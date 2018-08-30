Проходил собеседование в данном банке. Руководители сами не знают, что хотят, впечатление, что выведывают информацию, а соискатель их совсем не интересует. Жаль потраченного времени и сил (пришлось отпрашиваться с настоящей работы, что может быть чревато последствиями).