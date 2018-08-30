Я помнится тоже некоторое время работал в данном банчке. Что я могу сказать, зарплаты действительно смешные и ставятся наобум. Вы можете долго работать и сосать зимой лапу, а можете только устроиться и на довольно высокую зарплату. Хотя в этом году все же зарплату увеличивали, некоторым даже 2 раза, было бы совсем замечательно, если бы ее платили. Некоторые не получали зарплаты с марта этого года, некоторые с июня (это касаемо черной), белую тоже задерживают и платят с задержкой от 2-х недель до пары месяцев. Учитывая новый трудовой кодекс, это карается большими штрафами для банка. Впрочем, я думаю, отдел кадров и в старом ТК не особо разбирался.



Соцпакет теперь уже совсем другой, то есть никакой: еда (если это можно назвать едой) отвратительная в пластиковой посуде. Оплата проезда отсутствует как класс. Про подарки тоже забудьте.



Коллектив отличный, учитывая, что он изрядно поредел.



Впрочем, банк совсем не загибается, и деньги у него есть, но их большими мешками выносит из кассы и пользует в своих целях некто Геннадий (так и не понятно, какую должность в банке он занимает). Интересно наблюдать, как эта личность за год сменила старенький мерседес на Nissan Murano с блатными (милицейскими) номерами, а в то же время обычные сотрудники занимают деньги на дорогу до работы, ибо з/п задерживается в связи с тем, что Геннадий вынес оттуда очередной мешок купюр. Причем совсем не стесняясь этого - на виду перед всеми сотрудниками.



Руководство было б отличным, если бы ценило обычных работников, которые не плюнули на эту конторку и не ушли все сразу, как сделали некоторые, включая меня.



А работать было действительно скучно, ибо работы нет, не было, и, судя по всему, не будет.