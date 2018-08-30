Уважаемые коллеги! Мне захотелось карьерного роста и повышения заработной платы, и я разместил свое резюме в Интернете. Вскоре мне позвонила милая девушка и сообщила, что в Ростовском филиале банка «Фининвест» заинтересовались моим резюме и готовы провести со мной собеседование. Прибыв в офис, я обратил внимание на пустоту и отсутствие клиентов в оперзале, но, не придав этому значения, приготовился проходить тестирование и отвечать на вопросы по моей проф. пригодности, на которую я претендовал, имея немалый опыт и знания в данной области. Но то, что я увидел и во что, превратилось это собеседование, меня даже оскорбило, так как это трудно назвать собеседованием. На собеседовании присутствовало четыре представителя банка (один из них сидевший за столом, как я понял, был директор), никто из них даже не представился.



Вопросы начал задавать мужчина (по вопросам и статусу я предположил – безопасник). Вопросы весьма странные и нескромные. Кто родители жены? Где она работает? Какие у нас отношения в семье? Где учится ребенок? Часто ли он болеет? Обращаемся ли мы в поликлинику? Кто занимается ребенком? В какой квартире мы живем и чья это квартира? Кто за нее платит? Платим ли мы налоги и штрафы ГИБДД?.. Все в таком духе, что ем и пью, с кем и как часто общаюсь. Непосредственно по работе вопросы после всего этого «допроса» задавала женщина, но минут пять. После чего опять начались очень странные вопросы со стороны безопасника о конфликтах, и как я их урегулирую, какие у меня отношения с руководством и коллегами. Хотя какое это имеет отношение к новой работе. На этом собеседование закончилось.



Уходя, меня на лестнице догнал безопасник и стал намекать и пояснять, что если я хочу у них работать, то должен четко понимать, кто здесь руководит и быть готовым к любым вопросам, как во время работы, так и вне рабочее время, а так же к регулярным плановым собеседованиям службы безопасности, обязанности и полномочия которой очень широкие. Уважаемые друзья вот так прошло собеседование в данном «заведении» и хочу вас предостеречь от будущих ошибок. Видимо не беспочвенно идет информация о неадекватности данных руководителей.