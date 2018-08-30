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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|После Сбера работала в кредитном отделе ОАО "Геленджик-Банк". Хочу сказать, что работы везде много, и оставаться приходилось допоздна, и потеть, и плакать, НО, каждый день с удовольствием шла на работу! Потому что коллектив банка и руководство просто исключительные!!! Всегда относились с пониманием, всегда отпускали, когда нужно, работу в выходные оплачивали, а какие у нас были корпоративы (и на них мы свои деньги не сдавали)! Ушла из-за того, что пришлось переехать в другой город. Остались ОЧЕНЬ положительные впечатления.
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Mia_M • бывший сотрудник
19.05.2011 09:55
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