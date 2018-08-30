Проработала в этом банке, хотя с трудом его можно так назвать, чуть больше месяца, А теперь по порядку.

1. банк по уровню развития остался где-то в начале девяностых.

2. интернета у сотрудников нет, консультант наше все.

3. чтобы уйти, ровно в шесть, несмотря на то что ты выполнил свою работу и больше делать нечего, ты должен позвонить главбуху и спросить разрешения, такого я не видела нигде, хотя в банковской сфере больше 15 лет

4. про какой я вообще интернет, если нет даже кулеров с водой, утро начинается у всех одинаково, все сотрудники идут в подвал набирать воду из титана в термосы

5. про какое-то помещение для приема пищи даже нет речи, никаких микроволновок, ничего, иди на улицу и ешь в кафе, хотя цены в центре кусаются, и не каждый может позволить себе в день тратить на обед по 300 рублей

6. дмс нет, корпоротивов нет, на новый год какой там завхоз поставил каждому сотруднику по бутылке шампанского на стол и на этом все поздравления закончились.

7. текучка страшная, люди отрабатывают год, полтора в среднем и уходят, на моих глазах пришла девочка в кредитный отдел, отработала три!!!! дня и пришла в отдел кадров за трудовой, чтоб не успели сделать запись

8. зарплата делается на оклад и премию, примерно поровну, чтоб удобнее было штрафовать, за минуту опоздания штраф 1 процент от премии, замечу ещё раз за одну!!! минуту.

9. главбух просто неадекватная женщина старой закалки, ей бы в жэке сидеть, и орать на всех, спокойно разговаривать просто не умеет, все на повышенных тонах.



Вот в целом такая картина, хорошо подумайте прежде чем соглашаться работать в этом банке!