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|Отличный банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В Геобанке работаю с момента открытия офисов в г. Тула, если быть точнее с сентября 2016г. Уже имелся опыт работы в банке и есть с чем сравнивать.
Дружный коллектив, плюс руководство, всегда готовы прийти на помощь.
Весь доход официальный :
- хорошая заработная
- ежемесячная премия, которая не имеет ограничения, все зависит от сотрудника
Ежегодное повышение заработной платы.
Удобный график работы.
Современная программа, которая минимализирует ошибки. (Даже если сотрудник захочет ошибиться, программа не позволит🙂)
Работа в Геобанке это опыт в разных банковских направлениях, так как сотрудники тут выполняют функции не только операциониста-кассира, но и работают с юридическими лицами и ИП.
Так же проводятся тренинги, которые при желании может посетить любой сотрудник.
Плюс возможен карьерный рост.
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Наталья93 • сотрудник
04.02.2019 14:52
|Несоблюдение ТК и обман в зарплате
|отрицательный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Заработная плата: скажу сразу - в Макдоналдсе больше платят.
З/П зависит от выработки часов, выполнения плана не только личного, но и офиса в целом, а также насколько быстро и внимательно вы выполняете операции (ошибки и т.д.). Иными словами, выставляется план по продаже продуктов банков-партнеров на офис, делят на количество сотрудников, ОДНАКО, если ваши коллеги не стремятся к выполнению – офис не выйдет на план и смысла в том, что вы целый месяц напрягались, абсолютно нет, так как премию либо не получите вообще, либо меньше 50%.
За всё штрафы. Ни в одном банке такого нет. Лицевой счет заведен в программу не так 500 р минус, неверно собранная инкассация – 1000 р, опечатка в программе при заведении клиента в базу – 200 р. И в день можно при полной нагрузке уйти в минус!
В итоге, то, что при собеседовании обещают зарплату от 38 000 и более – это полный бред, ложь и замануха. Я работала в первый месяц в графике 4/2, а иногда и 7/0 и получила з/п МАКСИМУМ 28 000 .
Ответственность за сейф, если старший, за инкассацию, за правильно и быстро проведенные операции, за продажи КАЖДОМУ клиенту, даже если он тебе говорит нет, нельзя замолкать, надо что- нибудь, но втюхать. Отсутствие нормальных условий труда, отсутствие нормальной техники для пересчета денег, вечно орущие и недовольные клиенты. Постоянно звонящий директор РЦ с напрягами и ором. И всё это, друзья, с оплатой до 30 тр.
Условия! Многие офисы работают в помещениях, где сквозняки, с наступлением осени – зимы – запрещали обогреватели и батареи в целях противопожарной безопасности, а к обеду уже рук не чувствуешь, от того что замерзли. Офис, в котором работала я, находился в подвале, где нет ни окон, ни кислорода – ничего! Полноценный перерыв на обед? Забудьте об этом. Очередь в приоритете, часто работали по одному сотруднику, количество операций более 200 (для маленького офиса это много) – ни в туалет сходить, ни покушать, инкассацию собрать надо быстро, параллельно выслушать от клиентов, что ты никто и звать тебя никак и что ты им всем обязана и ни на что не имеешь права.
Электронной очереди нигде нет – везде бардак, как в совковые времена. Постоянные споры клиентов «кто последний» «я тут стояла, вас тут не было …» и этот бардак очень действует на нервы и к концу дня уже глаз дергается.
Отсутствие канцелярских товаров в нормальном количестве. Приходилось покупать за свой счет файлы и скотч и мн другое.
Кулеры с водой для сотрудников - что это? Зачем? Пусть рабы Геобанка работают и так. Зато платочки-галстучки оставляют при увольнении на память. Хахаха...
Сотрудников не ценят вообще, относятся как к скотам, которые должны выслушивать, что ты тупой и не умеешь работать, если что то по счастью удастся продать – звонят и говорят какой ты распрекрасный, что продал и тут же - «какого фига только карта Совесть? А почему ты такой –сякой кредит не предложил *** и тд»
Переработки никак не оплачиваются отдельно, за всё дерут ...
СКАЖУ так; банк не самостоятельный и никогда им не станет.
1. Карта Геобанка - ни о чем, личного кабинета нет, перевод с карты на карту ТОЛЬКО на сайте Геобанка . с других банков перевод на ГЕО проблематично, пополнение и снятие без проблем только в офисах МБО, и чтобы это сделать, надо просидеть кучу времени в очереди.
Кэш бэк псевдо кэш бэк- с новыми программами снизили выплаты и увеличили стоимость. Типа что - то сделали для клиентов, хотя нифига не для клиентов. Снятие с карты Альфа и Возрождение , в остальных банках в большинстве случаев ПВН пишет об ошибке карты.
2. Кредиты по пониженной ставке от 10,9 %.... ой держите меня, а то лопну от смеха. Ни одному клиенту не одобряли ниже 21% , а если и одобряли, то сумму 99 999, 101999 без рубля до круглой суммы, знаете зачем? Чтобы сотрудник до выполнения плана рубль не дотянул, чтобы не заплатить премию или чтобы не дай Бог на повышенный коэф. вытянет
3. Карта Восточного банка с такими драконовскими условиями .... никому нафиг не нужна, в других банках условия намного лучше.
4. Отдел контроля просто чудесный. На обучении говорили, что если вы что то не знаете или не помните или сомневаетесь - не звоните Маше, Даше, Свете, звоните в Отдел контроля, они обязательно помогут. Как на практике - отдел контроля по громкой связи на оборжут, а потом скажут - читай инструкцию. Помощь супер! Приходилось звонить Маше, Даше, Свете.
5. По поводу паспортов - отдел контроля заваливал / забраковывал сканы паспортов при подаче заявок, что уменьшало выдачи карт. Если удавалось с ними пободаться за клиента - были выдачи.
Много есть что рассказать о несостоятельности банка и о его неполноценности, а также о руководстве как РЦ, ТАК И ВЫШЕ...
На коммуналке и на переводах далеко не уедет.
Спасибо ГЕОБАНКУ только за то, что там больше не работаю.
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malofeevia • бывший сотрудник
13.01.2019 21:59
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Администратор:
Сколько проработали в банке и как давно уволились?
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Ответ банка:
Добрый день, Анастасия.
Банк старается дать возможность каждому кандидату сделать свою карьеру в Банке, кому-то работа в Банке дается легко, кому-то тяжело, но это совсем не означает, что Банк нарушает ТК и не соблюдает договоренности по оплате труда.
Заработная плата нашего операциониста-кассира состоит из почасовой оплаты и бонусов, которые можно заработать, просто добросовестно выполняя свои должностные обязанности. В вакансии мы указываем среднюю сумму дохода с учетом почасовой оплаты и бонусов. Бонусная система сконфигурирована таким образом, чтобы оплата труда операционистов напрямую зависела от приложенных ими усилий. Принцип прост и понятен. Кто работает – тот ест. Если сотрудник не прикладывает усилий, если не хочет трудиться ради получения бонусов, то, безусловно, его доход будет ниже того, что он ожидал. И наоборот, операционисты, с усердием выполняющие свои обязанности, занимающие активную позицию, зарабатывают в 2 – 3 раза больше заявленного уровня.
Бонусная система прозрачна, описана в нормативном документе Банка, с которым каждый кандидат знакомится при приеме на работу в обязательном порядке, и нам жаль, что Вы так и не сумели в ней разобраться, не говоря уже о том, что каждый операционист-кассир в Банке в реальном времени может видеть свои бонусы в ПО Банка.
График работы сменный с почасовой оплатой труда, что абсолютно соответствует размещаемой Банком вакансии должности операциониста-кассира во всех открытых источниках.
Привлечение клиентов и активная продажа продуктов Банка и Банков-партнеров входит в обязанности операциониста – кассира, описанные в его должностной инструкции, с которой каждый кандидат знакомиться при приеме на работу. Более того, поскольку бонусы операционистов – кассиров напрямую зависят от количества клиентов, работник, понимающий систему бонусирования, понимает также и необходимость привлечения клиентов в офис банка, активное предложение продуктов и услуг каждому Клиенту и самостоятельно проявляет инициативу в этом направлении. Мы разработали систему, рассчитанную на людей, которые не просто хотят получать деньги и не просто хотят зарабатывать, но на людей, которые готовы работать ради этого. И слово работать означает не визит на работу в означенное время, а означает вложить силы и душу, готовность учиться на ошибках и развиваться, не на словах, а на деле, тем более что мы все возможности для этого предоставляем.
Касательно применяемых в Банке мер в виде начисления штрафных баллов в рамках системы выплаты бонусов. Необходимо отметить, что развитая многоуровневая система внутреннего контроля за действиями и операциями более чем 400 операционистов-кассиров в 111-ти офисах Банка в режиме реального времени 24 часа 7 дней в неделю обеспечивает строгое соблюдение внутренних нормативных документов Банка и нормативных актов Банка России. Начисление штрафных баллов является вынужденной мерой со стороны Банка с целью устранения и предупреждения некачественного, несвоевременного и неполного выполнения должностных обязанностей работником, предусмотренных должностной инструкцией и другими внутренними нормативными документами Банка, нарушения трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, наличия жалоб со стороны Клиентов Банка. При этом Вы, видимо, забыли упомянуть, что начисленные Вам штрафные баллы за нарушения, отраженные Банком по Вашему бонусному счету с целью указания на необходимость усилить самоконтроль за выполнением своих обязанностей, не вычитались из общей суммы начисленных бонусных баллов. Все начисленные бонусы были выплачены Вам в полном объеме, без вычета штрафных баллов в соответствии с действующими в Банке условиями по адаптации вновь принятого персонала.
Относительно условий труда. Заключая трудовой договор, вы, соглашаетесь на те условия труда, которые оптимальны для вас. Принимая решения о выборе Банка в качестве работодателя, каждый кандидат имеет возможность ознакомиться заранее с местом расположения любого офиса Банка, информация о которых размещена на сайте www.mbo-bank.ru.
Продажи и клиенты.
С нашими Клиентами мы выстраиваем доверительные отношения, поэтому никогда не станем предлагать им продукты, которые не соответствуют их интересам и потребностям. Банк активно развивает маркетплейс финансовых продуктов, обеспечивая дистанционный доступ клиентов к продуктам Банков-партнеров и предлагает разнообразные, ориентированные на различные категории клиентов продукты и услуги. Суммы и ставки по кредитным предложениям рассматривается Банком-партнером в каждом случае индивидуально, одобряемые условия конкурентны на банковском рынке, окончательное решение всегда за Клиентом. Задача Банка максимально полно раскрыть все преимущества продукта.
Карта Мир Геобанка – это карта на «каждый день» для оплаты покупок и возврата части расходов, получения дополнительного дохода в виде процентов на свободный остаток средств. РЕАЛЬНЫЙ Сash-back, названный Вами «псевдо» только потому, что Вы не смогли понять продукт, составляет до 10% от Банка и до 20% от платежной системы Мир. Сумма Сash-back зачисляется в рублях на карточный счет, ее всегда можно проверить. Кроме того, условиями продукта «Выбирай» предусмотрен индивидуальный конструктор категорий, которые можно подобрать исключительно под личные потребности. Преимуществ масса, но очевидно, что, не изучив должным образом условия продукта, Вы недооцениваете это предложение Банка. Надо было как следует разобраться в условиях предлагаемых продуктов и продавать их Клиентам. У Банка ежемесячно растет количество Клиентов, которые с удовольствием пользуются услугами офисов и ценят их за удобство и качество обслуживания.
Нам очень жаль, что за столь непродолжительный период сотрудничества с нашим Банком, Вы не попытались разобраться в многообразии продуктов и услуг Банка, не воспользовались возможностями дистанционного и очного обучения в Банке, не обратились к Руководству Банка ни через Корпоративный портал, ни по электронной почте, а сформировали собственное мнение, которое, как Вы считаете, есть истина в последней инстанции. Это не так. Более 70% коллектива операционистов – кассиров являются костяком команды и работают в нашем Банке больше года, получают достойную заработную плату и бонусы более 100 тыс.руб в месяц и двигаются по карьерной лестнице в Банке.
Надеемся, что каждый кандидат, который найдет работу в нашем Банке перспективной, способствующей профессиональному росту и развитию, станет частью нашей большой и дружной Команды.
С уважением, КБ "Геобанк" (ООО).
|Это что-то с чем-то.... ООО "Геобанк"(МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ОФИС)
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Хочу поделиться опытом работы в этом "банке" ДО "Звенигород" (РЦ "Запад").... Экзамен прошел легко (почти не готовился, но умудрился набрать 87%). Устраивался в этот банк только из-за территориальной близости, думал больше времени смогу проводить дома, а по факту стал жить на работе... Одиннадцать смен (10-ти часовых) подряд в этом банке это норма. Хотя в 91 ст. ТК РФ сказано: нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В моем случае получалось 63 часа. Переработки никто не согласовывает и не оплачивает, а просто ставят перед фактом! Мне кажется это незаконно . Кстати, со мной в таком же графике работала беременная девушка, что точно запрещено законом!!! О графике на следующий месяц, хотя какой месяц (график переделывают каждую неделю) вас уведомляют за день до его наступления, что, как мне кажется, тоже не совсем законно.
Прослушивают ежеминутно, а на следующий день в грубой форме (оскорбляя) отчитывают, причем не по рабочим моментам, а так, просто, обсуждая вашу личную жизнь (все, что вы скажете будет использовано против вас))) Требуют продажи, хотя банально нет вывески. ЕЩЕ РАЗ: НЕТ ВЫВЕСКИ!!! (жители моего города даже не догадываются о существовании этого банка) Для привлечения клиентов вам нужно будет стоять на улице с листовками, которые тоже никто не делает, вам самим придется их писать!!! Текучка такая, что банку приходится набирать по 30 человек раз в 2 недели...
Единственно, что прошло гладко, это увольнение, хотя вам, скорее всего, придется апеллировать статьями трудового договора, но с обходным листом бегать не придется. Увольнение поставлено на поток, трудовую выдадут минут через 10.)) На мой вопрос к специалисту отдела кадров (больше ко мне никто не вышел) об оплате переработанных часов я услышал, что это прерогатива сотрудников работающих больше года!!!
Для тех кто еще тут работает совет: узнайте о своих правах и не бойтесь их отстаивать!!! А в помощь вам 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", вы можете бесплатно проконсультироваться по телефону
Уважаемый Михаил Валерьевич Сахин, предпримите какие-нибудь меры, а иначе в Вашем банке так и будут работать одни "постоянные стажеры"... Да и трудовая инспекция, я думаю, когда-нибудь начнет проверку по одному из многочисленных нарушений трудового кодекса.
Кирилл.
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Kblrbl • бывший сотрудник
13.10.2017 02:17
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Ответ банка:
Кирилл, добрый день.
Спасибо за Ваш отзыв.
У нас более 90 офисов и мы обеспечиваем рабочими местами более 400 человек, учим и даем возможность сделать карьеру в нашем Банке.
У кого-то это получается, у кого-то нет, все зависит от желания, стремления и упорства каждого.
В нашей команде значительное количество сотрудников, которые с нами много лет работают, зарабатывают и довольны.
У нас очень хороший коллектив и нам очень жаль, Кирилл, что Вы не в нашей команде.
Оплата труда работников Банка осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ, локальными нормативными актами Банка.
Мы желаем Вам успехов и найти то место, которое будет для Вас комфортным.
С уважением, КБ "Геобанк" (ООО).
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