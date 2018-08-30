Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Доставка карт на пределе сил…
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Плюсы:
1) хороший коллектив- тебе всегда помогут и пойдут на встречу.
2) оплата переработок и премирование. Есть определенная сумма оклад+ ежемесячная премия + дополнительная сумма за каждый выезд к клиенту сверх плана.
3) Удобное расположение банка и офиса, где располагался отдел - 5 минут пешком от метро в центре Москвы.
Минусы:
1) Расписание составления встреч с клиентами: очень часто получалось так, что встречи идут через каждый час, причем расположены они на разных концах Златоглавой. Т.е. добраться от одного клиента к другому в срок часто невозможно, разве что Боинг купить себе. Ежели один клиент опоздает на 15-20 минут, то начинает двигаться и без того плотное расписание твоих поездок, в итоге все следующие встречи пройдут скорее всего с опозданием, а как на них отреагирует клиент одному небу известно.
2) Часто получалось и так, что в одно и тоже время было несколько встреч, причем клиенты располагались на приличном расстоянии друг от друга, и очень повезло, если в метро уже закончился час пик и ты проявляешь все лучшие качества Усейна Болта - может быть и успеешь. Но клиент этого конечно не знает, и в итоге ты с высунутым языком прибегаешь к нему, а он уже не может встретиться, т.к. у него закончился перерыв на обед, надо бежать забирать детей из детсада, школы и тд. В итоге клиент ушел и к нему придется ехать завтра, после работы, на следующей недели - когда он сможет. А график поездок и без того очень плотный. К тому же никто не отменял того, что документы клиента надо в банк везти еще. Так что получается очень приличное количество поездок за день. Но документы можно сдать и с утра до 9.
3) Оплата телефона - банк оплачивает телефон из расчета 700р в месяц, все что с выше - из своего кармана. В эту сумму очень сложно уложиться, т.к. надо сначала позвонить клиенту согласовать встречу, потом позвонить ему когда приехал. Если опаздывает клиент на встречу звонить ему когда он прибудет. Если сам опаздываешь опять звонить, сообщать о задержке. Итого, в 700р месяц практически не уложиться - через неделю полторы уже обычно израсходованно 200-250р со счета. В итоге или платишь из своих, либо звонишь со своего телефона.
4) На собеседовании оговаривалось, что встречи будут в пределах МКАД, однако ездили и в Химки, и в Мытищи, и в Щербинку, и в Дзержинск. Да, это недалеко от Москвы, однако добираться туда не совсем удобно, да и накладно по времени, когда у тебя все встречи через час стоят. В итоге выходишь из графика уже очень ощутимо.
5) Обед. За все время работы в РТБК получалось отобедать в лучшем случае 5-6 раз. Он есть и прописан в трудовом договоре даже, однако встречи, встречи и еще разок встречи. Невозможно прерваться на полчаса поесть, когда ты целый день катаешься по всей Нерезиновой из одного конца в другой, опаздывая к клиентам уже на 20-30 минут из-за неграмотно сделанного расписания и испытывая их терпение, ведь если встреча не состоится из-за опоздания, виноват будешь ты, а не те кто составлял это расписание.
6) Скрытность тарифов банка. Клиенту не говорят какая у него % ставка и какой лимит по карте. Это все выясняется на встрече со специалистом по доставке кредиток. Конверт с картой, пином и доками приходит в запечатанном виде, его вскрывает сам клиент. Представьте ситуацию - клиент просил 100к, а ему дали лимит 20. Он в лучшем случае просто откажется от кредитки. Получается, ты ехал на другой конец Москвы, бежал со всех ног, чтобы хотя бы немного войти в график, а клиент отказывается брать. Думаю не надо описывать какие чувства испытываешь при этом. И это в лучшем случае не возьмет - может нахамить, может возникнуть непредвиденная ситуация, когда тебе договора и карта летит в лицо (спасибо, что не кулак) и все это сопровождается трехэтажным матом. Такие ситуации были.
7) Кто паковал конверт могут забыть положить в него какой-нибудь документ, саму карту или пин-конверт. В итоге опять, едешь на встречу, а оказывается, что придется ехать снова в другой день.
8 ) Никто не может гарантировать, что зайдя в квартиру к клиенту ты не получишь молотком по голове. Т.к. контингент разный, и что с тобой будет, опять же никто не знает. Но это не к банку претензия, а просто факт. Кстати, очень часто встречи проходят на улице. Представьте, как приятно ожидать запаздывающего клиента зимой в минус 40. Или в ноябре под проливным дождем.
9) Ежели ты приехал в банк, валясь с ног после встреч, без обеда для того чтобы сдать документы и завизировать их, тебя спокойно могут послать выдать КК клиенту, приехавшему в отделение либо в другие отделы банка забрать/принести бумажки, как простого курьера, который, кстати, тоже есть в банке. Никого не волнует, что ты уже еле стоишь.
10) Карьерный рост. Его обещает и он есть. Но кого-то повышают через 3-4 месяца работы, а кто-то и "год" может ждать.
В итоге: в РТБК очень хороший коллектив, соответствующая уровню з/п. Однако недостатки именно на этой позиции превышают плюсы. Через несколько месяцев получаешь головные боли от постоянного нахождения в метро, проблемы с пищеварением (отсутствие времени на обед сказывается, а работа все-таки требующая каллорий ) или проблемы с ногами из-за постоянного бега. В выходные просто лежишь на диване и нет сил даже доползти до магазина. К тому же тут "клиент всегда прав". Никого не волнует, что с клиентом не могут встретиться уже на протяжении нескольких месяцев - он либо в командировке, либо трубку не берет, когда ему звонят, то справку о доходах не сделал для встречи. Можно очень часто видеть таких клиентов в расписании (когда клиент "косячный", его фамилия запоминается), а значит придется к ним ехать, и всем плевать, что ты уже на пределе сил.
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4
lymonad • бывший сотрудник
22.09.2013 23:25
|Мнение фрилансера о банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решила написать этот отзыв, что называется, "ради правды на земле", потому что, как правило, люди легко пишут на таких форумах, если они чем-то не довольны (и это понятно, я и сама такие отзывы пишу), но всегда лень заходить и что-то писать, если все хорошо и ты всем доволен.
Вот я, справедливости ради, решила все-таки найти время и написать, что я всем довольна.
Я работаю с Русским Торговым Банком по договору как фрилансер с марта 2012-го года. Договор оформили очень быстро, проверку прошла всего за неделю, хотя я сама в прошлом работник банка и знаю, что обычно это занимает недели три, не меньше. Зарплату платят без задержек (что, к сожалению, часто бывает в отношении фрилансеров), причем всегда предупреждают по почте или звонком, что деньги придут тогда-то. Вообще все четко, без лишней волокиты и лишнего "подъезжайте, подпишите, дошлите еще какие-то документы, и тогда заплатим". Сделала работу - получи деньги.
Вот в общем-то все.
Как говорится, когда чем-то недоволен, можешь писать об этом очень долго, а когда все хорошо, то и сказать-то больше нечего.
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katya-catarina • сотрудник
01.10.2012 12:37
|Самый "технологичный" банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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При устройстве будьте готовы, что:
- Вас будут проверять так, как будто Вам делают одолжение соглашаясь Вас принять и лучше вам работать бесплатно. Будут спрашивать вплоть "до школы". Наверное, из всех банковских СБ, что приходилось видеть, это самое, можно сказать, "паранои..", нет "дотошное".
- ЗП вряд ли будут менять. Посмотрите на баланс и отчетность на сайте ЦБ - все ясно станет. Развитие по пути бывшего "РБР": хотим увеличить валюту баланса - много дорогих ресурсов - проблемы на рынке - АСВ...
- Могут уволить в один день, если кому-то захочется, и еще обвинят Вас в воровстве (примеры были). При этом Вы сможете гарантировать себе спокойную жизнь, если будете правильно располагать язык в отношении начальства.
- О том, что Вы имеете в чем-то свое мнение, забудьте - могут отомстить, причем об этом можно и не догадываться, узнаете об этом, когда попросят уволится с завтрашнего дня. Там многих так увольняют. Вызывают в обед и говорят: "Завтра Вы у нас не работаете". Затем начинается шантаж и запугивание. "Банковский мир тесен", "Мы Вам рекомендацию плохую дадим" и т.д. О том, что сами фактически нарушают ТК, да и нигде такого хамского отношения к сотрудникам нет, предпочитают не думать. Это, так сказать, их "KNOW-HOW".
- Говорят, что модель должна быть "рабы - руководство", а выгнать имеют право за "цвет брюк".
- Банк декларируют сделать высокотехнологичным, но руководство, похоже, понятия об этом не имеет.
Можно еще смешных и грустных вещей сказать, особенно про любовь к рейтингам и степени влиянии (15-е место ) "предправа" на весь бизнес в РФ среди женщин, деление на своих и остальных, т.д.
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rogergilmoure • сотрудник
11.07.2012 22:58
|Как я устраивался в банк
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Выкладываю резюме на этом сайте, идут звоночки: приходите то да се. И вот звонят из Русского Торгового банка. Девочка на тел. пищит: мы ищем экономиста по работе с юр. лицами. На что я отвечаю, что работал только с физ. лицами. Говорит, ничего страшного, приезжайте, поговорим.
Ну вот настал день, когда я должен был увидеть и познакомиться с новым местом работы (в перспективе). Главное они находятся на Парк Культуры, и фиг найдешь без собаки. Захожу охрана списала паспорт, прозвонили, выходит начальник операционного отдела М-ва Н. И., заводит меня в переговорную и знакомиться: «Скажите, кем работали да поподробней». Я сразу вопрос встречный: кем я тут буду, я говорил по телефону, что я операционист по работе с физ. лицами. Ну она у нас вакансия на экономиста по юр. лицам (как вакансия звучит точно не помню), но вы нам не подходите, так как нам надо именно человека имеющего опыт работы с юр. лицами. Я в шоке, сижу глаза лезут на лоб, не знаю, что сказать...
Самое поучительное и главное, даже не извинились за свои действия, я потерял полдня, чтобы приехать к ним и чтобы за 3 минуты сказали, что не то что не подходишь, а то что не тот кто нужен.
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vulkan3 • несостоявшийся сотрудник
25.08.2011 14:57
|Не взяли. Но как (!) проверили
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В служебном рейтинге уже есть один мой отзыв и, поскольку я периодически хожу на собеседования, то не лишним будет поделиться с соискателями опытом на сей раз. Как то раздался звонок и на том конце провода мне сообщили, что будут рады видеть на собеседовании в "Русском Торговом Банке", был обозначен уровень дохода, что вполне меня устроило, а с должностными обязанностями было предложено ознакомиться с непосредственным руководителем. Алена, так зовут специалиста по работе с персоналом, организовала встречу. Руководитель обещала определиться к пятнице. В пятницу раздался звонок от Алены, которая предложила привезти документы для проверки в СБ. Также она сказала, что я больше всех заинтересовала начальницу, что было, весьма приятно. Я, в оговоренный с Аленой день, предоставила документы, она сказала, что проверка максимум займет неделю, т. к. вакансию пора закрывать, начальница одна работает, нужен человек. На том и условились.
Эта неделя для меня показалась ужасом, поскольку: а) мне позвонил СБ-шник и стал задавать вопросы, касающиеся семьи, ребенка, проживания, что для меня было странным. Я работаю, за 5 лет своей трудовой деятельности, в третьем банке и никто никогда таких вопросов мне не задавал; б) самое некрасивое, что СБ этого банка позвонили на действующее место моей работы и сообщили руководству и СБ нашего банка, что я ищу работу! Вот это номер! Потом мне пришлось отчитываться перед руководителем почему и зачем я это делаю. Ну, думаю, везде все проверили, однако, звонка так в среду и не поступило. Звоню сама, дабы развеять все сомнения. На что мне Алена отвечает: "Я вам звонила, не могла дозвониться, но начальница определилась в пользу другого кандидата!" Мне даже нечего было сказать, я поблагодарила и положила трубку.
Считаю, что крайне некрасиво обманывать, во-первых, телефон мой работает исправно, а во-вторых говорить, что я единственный кандидат, а потом сказать, что выбрали другого, в третьих, сообщить действующему работодателю о моих планах, поскольку в этом банке, сами говорили, готовы были подождать, а в своем я готова была отработать. По этим причинам, мой отзыв отрицательный!
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no_name:) • несостоявшийся сотрудник
24.03.2011 17:55
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