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|Большая дружная семья под названием "НоваховКапиталБанк"
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Очень давно хотела оставить отзыв о таком прекрасном месте, как "НоваховКапиталБанк" и наконец-то появилось на это время.
На первый взгляд атмосфера в банке кажется весьма благоприятной: соблюдение ТК, карьерный рост, повышение в зп, понимающее руководство и дружелюбный коллектив. К великому сожалению, полная картина действительности открывается далеко не сразу. А теперь по порядку.
Собеседование со мной проводила очень милая и приятная женщина (начальник моего отдела), с которой мне сразу захотелось работать. Проработав в банке около месяца, я поняла, НАСКОЛЬКО первое мнение о человеке обманчиво. Выяснилось, что о моей начальнице ходила дурная слава. Так как она занимала весьма высокий пост в банке, в наш отдел постоянно приходили люди из других отделов для решения вопросов и проставления подписей. Было абсолютной нормой слышать "Сегодня у нее плохое настроение - не буду подписывать, завтра попробую" - и все в таком роде. Чуть позже мне стало ясно, что почти весь высший руководящий состав возомнили себя "божками" на территории "НоваховКапиталБанк". Мнения работников никогда не учитывались. Очень много людей было устроено по блату, которые с какой-то стати требовали к себе царского отношения. Однажды я не поздоровалась с дочкой оооооооочень важной начальницы (просто пробежала мимо в рабочем процессе), причем дочка эта работала простым специалистом, а потом мне сделали замечание за такой УЖАСНЫЙ проступок. Т.е. в этом банке меня оценили не по результатам выполненной работы.
Что касается коллектива, то адекватные люди рано или поздно уходят отсюда. Причем был случай, что в бухгалтерии вместо положенных 6 человек, работали всего двое. Все уходят со скандалом, потому что эти люди считаются предателями! Остаются лишь те, кому нравится унижение, нервотрепка, скандалы и сплетни. Коллектив сформировался в итоге настолько гнилым, что новичкам пытаются нахамить как можно больше, самоутверждаясь таким образом ли... не знаю.
Характеристики действительно дают после увольнений очень плохие. Но дай Бог адекватные работодатели находятся и не ведутся на эти провокации, оценивая реальное качество работы.
Зп относительно других частных банков низкие... ну... за исключением руководства. Премий нет. Повышения в зп ждут по 2-3 года. А рабочий день при этом длится далеко не до 18:00, как прописано в ТК. В некоторых отделах уйти в 18:00 означает уйти пораньше.
Ну вот и судите, стоит ли идти работать в "НоваховКапиталБанк" или нет.
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0
bankimira14 • бывший сотрудник
10.06.2015 16:19
|Пустая трата времени
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав в банке чуть больше 4 месяцев уволилась. Ну что могу сказать:
1. Отношение к сотрудникам ужасное - границ не видят.
2. По деньгам, обещают одно, а когда заканчивается испытательный срок находят кучу предлогов, чтобы не платить. В общем схема отработана.
3. Наличие блатных сотрудников.
4. Отсутствие повышения квалификации, чрез два месяца поняла, что деградирую.
5. Текучка ужасная и все из-за руководства. Нормальных людей выживают или они сами уходят.
Очень сожалею, что обратив на него внимания, потеряла время! Таких отношений между коллегами нигде не встречала!
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1
korn731 • бывший сотрудник
05.03.2015 15:49
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Ответ банка:
УважаемАЯ korn 731!
Если бы сейчас было 1 апреля, то сочли бы Ваш отзыв розыгрышем. Рассудите сами, как можно серьезно отнестись к отзыву, написанному от имени женщины пользователем мужского пола (информация об Авторе отзыва на его странице на Банки.ру - korn 731). Поэтому, остальное - no comment.
P.S. Удачи с поиском себя! И с наступающим 8 Марта!
|Не ходите работать в этот банк
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработав в этом банке около полугода, решила уйти. Невозможно устроиться на другую работу после этого банка. Так как отзывы о своих сотрудниках руководство дает отрицательные. Ужасная текучка в банке. Руководству не нравиться, что сотрудники уходят сами. Я работала и параллельно искала другую работу, везде проходила собеседование, пока будущий работодатель не звонил в этот банк. Отзывы дают ужасные. Коллектив недобрый. Все друг друга поливают грязью, потом не отмоетесь. Угнетает обстановка, происходит постоянное психологическое давление. Не ходите работать в этот банк. Это худший выбор.
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1
cfvfgjct,t • бывший сотрудник
31.07.2014 02:31
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Администратор:
Пока без оценки.
|Мое субъективное мнение
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В общем и целом банк неплохой. Работать там можно относительно комфортно. Проработав в Банке 4 года пришлось уволиться по причине переезда в другой город. Было много чего за время работы и хорошего и не очень, но в общем и целом очень благодарна коллективу и руководству Банка за тот опыт и тот багаж знаний, который я получила за это время.
Коллектив по большей части очень даже хороший. В НоваховКапиталБанк, в основном, работают очень толковые и профессиональные люди, приятные в общении. Конечно, как и в любом месте, встречаются довольно странные экземпляры, но их не много. Стиль руководства в банке авторитарный, достаточно жесткий, но в большинстве своем политика справедлива и все профессионалы своего дела. Руководство не ставит заслон между собой и сотрудниками. Зарплата вполне на уровне рынка +-.
В Банке есть возможность профессионального роста, причем как вертикального (т.е. можешь переходить в другие отделы, более привлекательные для тебя), так и горизонтального (повышение). Если хочешь быстро продвинуться, то и требования лично к себе надо увеличить. Берешь больше на себя – нервов тоже больше, но и начальство замечает твое рвение и желание пробиться наверх.
Резюмируя, хочу сказать, что если вы хотите работать в хорошем коллективе, иметь возможность развития и карьерного роста, то вам дорога в НоваховКапиталБанк. Подчеркну, что за все время работы з/п платили в строго обозначенный срок. И вообще в основном соблюдаются все нормы предусмотренные ТК РФ.
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1
Manya86 • бывший сотрудник
11.05.2014 20:56
|Работа в банке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Хочу предостеречь тех, кто собирается поработать в этом банке! Текучка! Это во-первых! Очень тяжело работать, психологическое давление! Конкретной работы нет, а только видимость и контроль друг за другом, перетягивание одеяла на себя! Каждый видит себя начальником! Подумайте сто раз прежде чем согласиться поработать в этом банке, банк маленький! Не о чём! Очень сожалею, что обратив на него внимания, потеряла время! Отработала в этом банке две недели и сразу ушла, таких отношений между коллегами нигде не встречала! Не ходите работать в этот банк, мой совет! Будет очень тяжело в плане выполненя своих обязанностей!
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1
ДУРАК • сотрудник
19.12.2012 00:38
|Моё субъективное мнение
|не голосовал
|Была на собеседовании... По поводу з\п могу сказать, что мои пожелания получать 50000 на руки (зам. нач. отдела) встретили с одобрением, само собеседование прошло в комфортной обстановке, сотрудник, меня собеседовавший, произвёл очень хорошее впечатление. Вопросы задавались конкретные и по существу. Но меня не устроил график работы, поэтому на повторное собеседование я не согласилась. А так, первое впечатление было весьма положительным.
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1
Kolly • несостоявшийся сотрудник
28.10.2011 13:40
|Текучка в банке...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Не так давно ушла из этого банка (были обстоятельства, которым я очень рада). Текучка в банке очень сильная, порой не помнишь, кого как зовут (не успеваешь запомнить), смотришь а уже новый сотрудник. Руководство не понимает, что текучка - это и есть показатель банка. А руководство не хочет слышать сотрудников (нет взаимопонимания - команды). Есть своя верхушка и все, они считают, что только они работают, а остальные нет. Так что подумайте, прежде чем давать свое согласие на предлагаемую работу.
От админа: Можно более подробно рассказать о работе в банке? Уровень зарплаты, соц.пакет, общий комфорт и т.д.
Елена2010: Угнетает обстановка, руководство никогда не довольно результатами, все, что не делается сотрудниками, все не так. Нет понимания и взаимопонимания между руководством и сотрудниками. Любая инициатива - наказуема. Одним словом - работа поставлена по образцу и обычаям Сбербанка. Инициатива наказуема в этом банке. Если высказываешь свое мнение - ты враг №1. Необходимо делать только так, как считает верхушка, не учитывая мнений сотрудников. При увольнении задерживают до последнего, помучают, вымотают нервы по полной, что уже ничего не захочешь, а потом отпустят. Было желание оставить трудовую и сбежать, так все надоело. Так еще все это время смотрят на тебя косо (за то, что предал и ушел).
Народ увольняется целыми отделами, порой не успевала запомнить всех по имени, вот такая текучка. И еще будут тебя поливать грязью, не стыдясь ничего и никого. Ну а если будущий работодатель позвонит и попытается узнать характеристику, то только услышит негатив. Как человек подневольный (безопасность), иного выхода нет, как исполнять указания. Так что подумайте обо всем хорошо и взвесьте все за и против.
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1
Елена2010 • бывший сотрудник
03.09.2010 10:52
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Администратор:
Не засчитано за нарушение правила №12.
|Работа в Банке
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Желающим поработать в этом банке, скажу следующее:
Ну, что, начнем с верхушки, она никакая!!! Пред Правления к мнению сотрудников не прислушивается (и в этом ее минус). Слушает то, что приближенные донесут и не более того.
Так что прежде чем идти туда, необходимо хорошо подумать, А там такая текучка. Был бы рейтинг по текучке, банк был бы в ТОП - 5, в первой строке.
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1
041271 • бывший сотрудник
27.08.2010 14:21
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Администратор:
Не засчитано за нарушение правила №12.
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