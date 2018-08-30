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|Первое пришествие королевы!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго всем дня! Хочу поведать страшную историю о том, как развалился некогда прекрасный, дружный и профессиональный коллектив московского подразделения банка Фининвест.
В далеком 2009 году, на заре становления Фининвеста в Москве, собрался чудесный коллектив и все у него было хорошо, всё всех устраивало - и зарплата, и руководство, и стабильность, и взаимовыручка, и поддержка и понимание со стороны начальства. В общем, ничто не предвещало беды. За долгих 4 года мы успели пережить взлеты и падения, всякое бывало, но такого отношения, которое появилось со стороны руководства (очередного нового руководства) сотрудники Фининвеста еще не испытывали.
В Московский филиал назначили управляющего. После ее назначения пошел гигантский отток рабочей силы. Увольнялись все - как начальники отделов, так и линейные специалисты. А новых не брали... К слову, у нее любимым выражением было "вы меня не слышите" и "это все лирика". Этими словами она начинала, продолжала и имела привычку заканчивать любой разговор, не обращая внимания на то, что говорил оппонент. А может, из-за непонимания темы...
Днями и вечерами вместо своих привычных обязанностей сотрудники писали и переписывали объяснительные, коллективно(!), причем ладно бы из-за ошибок - они были нужны, по словам упр., для выяснения ситуации, всего-то. Она доводила сотрудников до истерик, слез, оказывая моральное давление в течение всего рабочего дня. Унижала, оскорбляла, терроризировала вечными звонками по телефону и вызовами к себе в кабинет по всякой ерунде. "Наклейки на папочках некрасивые", "Фикус не в том углу стоит"... и т.п.
Хочу отметить, что высшее руководство слышало жалобные стоны своих подчиненных, но, увы, ничего не предпринимало, дабы утихомирить разнузданного управленца.
Хм, забавно вышло, когда при приеме на работу упр. смело заметила кандидату, что его институс - какашка. Естественно, кандидат ушел. Сказать по правде, она заимела себе статус "мегеры" и сотрудники искренне радуются, что могут ходить по банку спокойно, без страха и нервозности, когда она уезжает в командировку.
Придя полгода назад в московский филиал, она смогла разогнать более половина коллектива... Как там было у Маяковского "Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно"...
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1
Lelechka84 • бывший сотрудник
29.10.2013 16:03
|Интересное собеседование
|отрицательный голос не засчитан
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Уважаемые коллеги! Мне захотелось карьерного роста и повышения заработной платы, и я разместил свое резюме в Интернете. Вскоре мне позвонила милая девушка и сообщила, что в Ростовском филиале банка «Фининвест» заинтересовались моим резюме и готовы провести со мной собеседование. Прибыв в офис, я обратил внимание на пустоту и отсутствие клиентов в оперзале, но, не придав этому значения, приготовился проходить тестирование и отвечать на вопросы по моей проф. пригодности, на которую я претендовал, имея немалый опыт и знания в данной области. Но то, что я увидел и во что, превратилось это собеседование, меня даже оскорбило, так как это трудно назвать собеседованием. На собеседовании присутствовало четыре представителя банка (один из них сидевший за столом, как я понял, был директор), никто из них даже не представился.
Вопросы начал задавать мужчина (по вопросам и статусу я предположил – безопасник). Вопросы весьма странные и нескромные. Кто родители жены? Где она работает? Какие у нас отношения в семье? Где учится ребенок? Часто ли он болеет? Обращаемся ли мы в поликлинику? Кто занимается ребенком? В какой квартире мы живем и чья это квартира? Кто за нее платит? Платим ли мы налоги и штрафы ГИБДД?.. Все в таком духе, что ем и пью, с кем и как часто общаюсь. Непосредственно по работе вопросы после всего этого «допроса» задавала женщина, но минут пять. После чего опять начались очень странные вопросы со стороны безопасника о конфликтах, и как я их урегулирую, какие у меня отношения с руководством и коллегами. Хотя какое это имеет отношение к новой работе. На этом собеседование закончилось.
Уходя, меня на лестнице догнал безопасник и стал намекать и пояснять, что если я хочу у них работать, то должен четко понимать, кто здесь руководит и быть готовым к любым вопросам, как во время работы, так и вне рабочее время, а так же к регулярным плановым собеседованиям службы безопасности, обязанности и полномочия которой очень широкие. Уважаемые друзья вот так прошло собеседование в данном «заведении» и хочу вас предостеречь от будущих ошибок. Видимо не беспочвенно идет информация о неадекватности данных руководителей.
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1
LEON1980 • несостоявшийся сотрудник
18.09.2010 12:36
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