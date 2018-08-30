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|Отношение начальника отдела кадров
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Добрый день.
Отослал своё резюме в банк и через некоторое Время был звонок на сотовый от начальника отдела кадров о согласование даты и времени собеседования. Через некоторое время получил от неё письмо-приглашение на собеседование с заранее оговоренной датой и временем.
В назначенное время и дату произошло моё собеседование с руководством банка. В самом конце собеседования было озвучено, что ответ надо ждать два-три дня, т.к. соискателей много.
После того как прошло более четырех дней, я написал письмо начальнику отдела кадров. После того как прошло уже минимум двое суток, а ответа я так от начальника отдела кадров и не получил. Я решил сделать отзыв о банке с оценкой 2. Чтобы все знали какое отношение у начальника отдела кадров к соискателям даже, если они не подошли банку. И как мне кажется, во всех ситуациях надо всё-таки оставаться человеком (отвечать на письма).
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masvr • несостоявшийся сотрудник
04.09.2013 16:36
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