Хочу предупредить будующих сотрудников РФИ Банка, имела неосторожность трудоустроиться в банк, отработала всего 6 дней, собеседование прошло быстро и к моему удивлению руководство сразу одобрили мою кандидатуру, в банке самое "главное" собеседование это с психологом, я сразу подумала для чего это, вроде бы не школа, и дет. сад, а потом поняла, внутри банка царит атмосфера как будто находишься в секте, сотрудники все одного типа, похожие по характеру друг на друга, неприхотливые и девиз "работа ради работы", или "живу для того чтоб работать", но не наоборот. Так как я новый сотрудник и с Правилами Внутреннего Трудового распорядка меня никто не ознакомил, мне приходилось спрашивать у сотрудников отдела некоторую информацию о банке, которые к моему удивлению ничего "не знали" или не хотели говорить. Сотрудники мне показались несколько запуганы никто ничего не знает какой бы вопрос я не задала, элементарно спросила где находится кулер, мне сотрудник который отработал в банке 6 лет, ответила не знаю я воду не пью и все в этом духе.



Также для меня было сюрпризом оплаты труда: при подписании приказа о приеме на работу цифра по з/п в приказе была меньше той, что была обозначена на собеседовании, после моего вопроса почему так, кадровик мне ответила что остальная часть будет в конверте, т.е. неофициальная, про зарплату в конверте меня не предупредили, если бы знала, то не пошла работать в этот банк, т.к. серую з/п я для себя не рассматривала, кстати и вакансия оказалась временной, я тоже это узнала когда подписала договор, на собеседовании я сразу оговорила что рассматриваю только постоянную работу, вероятно по этой причине они умолчали. При расчете мне естественно выдали только официальную часть з/п, остальную оставили себе, дай бог может разбогатеют и установят сотрудникам рабочие места, которые соответствуют всем нормам и требованиям, в настоящий момент у сотрудников рабочие места не соответствуют требованиям по охране труда, рабочее место составляет 120*60 см. в небольшой комнате работают 24 человека, для того чтоб вместить побольше сотрудников им оборудовали небольшие рабочие места, все равно что сидишь за тумбочкой, сумку поставить некуда, руки положить тоже. Также не советую при приеме на работу подписывать без ознакомления разного рода документы, потом еще будете виноваты. Сначала ознакомление потом подпись, логично.



При увольнении я сказала администрации банка о своих замечаниях и пожеланиях, и пожалуйста администрация банка примите во внимание у вас работают люди, но не роботы, и уже не современно выплачивать з/п в конвертах, ведь 21 век.