Доброе утро.



Вчера (15.04.2015) от Зам. Начальника ДИТ'а узнал, что до сих пор начальник ДИТ'а не подписал моё заявление на очередной отпуск, аргументируя это тем, что у меня очень много заявок в Service Desk'е. Данный отпуск попадает в график отпусков, который был отослан начальнику ДИТ'а еще в конце 2014 года. Кроме этого заявление, как и положено, было написано и подписано у своего непосредственного руководителя более чем за две неделе до начала моего отпуска и отослано на Никольскую. Начало отпуска 20.04.2015, а заявление было написано, подписано и отослано 2.04.2015.

До начала отпуска осталось 4 календарных дня, а я нахожусь в неопределенном состоянии, при условии, что каждый день отпуска у меня уже давно распланирован и отпускные деньги я тоже распланировал. Что мне делать в такой ситуации?



Хотелось бы узнать об этом инциденте мнение Председателя правления банка, который является куратором ДИТ'а.