Очень давно хотела оставить отзыв о таком прекрасном месте, как "НоваховКапиталБанк" и наконец-то появилось на это время.



На первый взгляд атмосфера в банке кажется весьма благоприятной: соблюдение ТК, карьерный рост, повышение в зп, понимающее руководство и дружелюбный коллектив. К великому сожалению, полная картина действительности открывается далеко не сразу. А теперь по порядку.



Собеседование со мной проводила очень милая и приятная женщина (начальник моего отдела), с которой мне сразу захотелось работать. Проработав в банке около месяца, я поняла, НАСКОЛЬКО первое мнение о человеке обманчиво. Выяснилось, что о моей начальнице ходила дурная слава. Так как она занимала весьма высокий пост в банке, в наш отдел постоянно приходили люди из других отделов для решения вопросов и проставления подписей. Было абсолютной нормой слышать "Сегодня у нее плохое настроение - не буду подписывать, завтра попробую" - и все в таком роде. Чуть позже мне стало ясно, что почти весь высший руководящий состав возомнили себя "божками" на территории "НоваховКапиталБанк". Мнения работников никогда не учитывались. Очень много людей было устроено по блату, которые с какой-то стати требовали к себе царского отношения. Однажды я не поздоровалась с дочкой оооооооочень важной начальницы (просто пробежала мимо в рабочем процессе), причем дочка эта работала простым специалистом, а потом мне сделали замечание за такой УЖАСНЫЙ проступок. Т.е. в этом банке меня оценили не по результатам выполненной работы.



Что касается коллектива, то адекватные люди рано или поздно уходят отсюда. Причем был случай, что в бухгалтерии вместо положенных 6 человек, работали всего двое. Все уходят со скандалом, потому что эти люди считаются предателями! Остаются лишь те, кому нравится унижение, нервотрепка, скандалы и сплетни. Коллектив сформировался в итоге настолько гнилым, что новичкам пытаются нахамить как можно больше, самоутверждаясь таким образом ли... не знаю.



Характеристики действительно дают после увольнений очень плохие. Но дай Бог адекватные работодатели находятся и не ведутся на эти провокации, оценивая реальное качество работы.



Зп относительно других частных банков низкие... ну... за исключением руководства. Премий нет. Повышения в зп ждут по 2-3 года. А рабочий день при этом длится далеко не до 18:00, как прописано в ТК. В некоторых отделах уйти в 18:00 означает уйти пораньше.



Ну вот и судите, стоит ли идти работать в "НоваховКапиталБанк" или нет.