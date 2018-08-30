Перенесено из Народного рейтинга.

Автор: TataM



Это самый ужасный банк, который я знала! Более беспринципного руководства я никогда не видела. Заправляют там главный бухгалтер, которая знает, что ее все ненавидят и от этого, видимо, получающая удовольствие и Председатель, который вообще не может ничего решить без позволения главного бухгалтера.



Так вот, это руководство позволяет себе опускаться до того, что шантажируют сотрудников, собирающихся увольняться! Не отдают трудовую книжку, рвут заявления, угрожая, что если не пойдешь на их условия увольнения, то уволят по статье, а твое заявление, зарегистрированное более недели назад, порвут и заявят (если дойдет до суда), что его и не было! И им не важно, что человек угробил не один год во благо Банка без соответствующего профессионального роста. А когда заявил, что хочет уйти на более высокооплачиваемую работу, то ему не стали предлагать более выгодные условия, а сразу перешли к шантажу. Вы когда-нибудь видели, чтобы Высшее руководство Банка опускалось до такого? Любимое выражение "Монолит - это алмаз, а сотрудники - это его грани". Теперь представьте какой чистоты этот "алмаз"!



Так что, если кто решит туда устроиться, хорошо подстрахуйте себя морально и психологически. Удачи!



От админа: В третьем лице это Вы о себе говорите? Вам удалось уволиться?



