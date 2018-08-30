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|Спасибо банку, что выкинули нас на улицу накануне Нового года!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго времени суток, друзья!
Я являюсь бывшим сотрудником ОАО АБ ПУШКИНО. Что хочу сказать... Да просто то, что чувствую себя растоптанной и опустошённой... Накануне нового 2013 года я и ещё несколько моих коллег оказались просто выброшенными на улицу. В банке отменили товарное кредитование, а мы работали на УРМах, поэтому наше великое начальство решило сделать так - увольняйтесь по собственному желанию, без выплат и каких-либо компенсаций! Такое чувство, что решения принимают роботы, а не люди. Куда идти под новый год, как жить непонятно на какие финансы - их это не интересует.
В целом хочу сказать, что коллектив нашего города очень хороший! Благодарна и нашему управляющему, и заму. Спасибо! Люди с большим сердцем.
Зарплата напоминает чаевые, а поручений много. Все эти безумные промо-акции, в которых надо участвовать, а толку от них ноль! Обзвоны, отчёты, листовки... От всего этого тошнит...
Руководство Новосибирска. Вам большое фу. Ничего для развития банка не делаете, а виноватыми делаете простых сотрудников. Займитесь ростом и развитием вашего банка! Дорожите сотрудниками!
Д-г М.В.- ...слов нет. Комментировать особо не хочется, потому что противно... Ротация, ротация, ротация! Других слов она не знает. Так просто раскидываться сотрудниками, которые проработали ни один месяц... Вытрепала нервы всем нам!!! Отвратительный человек.
Тем, кто собирается работать в этом банке! Будьте готовы, что через несколько месяцев вас уволят или попросят уволиться по собственному желанию (хотя у вас не будет такого желания, им плевать на всех!). Нестабильный банк... Неизвестно, что будет завтра... Впечатление негативное... Спасибо за внимание.
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Дарья46 • бывший сотрудник
16.11.2012 23:19
|Странная попытка интервью
|не голосовал
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Доброго времени суток, коллеги! Не знаю, что можно сказать о работе в данной кредитной организации, хотя, если почитать отзывы, то радужными их не назовешь... Я хотел лишь отметить, что, видимо, им можно доверять, т.к. после объединения 2-х банков бардак в организационных вопросах явно присутствует. В апреле мне поступило предложение от руководителя направления их кадровой службы по вакансии, открытой в данном банке. Мы в телефонной беседе обсудили нюансы работы и, естественно, мне было предложено пройти собеседование. Были назначены конкретные дата и время. В этот день она мне позвонила и с извинениями сказала, что собеседование не состоится по причине изменения планов руководителей, которые это собеседование должны были проводить. Я сказал, что могу это понять и буду ждать согласования новой даты "встречи". Учитывая тот факт, что работа на тот момент у меня была и сейчас имеется, я не "форсировал" события и терпеливо ждал звонка. По истечении недели после последнего общения попытался связаться с данной мадам, но мобильный телефон её не отвечал на мои звонки, а письмо по эл.почте осталось без ответа. Только спустя 2 (!) недели по эл.почте пришло короткое письмо, что руководство остановилось на финальном кандидате и вакансия не актуальна. Ну, конечно, и на том спасибо, но осадок от такой "работы" HR-службы остался... Это, конечно, не говорит плохо о самом банке, работе в нём, коллективе. Но говорят, что театр начинается с вешалки, а работа - с плотного общения с кадровой службой!!! Как видите, работу этого подразделения профессиональным не назовёшь. Хотя в других отзывах уже много про это сказано...
Всем удачи на профессиональном поприще и достойной работы!
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dendi005 • несостоявшийся сотрудник
19.07.2012 17:34
|"Чудо-Банк", политика партиии - ротация сотрудников: новый сотрудник - лучше старых двух
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Хочется оставить свой отзыв об этом чудо-банке. За свои 6 лет работы в банковской сфере ни разу не встречала такие конторки, и уверена, что это не пустые слова, т.к. на сегодняшний день в этом банке все не так гладко, и с каждым днем снежный ком растет.
В банке происходит ежемесячная ротация сотрудников, потому что такая политика партии. Из тебя выжимают все соки, ты нарабатываешь клиентов и, опа! ты больше не нужен. Как бы Вы ни работали в этой структуре Вас всё равно оттуда вышвырнут очень быстро!
В банке уже на протяжении нескольких лет идут постоянные присоединения, в конце 2011 присоединился Финанс банк, до это МультиБанк. В банке из-за этого твориться просто беспредел, порядки разрабатываются по 4 месяца, их выпускают с ошибками, а потом они уходят на доработку на 3 месяца, в банке никто ни за что не отвечает, а все потому, что текучка кадров. Я знаю не одного человека, которого сорвали со стабильной работы, пригласили работать на хорошую должность и предложили хорошую з/п и золотые горы в придачу, но народ долго там не работает, в это число, собственно, попала и я.
Были задержки по зарплате на 21 день, половина сотрудников хотела обращаться в инспекцию по труду. В этом банке работает госпожа Д-г М.В., политика партии такова: новый сотрудник лучше старых двух ! Ей ничего не стоит проехаться по регионам и заставить уволиться по собственному желанию, только не со всеми это проходит. Госпожа М.В. очень любит делать это не своими руками, а раздавать указания своим марионеткам, которые беспрекословно выполняют все указания. Если даже нет причин за что Вас уволить, и Вы выполняете все свои обязанности, это не значит, что Вас не постигнет участь тех многочисленных сотрудников, которые оказались в этой мясорубке. Если Вас захотели убрать, но причин нет, Вам предложат через третьих лиц написать заявление, если вы отказываетесь добровольно писать заявление на увольнение по собственному желанию, тогда готовьтесь к обороне. Нервы Вам будут трепать недели 1,5 - 2, угрожать тем, что вас уволят по статье, придумают и напишут, но Вы не сдавайтесь, если уж попали в этот банк, держите оборону! Настаивайте на соглашении сторон с выплатой окладов, т.к. желание всегда появляется с их стороны. Я все-таки добилась своего и ушла по соглашению сторон с выплатой окладов, но сразу скажу, далось это не просто. Кто не хочет трепать себе нервы, и получать ежедневные звонки с угрозами по три раза на дню, пишите заявления. К сожалению, очень многие боятся угроз и 90% сотрудников под давлением уходят сами.
Это первый банк, в котором я работала, где совершенно не дорожат своими сотрудниками и разбрасываются рабочей силой. Когда нет сплоченной команды и отработанной схемы работы слаженной работы не будет никогда - и это факт!
Надеюсь, мой отзыв будет полезен для будущих работодателей, т.к. если бы я в свое время где-нибудь прочитала, что происходит в банке Пушкино, никогда бы не пошла туда работать!
Админ: В какой должности и регионе работали? Как долго проработали в банке?
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vsemogushaya • бывший сотрудник
06.07.2012 23:24
|Самый худший Банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день.
Хочется оставить свой отзыв об этом чудо-банке, только основные моменты. До этого 3 года работал в АБ Финанс, в декабре 2011 АБ Финанс Банк был присоединен к АБ Пушкино.
Минусы.
1) Полное отсутствие руководства и управленческих решений со стороны ГО.
2) Низкая зарплата (что новый сотрудник, что с опытом з.п. = 15 т.р.)
3) Постоянно не работает программное обеспечение, в филиалах даже нет ставки - программиста, т.к. видимо каждый сотрудник сам должен уметь все устанавливать и настраивать.
4) Не выплачивают обещанные бонусы! При 100% выполнении планов продаж. Через полгода ушел из этого бардака, т.к. просто стало не на что жить. Как можно прокормить семью получая 15 т.р.? Зная, что тебе не платят обещанные бонусы уже более полугода и постоянно нагружают работой не связанной с твоей основной деятельностью.
5) Не выплачивают агентские бонусы! Вот вообще не понимаю, но это будем через суд решать.
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IpotekaLand • бывший сотрудник
11.05.2012 12:25
|Работа в этом банке (структура ОАО УК АБ-Финанс)
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Как бы Вы ни работали в этой структуре Вас всё равно оттуда вышвырнут очень быстро, и Вы окажетесь в чёрном списке соискателей годами, совершенно безосновательно, без каких-либо надежд на то, чтобы выжить, не говоря уже о профессиональном росте. Т.к. всем в этом банке заправляет начальник отдела кадров Д-ина О.В., которая творит там страшные дела, творит всё чужими руками. Много людей пострадало из-за разгула её беспредела. Она ставит тебя в такие условия, что ты или должен ей подчиниться, и пойти против руководства компании (т.к. она отчаянно рвётся к власти, и всячески хочет подчеркнуть свою нужность руководству компании), или она настроит весь коллектив против тебя, и ты уйдёшь сам. Т.е. она через третьих лиц сеет в коллективе мысли о том, что на директоров нужно чихать, и ничего делать не нужно. За это она обещает свою протекцию на хлебные должности, и повышение, что, естественно, не выполняет, потому что людей просто-напросто за это увольняют. Очень многих людей таким методом она вышвырнула из компании. Тех, кто не идёт у неё на поводу, она вышвыривает опять же руками третьих лиц, создавая невыносимые условия для работы, настраивая против этого человека весь коллектив. Далее Д-ина заносит этого человека в чёрный список, вываливает всю кадровскую секретную информацию в интернет, и устраивает травлю человека на форумах. Человек оплёванный, годами болтается без работы, а она выдумывает новую клевету, и чужими руками уничтожает его.
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izidara • бывший сотрудник
08.05.2012 14:22
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Администратор:
Не засчитано, нарушение автором правил общения.
|«Пираты финансового моря, или остров затерянных кораблей»
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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«В море ветер, в море буря,
В море воют ураганы ,
В синем море тонут лодки
И большие корабли.
Корабли на дно уходят,
С якорями, с парусами,
На морской песок роняя
Золотые сундуки…..»
В бушующем финансовом море среди кризисных рифов и акул финансового бизнеса плавают небольшие кораблики-банки. Каждый из них имеет свой образ, характер и свою историю. Этот кораблик не исключение, ему есть чем гордиться, за многие годы он ни разу не изменил своему имени, своим клиентам, как и не изменял своему свойству надежно сохранять сокровища в своих трюмах. За время плавания кораблика, ветер перемен порой устраивал шторма и бури, а порой было полное затишье и штиль. Но была еще у этого корабля особенность, заложенная в нем с самого начала, он был сделан из особо ценных пород дерева в ближайших окрестностях первопрестольной. Этот корабль менял хозяев, перекрашивался, переделывался, достраивался, но всегда исправно тянул свою корабельную лямку и при любых обстоятельствах оставался верен тому порту, где его первый раз спустили на воду. Это действительно был корабль-трудяга. Моряки любили этот корабль, многие пришли сюда юнгами и по мере освоения морской науки становились корабельными офицерами.
Однажды один коллекционер влюбился в корабль настолько, что решил выкупить его и превратить в большой пятипалубный лайнер. Для строительства он пригласил варягов с северного флота в кольчугах с крепкими мечами и топорами. И стали они этим кораблем править и все на нем переделывать. Переделку варяги начали с команды этого корабля, заменяя опытных моряков на не нюхавших пороха дилетантов, которые сразу занимали места возле капитанского мостика. Ранее командирский состав был малочисленным, но тем не менее успешно справлялся со своими обязанностями. По приходу варягов стали появляться должности «младший помощник старшего капитана», «советник младшего помощника» и т.д., никто из них не хотел занимать должности обычных матросов, что привело к тому, что на одного рядового члена экипажа приходилось сорок командиров. Драить палубы стало некому, часть матросов была высажена на берег, дабы сэкономить на содержание командного состава. Сам корабль также подвергся повсеместной переделке, убирались несущие элементы корпуса, демонтировались перегородки, сносились мачты.
Следующим этапом варяги решили сменить у корабля название и установить новый флагшток, на котором будет развиваться флаг с другой символикой. Надо сказать, что матросы этого корабля были люди суеверные, и поэтому, как только узнавали, что новое судно будет названо другим именем, крестились, сплевывали и уверяли, что проку от этой затеи не будет, а судно потонет — не пройдет и года. От переделок корабль начало раскачивать из стороны в сторону, к тому же варяги решили круто изменить курс, в сторону севера на новое место дислокации. Корабль стал неуправляемым, упорно не желая срываться с привычного места. Чтобы им управлять, нужны четкие, грамотные и умелые действия командира корабля, а поскольку командиров, наделенных властью управления, стало слишком много, даваемые команды были не согласованные, а решения противоречивыми. Чем сложнее и разветвленнее структура, тем сложнее построить согласованную модель.
Раньше у корабля был капитан, но он покинул судно незадолго до его отплытия. Не хотелось бы приводить такого сравнения, но есть такая примета, если крысы покидают корабль до его отплытия, то этот корабль обречен. Из-за разъединенных и несогласованных действий ситуация начала выходить из под контроля, корабль накренился и начал постепенно погружаться в воду.
Старая команда любила свой корабль настолько, что он представлялся им в человеческом обличии, и эти чувства были взаимные, что само по себе случается очень и очень редко. Допустить его гибели они не могли, но и что-то изменить тоже были не в состоянии. Нужно либо смириться с намеченным курсом, либо уйти. Одни стали спрыгивать с борта в открытое море сами, не желая ждать пока их выгонят, другим выдавались спасательные жилеты в виде выплаты нескольких пиастр, чтобы они покинули корабль «по обоюдному соглашению», третьи продолжали верить, что их корабль везучий и выберется из засасывающей воронки и в этот раз. Храбрые матросы навалились на весла и стали руками и ведрами вычерпывали из корабля воду, но в борту образовываются все больше и больше новых пробоин, проделываемых необдуманными решениями командиров.
Эх, им бы хорошего капитана, и корабль обязательно выплывет. Ведь на веслах сидят практически «морские волки» натренированные походами на рафтах, что будет покруче всякого тимбилдинга, но умения хорошо грести мало, нужно знать куда грести. Но на рафтинге при прохождении речных преград у них был опытный инструктор, команды которого послушно исполнялись: "левые табань", "правые грести",«Греби,…ть! , «Все вперед!» «Прошли!» «Разворачивает!» «Ходу, ходу!». А сейчас не понятно, что дальше делать - плыть, тонуть или же все-таки лучше спрыгнуть. На борт принимаются участники другого кораблекрушения, их тоже целая команда. "Дело - дрянь" - твердят моряки, на корабле назревает бунт. «Почему не гребут опричники!». «Дайте кто-нибудь на берег SOS!». Но рулевым и помощникам, похоже, засунули кляпы в рот. Вынуть их не тяжело, но ведь обратно могут засунут. Им уже пообещали места в спасательной шлюпке, ну уж коли всем не спастись, кем-то придется жертвовать. Варяги ясно дали понять, что полудохлые матросы им нужны пока они еще в силе, потом их заменят электрическими двигателями и насосами.
Но они видно плохо знают старых «морских волков», и чтобы их скормить рыбам нужно очень сильно постараться. Лучше утонуть под флагом своего корабля, чем плыть под знаменем «веселого Роджера». К сожалению, самому огромному танкеру не видно красных сигнальных ракет, выпускаемых с небольших кораблей, и они один за другим продолжают тонуть, освещаемые своими же вспышками. Но пока этот обреченный корабль остается на плаву, отчаянные моряки будут подавать в эфир тревожные позывные «Спасите наши души».
Примечание автора:
Все персонажи этой истории не вымышленные, а совпадения не фига не совпадения. Похожие истории о банках сплошь и рядом встречаются на форумах этого информационного портала. В данном случае, как все догадались, история написана про подмосковный Банк «Пушкино» и его сотрудников-экстремалов в главных ролях. В качестве корабля, принимаемого на борт – АБ «Финанс». Про варягов промолчу, а то завтра не досчитаетесь одного матроса.
Желаю Банку «Пушкино» как можно дольше продержаться на плаву под алыми парусами надежды. К сожалению, у пиратов свои законы, им не известные такие понятия как честь, достоинство, совесть, у них другие ценности и идеалы. Все больше и больше небольших банков затягивает в эту финансовую воронку, некоторых закручивает и выбрасывает на берег, изрядно потрепанных, менее везучим суждено навсегда остаться в этой пропасти. Как в песенке из м/фильма «и на дно они ложатся, с якорями, парусами, и тогда чужими станут золотые сундуки».
Но неужели ничего нельзя сделать и как-то противостоять этим варварским методам?!! Что говорить о мелких банках, если такую махину как МДМ банк удалось поставить на колени. Обнадеживает то, что в их случае рейхстаг все-таки вскоре пал. Но даже при благоприятном исходе боевые последствия будут сказываться долгое время, и раны придется зализывать не один год.
Оценку банку дать не могу, пла́чу… При нынешнем раскладе отношение к людям как к наемным рабам. А как говорил М.Жванецкий: «Там хорошо, где нас нет - правило верное. Хотя ребята прибегали - есть говорят места, где нас нет, а там все-таки не очень хорошо». Как будет дальше - увидим, если конечно останемся.
В заключении хочу сказать, чтобы быть богатыми и уметь доставать сокровища со дна морского нужно много и усердно работать. А люди, которые не вложили в казну ни одной монеты, начинают переводить «заработанные непосильным трудом» впустую на новомодные передовые технологии, дабы упростить жизнь, при этом сокращая человеческие ресурсы и набивая собственные карманы – вряд ли в скором будущем станут богатыми.
Желаю, чтобы пиратские суда небольшие гавани обходили стороной. Удачи всем и пусть фортуна Вас никогда не погидает!
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kapitosha • сотрудник
17.10.2011 20:52
|Мнение
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Проработала в банке "Пушкино" больше двух лет. Коллектив замечательный, сплоченный, с искоркой и задором, энтузиасты своего дела. С таким коллективом можно большие дела делать, если не мешаться под ногами и не высасывать ресурсы. Штат руководителей растет как на дрожжах, а работников увольняют не думая, что кто-то ведь должен заработать на з/п руководству. Я ушла после назначения на новую должность и "повышения" з/п. Ушла в никуда, на вольные хлеба, так поступали и другие. Всему есть предел. Постоянная смена руководства, "тактики и стратегии" в банке очень нервирует и мешает сосредоточиться на работе. Я не жалею о своем решении, хотя и не хотела расставаться с коллективом. Ради тех людей, которые продолжают работать в этом банке, хочется верить, что он выстоит, как это было раньше, и сотрудники будут гордиться своим банком. . Банк "ПУШКИНО" - это имя с 20 летним стажем, и не стоит забывать об этом.
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rovny • бывший сотрудник
08.10.2011 00:38
|До сих пор верим в светлое будущее...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начну с того, что в конце июля 2010г. в банке произошла смена акционеров, и максимальный пакет акций стал принадлежать господину А. Прежние акционеры особо не вмешивались в производственный процесс и управляли бизнесом через совет директоров. Мы спокойно жили, работали, строили светлое будущее, гордились своим банком, вместе переживали трудные времена, хоть и медленно, но шли вперед. Безусловно, не все было гладко, были и сокращения и понижения зарплат в кризис, но тем не менее самым ценным и надежным потенциалом нашего банка был и остается наш коллектив, отличающийся трудоспособностью, профессионализмом, творческими идеями и желанием работать.
В начале года с подачи акционера в «Пушкино» пришла новая команда из Мультибанка. Банк начал активно предлагать депозиты физическим лицам под очень привлекательные проценты. Такая щедрость процентов сразу же отразилась на объемах вкладов, к тому же к некоторым предлагались подарки, народ просто косяком понес в банк деньги. По многим адресам, где располагались офисы Мультибанка, красовались вывески банка Пушкино. Региональная сеть стремительно выросла, но при этом также стремительно возрастали расходы на содержание новоиспеченных вице-президентов. Все ключевые руководящие должности оказались в руках «мультиков», при этом их зарплаты были несопоставимы с нашими. К примеру, оклад кассира из Мультибанка был в три раза выше, чем получал кассир банка Пушкино, при этом последним приходилось учить первых. Началась текучка, народ начал потихоньку разбегаться. Было такое ощущение, что новые руководители наняты для того, чтобы хватать и разорять. Мало уметь привлечь деньги, нужно их еще и приумножить, а этого они не умели, и с вкладчиками пришлось бы расплачиваться системе страхования вкладов. До этого надо сказать, что рядовым сотрудникам зарплаты в Пушкино не повышали с 2008г., руководящий состав в расчет не беру. Но суть не в этом… Мы и раньше работали за идею, надеждой и верой в светлое будущее, как убеждало нас наше руководство на каждом корпоративном мероприятии, поддерживая в нас командный дух.
Надо отметить, что сотрудников поощряли премиями в связи с различного рода знаменательными событиями и ежегодно ко дню рождения банка представляли к награждению лучших. Вот они, наши передовики стоят на сцене плечом к плечу с наградами в виде золотого или серебреного соболя, символа банка «Пушкино», и председатель вещает, что каждый из них уникальный и профессиональный сотрудник. И стоя на этой сцене, каждый раз испытываешь гордость за свою компанию и счастлив, что работаешь в этом банке. Конечно, мы все переживали из-за сложившейся ситуации, боялись потерять своих клиентов, репутацию, которую зарабатывали годами, и свои рабочие места.
Однако вскоре нанятые топ-менеджеры покинули банк Пушкино, не оправдав доверия главного акционера. И вот мы снова взяли весла в руки, готовые с благим намерением грести в свое светлое будущее, но не тут то было… В середине лета 2011г. в ванк вливается новая команда из Новосибирска, представили нам их выходцами из МДМ-банка. Далее события развиваются по классике жанра, один в один по сценарию с МДМ, который, кстати, и помог рухнуть Мультибанку. Наш пред.правления уходит со своего поста и все ключевые и материально привлекательные должности занимают сотрудники новой команды, разрушая все на своем пути. Оказывается, 21 год мы работали неправильно. Нужно убить наше программное обеспечение, задвинуть корпоративных клиентов, уйти от индивидуального сервиса и работать по схеме «Макдональдс», внедрять новые процессы, из-за которых отказы в кредитах стали получать постоянные заемщики. То, что клиенты, которых мы холили и лелеяли, разбегутся, их не волнует. Сотрудники толпами увольняются из банка, одни уходят сами, не желая плясать под новую дудку, другим вручаются уведомления о сокращении, либо предлагают увольняться по соглашению сторон. Штатка переделывается каждый день, в ней все больше появляется умопомрачительных должностей, типа управляющего портфелем, без не уточнения какого портфеля, куча советников, помощников и даже есть помощник советника. Ломать не строить, а строить они не собираются, им нужно загрести бизнес под себя.
Одновременно идет первый этап объединения с АБ «Финанс», это сложный и болезненный процесс для каждого из банков. На сайте банка и во всех СМИ появляется информация «По окончании реорганизации перечень банковских операций, осуществляемых ОАО «АБ «ПУШКИНО», место нахождение и фирменное наименование Банка (полное, сокращенное) не изменится. Функции единоличного исполнительного органа – Председателя правления продолжит осуществлять Никулин Кирилл Борисович». УРА! мы будем работать под вывеской своего родного банка, и в наших сердцах остается надежда, что все образуется, и мы выплывем. Тем временем эл.почта руководителей подразделений пестрит рассылкой о проведении рабочей сессии «Притяжение 2011», в конце текст, что приглашенные тщательно отбирались и их явка обязательна. Хочу отметить, что в списке участников от банка Пушкино значились в основном сотрудники из Новосибирской команды, которые к тому времени проработали от силы один-два месяца, также много приглашенных из других дружественных банков, в том числе АБ «Финанс». Целью сессии было объединить несколько банков в одну команду. В первый день, разбившись на четыре команды, мы общими усилиями решили задачу, каким же должен быть идеальный банк для идеального клиента; второй день был посвящен тимбилдингу, было все очень живо, креативно, интересно. В конце сессии для подведения итогов организаторами было отмечено, что данное мероприятие проводится впервые, чем еще раз подорвали наше доверие, сотрудники МДМ-банка улыбнулись - их сессия назвалась «Притяжение 2009» и проходила на территории этого же загородного отеля. В завершении наш уважаемый акционер сообщил о начале процедуры ребрендинга объединенного банка, и что у банка будет новое имя и новый бренд.
Вот практически и вся история вплоть до сегодняшнего дня. Оптимист сказал бы "летим", пессимист – "падаем". Но мы пока оптимисты и взываем наших акционеров поменять политику, в скором времени вы убедитесь, что идет целенаправленный развал. Вы говорите о прибыли, а чтобы ее получить, надо либо увеличить доходы, либо сократить расходы... Увеличить доходы при таком подходе нереально, внедрение новых банковских процессов и технологий стоит огромных денег. Значит нужно сокращать расходы, это они всегда - пожалуйста; самыми первыми под удар попали технические работники, сильно ребята сэкономили, потом будут закрывать офисы и экономить на туалетной бумаге.
Хватит уже махать шашкой и рушить то, что строилось годами. Хочется верить, что объединение банков пройдет с наименьшими потерями, и оставшиеся, наконец-то, доживем до светлого будущего...
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kapitosha • сотрудник
28.09.2011 02:21
|Опять про СПб Филиал...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Уважаемые защитники нынешнего руководства Питерского филиала Пушкино! Вы можете сколько угодно защищать г-на Долгополова и его политику, обвинять рядовых сотрудников в неблагодарности и прочих грехах. Но объясните, если все так прекрасно в этом банке и руководство так печется о своих сотрудниках, почему из 30 человек, попавших под сокращение, искренне расстроился только 1? Все остальные в последний день выбежали оттуда с возгласом «УРА! Я здесь больше не работаю!». И НИКТО из сокращенных и уволившихся по собственному за последние 2 года не жалеет о своем уходе?
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Furia • бывший сотрудник
24.08.2009 12:43
|Что я могу сказать про этот банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем здрасте. Прочитала я все, что написали про Ист Бридж... даже страшно стало...
Мои впечатления от работы в этом банке таковы.
Тверским филиалом банка Пушкино руководит просто замечательнейший человек! Ничего общего с наставником филиала в СПб нет и в помине. Понимающий, добрый и отзывчивый руководитель. В меру строгости, в меру юмора, заботы о сотрудниках и куууча уважения со стороны коллектива. Заместитель управляющего тоже женщина очень хорошая. А главбух просто слов нет!
Коллектив просто отличный. Естественно, как и везде есть исключение. Ну и что, что кто-то раньше работали в детском саду! Ну и что, что кто-то совершенно не умеет работать с компьютером. Ну и что, что карьера там светит только определённым людям. Такая ситуация в большинстве региональных филиалов любых банков.
По поводу зарплаты... совершенно несоразмерна тому объёму работы, который выполняют некоторые сотрудники. Даже для Твери з/п маленькая. Про соцпакет ничего конкретного не знаю. Поэтому ставлю 4. Общий комфорт. Если смотреть со стороны комфорта именно рабочего места, то руководство пытается поправить обстоящие, честно говоря, совсем не лучшим образом дела. А если говорить о комфорте эмоциональном, то лично мне там было очень комфортно.
По поводу целей и стратегий банка соглашусь. Но я думаю, что вся ответственность за это лежит на правлении банка, а не на руководстве филиала.
Безусловно, филиалу маленького и почти неизвестного банка будет сложно занять своё место на рынке аналогичных услуг, но я уверена, что они все будут стараться и всё обязательно получится!
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0
iskorka • бывший сотрудник
26.08.2008 10:37
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