Так вот ближе к теме господа о банке практически ничего неизвестно и это первое. Во-вторых, банк заинтересован в дешевой рабочей силе, которая будет ездить по разным степям, городам. За 40 тысяч оклад со знанием английского языка… Да кто бы в ваш банк вообще подался, я вам отвечу: «Никакой управляющий» из другого банка, которого вы уже взяли, да тот самый, который кроме «ЧЕ» и характерных жестикуляций ничего не может.



Господа, работающие в развитии, много чего обещают, но конкретных результатов и целей нет. Есть конкретный пример работает там «Начальник», но вот результатов за ним абсолютно нет, как и не пытался на предыдущем месте работы, так и не получилось. Главная цель - запись в ТК. Так вот, такие как он паразитируют давно, не решая ничего, а просто ведут статистику посещений, и огромный привет директору департамента Станиславу… Менять вас нужно-Менять!