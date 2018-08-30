Отзыв месяца:

сентябрь 2013 года Работал в этом банке на должности "Специалист по доставке кредитных карт". Проработал полгода, ушел, так как не мог больше работать на пределе, работать разъездами.



Плюсы:

1) хороший коллектив- тебе всегда помогут и пойдут на встречу.

2) оплата переработок и премирование. Есть определенная сумма оклад+ ежемесячная премия + дополнительная сумма за каждый выезд к клиенту сверх плана.

3) Удобное расположение банка и офиса, где располагался отдел - 5 минут пешком от метро в центре Москвы.



Минусы:

1) Расписание составления встреч с клиентами: очень часто получалось так, что встречи идут через каждый час, причем расположены они на разных концах Златоглавой. Т.е. добраться от одного клиента к другому в срок часто невозможно, разве что Боинг купить себе. Ежели один клиент опоздает на 15-20 минут, то начинает двигаться и без того плотное расписание твоих поездок, в итоге все следующие встречи пройдут скорее всего с опозданием, а как на них отреагирует клиент одному небу известно.

2) Часто получалось и так, что в одно и тоже время было несколько встреч, причем клиенты располагались на приличном расстоянии друг от друга, и очень повезло, если в метро уже закончился час пик и ты проявляешь все лучшие качества Усейна Болта - может быть и успеешь. Но клиент этого конечно не знает, и в итоге ты с высунутым языком прибегаешь к нему, а он уже не может встретиться, т.к. у него закончился перерыв на обед, надо бежать забирать детей из детсада, школы и тд. В итоге клиент ушел и к нему придется ехать завтра, после работы, на следующей недели - когда он сможет. А график поездок и без того очень плотный. К тому же никто не отменял того, что документы клиента надо в банк везти еще. Так что получается очень приличное количество поездок за день. Но документы можно сдать и с утра до 9.

3) Оплата телефона - банк оплачивает телефон из расчета 700р в месяц, все что с выше - из своего кармана. В эту сумму очень сложно уложиться, т.к. надо сначала позвонить клиенту согласовать встречу, потом позвонить ему когда приехал. Если опаздывает клиент на встречу звонить ему когда он прибудет. Если сам опаздываешь опять звонить, сообщать о задержке. Итого, в 700р месяц практически не уложиться - через неделю полторы уже обычно израсходованно 200-250р со счета. В итоге или платишь из своих, либо звонишь со своего телефона.

4) На собеседовании оговаривалось, что встречи будут в пределах МКАД, однако ездили и в Химки, и в Мытищи, и в Щербинку, и в Дзержинск. Да, это недалеко от Москвы, однако добираться туда не совсем удобно, да и накладно по времени, когда у тебя все встречи через час стоят. В итоге выходишь из графика уже очень ощутимо.

5) Обед. За все время работы в РТБК получалось отобедать в лучшем случае 5-6 раз. Он есть и прописан в трудовом договоре даже, однако встречи, встречи и еще разок встречи. Невозможно прерваться на полчаса поесть, когда ты целый день катаешься по всей Нерезиновой из одного конца в другой, опаздывая к клиентам уже на 20-30 минут из-за неграмотно сделанного расписания и испытывая их терпение, ведь если встреча не состоится из-за опоздания, виноват будешь ты, а не те кто составлял это расписание.

6) Скрытность тарифов банка. Клиенту не говорят какая у него % ставка и какой лимит по карте. Это все выясняется на встрече со специалистом по доставке кредиток. Конверт с картой, пином и доками приходит в запечатанном виде, его вскрывает сам клиент. Представьте ситуацию - клиент просил 100к, а ему дали лимит 20. Он в лучшем случае просто откажется от кредитки. Получается, ты ехал на другой конец Москвы, бежал со всех ног, чтобы хотя бы немного войти в график, а клиент отказывается брать. Думаю не надо описывать какие чувства испытываешь при этом. И это в лучшем случае не возьмет - может нахамить, может возникнуть непредвиденная ситуация, когда тебе договора и карта летит в лицо (спасибо, что не кулак) и все это сопровождается трехэтажным матом. Такие ситуации были.

7) Кто паковал конверт могут забыть положить в него какой-нибудь документ, саму карту или пин-конверт. В итоге опять, едешь на встречу, а оказывается, что придется ехать снова в другой день.

8 ) Никто не может гарантировать, что зайдя в квартиру к клиенту ты не получишь молотком по голове. Т.к. контингент разный, и что с тобой будет, опять же никто не знает. Но это не к банку претензия, а просто факт. Кстати, очень часто встречи проходят на улице. Представьте, как приятно ожидать запаздывающего клиента зимой в минус 40. Или в ноябре под проливным дождем.

9) Ежели ты приехал в банк, валясь с ног после встреч, без обеда для того чтобы сдать документы и завизировать их, тебя спокойно могут послать выдать КК клиенту, приехавшему в отделение либо в другие отделы банка забрать/принести бумажки, как простого курьера, который, кстати, тоже есть в банке. Никого не волнует, что ты уже еле стоишь.

10) Карьерный рост. Его обещает и он есть. Но кого-то повышают через 3-4 месяца работы, а кто-то и "год" может ждать.



В итоге: в РТБК очень хороший коллектив, соответствующая уровню з/п. Однако недостатки именно на этой позиции превышают плюсы. Через несколько месяцев получаешь головные боли от постоянного нахождения в метро, проблемы с пищеварением (отсутствие времени на обед сказывается, а работа все-таки требующая каллорий ) или проблемы с ногами из-за постоянного бега. В выходные просто лежишь на диване и нет сил даже доползти до магазина. К тому же тут "клиент всегда прав". Никого не волнует, что с клиентом не могут встретиться уже на протяжении нескольких месяцев - он либо в командировке, либо трубку не берет, когда ему звонят, то справку о доходах не сделал для встречи. Можно очень часто видеть таких клиентов в расписании (когда клиент "косячный", его фамилия запоминается), а значит придется к ним ехать, и всем плевать, что ты уже на пределе сил.