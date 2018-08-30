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|Собеседование
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Хочу поведать историю моего собеседования в этом Банке. Дабы будущим сотрудникам и соискателям на заметку. Приехав в назначенное время, даже чуть раньше, я ждала, когда меня позовут на встречу. Вышла девушка и пригласила меня в кабинет. Кстати, она даже не представилась, ни имени, ни должности. И я даже понятия не имела, с кем я провожу собеседование. Странно так. Ну ладно.
Зайдя в кабинет, он небольшой, даже маленький, и помимо этой девушки, в нем сидят еще порядка 6-8 человек, сотрудников. Очень тесно. Я была крайне удивлена отсутствием переговорной комнаты. Собеседование проходила именно в этом кабинете. Ну согласитесь, как-то неудобно получается. Рядом сидят работают сотрудники и со мной проводят собеседование. Неловкая ситуация. Взяв в руки мое резюме, мне задали всего-навсего 2 вопроса. Тон разговора у этой девушки был весьма высокомерный. Я старалась сохранить спокойствие. Мне ни рассказали ничего о данном банке, ни слова. Ни слова о данной вакансии. Кстати, вакансия "Управляющий офиса".
Собеседование вообщем закончилось через 2 минуты. Она сказала: Ну мне, все понятно. С вами свяжется сотрудник по подбору персонала." Что понятно? Я конечно понимаю, что многие рекрутеры проводят собеседования для галочки, ради конкурсного отбора. Но простите, не за 2 минуты. У меня огромный банковский опыт, как руководителя, в банках топ-30. Когда я встала, и собралась уходить, сотрудники, сидевшие рядом, посмотрели на меня как-то с сожалением, то ли с пониманием. По-видимому им приходится каждый день выслушивать подобные собеседования. И по-видимому это ее подчиненные. Так как чувствовалась в кабинете напряженная атмосфера.
Впервые, конечно я была на подобном собеседовании, стрессовым интервью его тоже назвать нельзя. Это вообще не интервью. Вообщем, хотела сказать главную мысль, что от подобных собеседований складывается общее впечатление о банке. Это руководителям Банка на заметку. И, кстати, отзыв от 08.12.2010 http://www.banki.ru/services/official/bank/?ID=186659, говорит о том, что в данном Банке за 3 года ничего не поменялось. Задумайтесь...
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2
bankirsha01 • несостоявшийся сотрудник
27.09.2013 18:06
|Собеседование за 2 минуты?
|отрицательный голос не засчитан
|Прождала сотрудника по подбору персонала полчаса, но это еще ничего, рабочий момент - всякое бывает. Но, когда меня позвали в кабинет, то на прочтение моего резюме, собеседование и закончилось. Все заняло ровно 2 минуты. Стоило ли ради этого несколько раз мне звонить, писать на почту, чтобы я приехала на собеседование, если толком со мной никто не поговорил?
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1
Agronomka • несостоявшийся сотрудник
08.12.2010 13:41
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Ответ банка:
Уважаемая «Agronomka».
Собеседование, в котором Вы участвовали, проводил непосредственно руководитель, в подразделении которого проводится подбор персонала. После прочтения Вашего резюме Вам было заданно несколько вопросов, связанных с предполагаемой деятельностью, ответы на которые были достаточны для принятия решения о Вашем трудоустройстве в нашем Банке.
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Директор Департамента развития и
поддержки банковского обслуживания
ЗАО КБ «РУБЛЕВ»
Лунькова Светлана
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