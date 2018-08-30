Посчастливилось мне и моим коллегами поработать в этом банке аж целых 4!!! месяца. Перешли мы в него из другого достаточно стабильного банка всей большой командой, сняли вывеску одного и повесили другого и стали работать. По-началу все было очень даже не плохо, рисовали нам перспективы, обещали большое количество продуктов для клиентов и многое другое, но как оказалось это были просто слова. Открыли такое большое количество отделений, хотя сам Банк к этому был абсолютно не готов ни технически, ни кадрово, но это ладно дело решаемое... К сожалению, один за одним отделения стали закрывать и остались мы у разбитого корыта... трудовые на руках с прекрасными в них записями... "по соглашению сторон", хотя одна из сторон точно была на это не согласна, это мы обычные люди, которые трудились за небольшие деньги и не думали, что спустя некоторое время их так нагло и без комментариев оставили без работы. Процедуру сокращения запускать даже и не собирались, предлагали либо соглашение сторон, либо ничего (прошу заметить, что из прошлого банка мы так же ушли по соглашению сторон, но вообще без какой-либо компенсации, ведь мы искренне верили, что главная работа впереди, раз говорят надо, значит надо)!



Очень грустно и печально, что в наше время до сих пор творится такой произвол в коммерческих организациях, и что Центральный Банк смотрит на это спустя рукава. Вывод я сделала из этого такой... подзаработали деньжат нашими руками и до свидания, хотя нам преподнесли что офисы не рентабельны вот и закрываем, хочется обратится к руководству Банка и пожелать им честно относится к своим оставшимся сотрудникам, и хотя бы не портить мнение о себе окончательно. Это был худший банк, в котором я работала...