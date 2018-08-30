В докризисный период разместил свое резюме на одном из сайтов по поиску работы. Работу срочно не искал, но решил посмотреть рынок труда в городе. Буквально через 3 дня позвонили с ТатИнвеста, предложили прийти на собеседовние. Я согласился и пришел.



Мне стали предлагать работу в кредитном отделе, обещали зарплату в 4 раза больше, чем в Сбере, стабильно 5-ти дневную раб.неделю, соц.пакет и т.п. На все мои вопросы про предыдущего сотрудника на этой должности, текучку персонала, про коллектив отвечали - у нас все лучше всех. Но самое главное было то, что от них сам никто не уходил (не увольнялся), только переезд в другие города (например).



Я взял тайм-аут и решил подумать. Однако на следующий день мне позвонил сотрудник службы безопасности и начал задавать вопросы. Я сказал, что анкету еще не заполнял, согласие на проверку своих данных не давал, он согласился, что проверяет по резюме и предложил заполнить анкету задним числом . Буквально через 2 часа позвонили с отдела кадров и спросили мое мнение. Я сказал, что пока его не принял, на что мне сразу стали расписывать все преимущества работы в Татинвесте. Я подумав еще день решил, что можно попробовать.



Пришел работать в этот банк на должность старшего специалиста кредитного отдела, неделю ждал пока выделят стол и стул, еще 2 пока придет комп. Надо сказать, что коллектив в банке состоял из родственников того или иного начальника. Например, начальник отдела на работе появлялся пару раз за месяц, причина - родственные связи с руководством банка. По деньгам вышло, что есть только оклад, который, конечно, чуть-чуть больше чем в Сбере, зато премий квартальных, ежемесячных и проч. - не было и в помине. Работа была от зари до зари, за переработку ничего не доплачивали, в ОК сказали - жирно будет. Что самое печальное, не было согласованности между отделами и службами банка. Каждый сам по себе или моя хата с краю. Работать приходилось и с физиками и с юр.лицами (хотя изначально мне про это никто не говорил).



После кризиса пришли совсем веселые времена - сотрудников заставляли писать заявления пачками. Кто-то отказывался, кто-то подписывал и уходил по собственному желанию. Меня это тоже коснулось, но я отказался писать по собственному желанию. Тогда предложили в отдел по работе с просрочкой, но зар.плата там была еще меньше. Я согласился с расчетом поменять место работы в ближайшее время. В отделе просрочки было совсем весело - работа по 12 часов, выезды, телефонные звонки, переговоры, куча документов, зависимость от СБ и юр.отдела, несогласованность на всех уровнях, подставы - как что не так или не тот документ, исполнителя не найдешь! Через 6 месяцев я уволился, т.к. работать в этом бардаке за 13 000руб. на руки - это просто несерьезно.