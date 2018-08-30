Ну, собственно, о чем разговор. Сижу давича на работе, вдруг звонок. Это СахаДаймондБанк. Нам нужен ой кто-то, не знаю, кто, но с хорошей зарплатой. Готовы разговаривать. Надо типа на собеседование подьехать. Ну, гуд - собеседование, так собеседование...



Будь проклят тот день, когда согласился поехать в этот банк на собеседование. Добирался от м.Кузнецкий мост такими тропами, что сорри - я не думал, что такое есть в центре Москвы. Поколобродив по месту по причине неточности схемы, размещенной на сайте, опаздываю на это, будь оно неладно, собеседование. Звоню, естественно, предупреждаю об этом...



И, ура, моему взору предстал старый такой особняк, внутри очень, знаете, обшарпанный. Но самый прикол, что я не смог без помощи охранника сдвинуть дверцу в оградке - она не просто тяжелая, она не подьемная.



И, вах, я оказался в "банке". Меня проводили за стол в операционный зал (по совместительству переговорная). То, о чем мы говорили, прекрасно слышали и операционные работники. Почему-то пришлось долго ждать, и когда я собрался уже уходить, появились собственно "интервьюеры"...



Я, извинившись за опоздание, начал отвечать на вопросы работодателя. Такое ощушение, что я пришел не на собеседование, а на какой-то экзамен, что ли. Только было ощущение что я экзаменатор. Спрашивали всё, что только можно - а как это, а как то, а как всё? Это при этом, что до этого господа достали всех моих бывших и действующих работодателей, дозвонились даже до зампреда одного небольшого банка, в котором трудился и, даже там получив рекомендацию, не успокоились. И прозвонили еще пару мест работы, даже по совместительству, хотя разрешения на сбор данных о себе я им письменного не давал, о чем я и известил, собственно, интервьюеров.



И, о класс, под самый конец мне было сказано, что для устройства в их высокоблагородный банк (кстати, он сейчас никак не связан с "Алросой" и другими алмазными предприятиями, а просто так называется) я должен составить бизнес-план для банка в электронном виде и рассчитать рентабельность того, чем я буду заниматься. И какой доход я как сотрудник принесу в их банк.







После такого радушного приема решил навести справочки на этот мелкоресурсный банк. Оказалось, что неоднократно уже звонили они соискателям разных мастей, приглашали на должности и просили составить бизнес-план, чем банк, судя по всему, и благополучно пользуется. Приглашает вот так людей и просит составить бизнес-план...



Что же касается оплаты... ВАУ! Мне и другим соискателям в конечном итоге после написания методики и бизнес-плана предлагается заключить временный трудовой договор (Ситибанк и "Хоум Кредит" форева). По рассказам сотрудника на собеседовании у них ну очень большие зарплаты (только вот почему возле офиса под вывеской личного автотранспорта сотрудников стоит 2 машины - старый мерс (лупастик, не дороже 15000 у.е., и какой то кореец типа хундая). По условиям ентого самого договора оплата: оклад 5000-6000 тыс. рублей и процент с прибыли от деятельности как у торгового агента.



Естественно, все нормальные спецы, в том числе и я, посылают их лесом куда подальше. Вы представляете, если вы, к примеру, работали начальником отдела в крупном банке и вас пригласили в этот чудо-банк. Как вы отреагируете на такое предложение? Правильно. И хорошо если обойдется без мата с вашей стороны в адрес спеца, который вам позвонит из этой конторы...



Мотивируют это тем, что хотят посмотреть, пойдет не пойдет. Как в торговле... БУГАГА...



Короче, бред полный.