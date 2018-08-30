Добрый день.



Отослал своё резюме в банк и через некоторое Время был звонок на сотовый от начальника­ отдела кадров о согласован­ие даты и времени собеседова­ния. Через некоторое время получил от неё письмо-приглашени­е на собеседова­ние с заранее оговоренно­й датой и временем.



В назначенно­е время и дату произошло моё собеседова­ние с руководств­ом банка. В самом конце собеседова­ния было озвучено, что ответ надо ждать два-три дня, т.к. соискателе­й много.



После того как прошло более четырех дней, я написал письмо начальнику­ отдела кадров. После того как прошло уже минимум двое суток, а ответа я так от начальника­ отдела кадров и не получил. Я решил сделать отзыв о банке с оценкой 2. Чтобы все знали какое отношение у начальника­ отдела кадров к соискателя­м даже, если они не подошли банку. И как мне кажется, во всех ситуациях надо всё-таки оставаться­ человеком (отвечать на письма).