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|Работала в банке в 2005-2006 годах в Казначействе
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллектив был дружный и отзывчивый, мне во всем помогали. Очень многому научилась, работа была интересной и на работу всегда шла с удовольствием. О руководителях самые благоприятные впечатления остались - всегда вежливые и внимательные к просьбам сотрудников.
Ушла по личным обстоятельствам и до сих пор жалею об уходе.
Удачи банку и особенно казначейству!
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murder_she_wrote • бывший сотрудник
15.10.2008 13:22
|Самая низкая оценка - коллективу
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решила рассказать про Эконац, как-то мало информации про него в сети.
Зарплата - поставила 4, т.к. у всех отделов по-разному - как договоришься на собеседовании. Есть оклад + премия, что и составляет оплату труда. Оклад прописан в трудовом договоре, премия - на совести начальника, слышала, что после испытательного срока людям не платили оговоренную з/п, якобы из-за недопонимания. Повышения зарплаты нет годами. Бонус то ли есть, то ли нет, наши его не видели, а в других отделах - видели.
Уволилась полгода назад, сейчас коллеги в банке говорят о странном начислении зарплаты с разбивкой не на две части (аванс + остаток), а на три: аванс + остаток по окладу + остаток по премии. Якобы у бухгалтерии трудности с начислением. Странно, не правда ли? И что это такая за бухгалтерия у банка?!
Соцпакет - талоны на питание, было 80 руб, сейчас вроде повысили, две столовки на выбор. Две тошниловки. Медстраховка после года работы, за стоматологию надо доплачивать.
Коллектив получил самую низкую оценку - делайте выводы сами, господа! Не хочу называть никаких конкретных личностей и фактов, но текучка огромная, несмотря на зарплату по рынку, а то и выше, следовательно минус в окружении и атмосфере на работе.
Руководство - практически не сталкивалась, но при наличии пунктов (см.выше) вывод напрашивается.
Общий комфорт в свете вышеперечисленного на бОльшее не тянет.
Еще забыла добавить один момент, но очень существенный! Работают сотрудники с 9 до 18.30 - перерыв на обед 1,25! Кому могло в глову прийти такое! Клиенты оччень удивляются... Почему нельзя работать хотя бы с 9.30 до 18.30? Кто из банковских простых сотрудников живет в центре? Это я к тому, что если все хорошо и не задерживаешься, то приползаешь домой так поздно, а если задерживаешься?!
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м85 • бывший сотрудник
02.05.2008 14:31
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