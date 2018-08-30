Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Зачем было собеседование?
|не голосовал
|Проходил собеседование в данном банке. Руководители сами не знают, что хотят, впечатление, что выведывают информацию, а соискатель их совсем не интересует. Жаль потраченного времени и сил (пришлось отпрашиваться с настоящей работы, что может быть чревато последствиями).
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Хлобыстин • несостоявшийся сотрудник
08.10.2014 21:55
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