увильнуть от ответа. Мда...
Короче, читайте сами, выводы делайте сами... У меня сплошной негатив остался от одного телефонного разговора...
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