Проходила стажировку в этом банке с последующим трудоустройством. Только трудоустроиться не получилось, сбежала. Руководство подписывает ученический договор на 21 календарный день, а после сдачи зачета на профпригодность, подписывает трудовой договор с испытательным сроком три месяца. Так вот, это первичное обучение у меня длилось 35 дней. А стипендия у них фиксированная и 21 день - 5000, и 41 день - 5000р. Девочки, которые работают, тоже стажировались не меньше месяца. Абсолютная безответственность, безграмотность и безразличие. Ладно, если бы еще там были условия для обучения!!!



Об обучающих версиях компьютерных программ вообще молчу. В первые дни выдали перечень вопросов для подготовки на зачет, как потом выяснилось, что на зачете спрашивают совершенно другое! Я уж не говорю, про то, что одна спрашивает четко по инструкции, вторая по правилам работы банка, а банк не всегда работает по инструкции. Им бы, конечно, сначала между собой договориться. Причем меня поставили перед фактом, что в течение дня (!), возможно, будет зачет, а возможно завтра, а возможно и не завтра, ну как освободится специалист по приему зачетов. На мой вопрос, почему хотя бы с вечера не предупредили, сказали, что некогда им было. После этих слов просто плюнула и ушла. И даже никто из банка не позвонил и не спрашивал, куда я дела пропуск в кассовый узел, за который я расписывалась.



Когда туда шла устраиваться думала, что приличная организация, а на деле оказался Шараш-монтаж! Просто потеряла время и бесплатно поработала. Моих ошибок не повторяйте.