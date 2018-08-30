Ответ банка: Добрый день, Анастасия.



Банк старается дать возможность каждому кандидату сделать свою карьеру в Банке, кому-то работа в Банке дается легко, кому-то тяжело, но это совсем не означает, что Банк нарушает ТК и не соблюдает договоренности по оплате труда.

Заработная плата нашего операциониста-кассира состоит из почасовой оплаты и бонусов, которые можно заработать, просто добросовестно выполняя свои должностные обязанности. В вакансии мы указываем среднюю сумму дохода с учетом почасовой оплаты и бонусов. Бонусная система сконфигурирована таким образом, чтобы оплата труда операционистов напрямую зависела от приложенных ими усилий. Принцип прост и понятен. Кто работает – тот ест. Если сотрудник не прикладывает усилий, если не хочет трудиться ради получения бонусов, то, безусловно, его доход будет ниже того, что он ожидал. И наоборот, операционисты, с усердием выполняющие свои обязанности, занимающие активную позицию, зарабатывают в 2 – 3 раза больше заявленного уровня.

Бонусная система прозрачна, описана в нормативном документе Банка, с которым каждый кандидат знакомится при приеме на работу в обязательном порядке, и нам жаль, что Вы так и не сумели в ней разобраться, не говоря уже о том, что каждый операционист-кассир в Банке в реальном времени может видеть свои бонусы в ПО Банка.

График работы сменный с почасовой оплатой труда, что абсолютно соответствует размещаемой Банком вакансии должности операциониста-кассира во всех открытых источниках.

Привлечение клиентов и активная продажа продуктов Банка и Банков-партнеров входит в обязанности операциониста – кассира, описанные в его должностной инструкции, с которой каждый кандидат знакомиться при приеме на работу. Более того, поскольку бонусы операционистов – кассиров напрямую зависят от количества клиентов, работник, понимающий систему бонусирования, понимает также и необходимость привлечения клиентов в офис банка, активное предложение продуктов и услуг каждому Клиенту и самостоятельно проявляет инициативу в этом направлении. Мы разработали систему, рассчитанную на людей, которые не просто хотят получать деньги и не просто хотят зарабатывать, но на людей, которые готовы работать ради этого. И слово работать означает не визит на работу в означенное время, а означает вложить силы и душу, готовность учиться на ошибках и развиваться, не на словах, а на деле, тем более что мы все возможности для этого предоставляем.

Касательно применяемых в Банке мер в виде начисления штрафных баллов в рамках системы выплаты бонусов. Необходимо отметить, что развитая многоуровневая система внутреннего контроля за действиями и операциями более чем 400 операционистов-кассиров в 111-ти офисах Банка в режиме реального времени 24 часа 7 дней в неделю обеспечивает строгое соблюдение внутренних нормативных документов Банка и нормативных актов Банка России. Начисление штрафных баллов является вынужденной мерой со стороны Банка с целью устранения и предупреждения некачественного, несвоевременного и неполного выполнения должностных обязанностей работником, предусмотренных должностной инструкцией и другими внутренними нормативными документами Банка, нарушения трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, наличия жалоб со стороны Клиентов Банка. При этом Вы, видимо, забыли упомянуть, что начисленные Вам штрафные баллы за нарушения, отраженные Банком по Вашему бонусному счету с целью указания на необходимость усилить самоконтроль за выполнением своих обязанностей, не вычитались из общей суммы начисленных бонусных баллов. Все начисленные бонусы были выплачены Вам в полном объеме, без вычета штрафных баллов в соответствии с действующими в Банке условиями по адаптации вновь принятого персонала.



Относительно условий труда. Заключая трудовой договор, вы, соглашаетесь на те условия труда, которые оптимальны для вас. Принимая решения о выборе Банка в качестве работодателя, каждый кандидат имеет возможность ознакомиться заранее с местом расположения любого офиса Банка, информация о которых размещена на сайте www.mbo-bank.ru.



Продажи и клиенты.

С нашими Клиентами мы выстраиваем доверительные отношения, поэтому никогда не станем предлагать им продукты, которые не соответствуют их интересам и потребностям. Банк активно развивает маркетплейс финансовых продуктов, обеспечивая дистанционный доступ клиентов к продуктам Банков-партнеров и предлагает разнообразные, ориентированные на различные категории клиентов продукты и услуги. Суммы и ставки по кредитным предложениям рассматривается Банком-партнером в каждом случае индивидуально, одобряемые условия конкурентны на банковском рынке, окончательное решение всегда за Клиентом. Задача Банка максимально полно раскрыть все преимущества продукта.

Карта Мир Геобанка – это карта на «каждый день» для оплаты покупок и возврата части расходов, получения дополнительного дохода в виде процентов на свободный остаток средств. РЕАЛЬНЫЙ Сash-back, названный Вами «псевдо» только потому, что Вы не смогли понять продукт, составляет до 10% от Банка и до 20% от платежной системы Мир. Сумма Сash-back зачисляется в рублях на карточный счет, ее всегда можно проверить. Кроме того, условиями продукта «Выбирай» предусмотрен индивидуальный конструктор категорий, которые можно подобрать исключительно под личные потребности. Преимуществ масса, но очевидно, что, не изучив должным образом условия продукта, Вы недооцениваете это предложение Банка. Надо было как следует разобраться в условиях предлагаемых продуктов и продавать их Клиентам. У Банка ежемесячно растет количество Клиентов, которые с удовольствием пользуются услугами офисов и ценят их за удобство и качество обслуживания.



Нам очень жаль, что за столь непродолжительный период сотрудничества с нашим Банком, Вы не попытались разобраться в многообразии продуктов и услуг Банка, не воспользовались возможностями дистанционного и очного обучения в Банке, не обратились к Руководству Банка ни через Корпоративный портал, ни по электронной почте, а сформировали собственное мнение, которое, как Вы считаете, есть истина в последней инстанции. Это не так. Более 70% коллектива операционистов – кассиров являются костяком команды и работают в нашем Банке больше года, получают достойную заработную плату и бонусы более 100 тыс.руб в месяц и двигаются по карьерной лестнице в Банке.



Надеемся, что каждый кандидат, который найдет работу в нашем Банке перспективной, способствующей профессиональному росту и развитию, станет частью нашей большой и дружной Команды.



С уважением, КБ "Геобанк" (ООО).