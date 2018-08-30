Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Все немного изменилось с марта этого года
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я помнится тоже некоторое время работал в данном банчке. Что я могу сказать, зарплаты действительно смешные и ставятся наобум. Вы можете долго работать и сосать зимой лапу, а можете только устроиться и на довольно высокую зарплату. Хотя в этом году все же зарплату увеличивали, некоторым даже 2 раза, было бы совсем замечательно, если бы ее платили. Некоторые не получали зарплаты с марта этого года, некоторые с июня (это касаемо черной), белую тоже задерживают и платят с задержкой от 2-х недель до пары месяцев. Учитывая новый трудовой кодекс, это карается большими штрафами для банка. Впрочем, я думаю, отдел кадров и в старом ТК не особо разбирался.
Соцпакет теперь уже совсем другой, то есть никакой: еда (если это можно назвать едой) отвратительная в пластиковой посуде. Оплата проезда отсутствует как класс. Про подарки тоже забудьте.
Коллектив отличный, учитывая, что он изрядно поредел.
Впрочем, банк совсем не загибается, и деньги у него есть, но их большими мешками выносит из кассы и пользует в своих целях некто Геннадий (так и не понятно, какую должность в банке он занимает). Интересно наблюдать, как эта личность за год сменила старенький мерседес на Nissan Murano с блатными (милицейскими) номерами, а в то же время обычные сотрудники занимают деньги на дорогу до работы, ибо з/п задерживается в связи с тем, что Геннадий вынес оттуда очередной мешок купюр. Причем совсем не стесняясь этого - на виду перед всеми сотрудниками.
Руководство было б отличным, если бы ценило обычных работников, которые не плюнули на эту конторку и не ушли все сразу, как сделали некоторые, включая меня.
А работать было действительно скучно, ибо работы нет, не было, и, судя по всему, не будет.
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Lucky_Dmitry • бывший сотрудник
20.11.2006 18:08
|Банчок
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал я, помнится в этом банке.
Зарплаты смешные: начальник Управления - 1000 долларов. Зам начальника управления - 800.
Соцпакет - 4 - с учетом вкусных обедов - ресторанная еда для простых смертных это 150-200 руб., сотрудникам банка обед - за 30(!) руб. Можно было наесться от пуза! Плюс дорогие подарки на День защитника отечества, 8 марта.
Коллектив - не лучше и не хуже, чем в других банках.
Руководство. Реально тон задает в банке Председатель Правления - женщина. Всё ностися с авантюрными прожектами, которые лопаются один за другим как мыльные пузыри. Всё пытается позиционировать ДБ как один из самых современных и передовых банков. Немца пригласила в Совет директоров и даже Департамент международных отношений создала (какие могут быть международные отношения у маленького загибающегося малоресурсного банчка?)! А в Систему страхования вкладов так и не вошли, как не пытались...
Общий комфорт. Работы очень мало, поэтому спокойно, даже скучно.
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312 • бывший сотрудник
06.10.2006 19:55
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