Смешно! С трудом верится, что остались сотрудники, которые довольны работой в этом банке. Я отработала там 2 года. Ушла в полном шоке. Надоело обманывать саму себя. Банк бесперспективный абсолютно! Развития никакого! Сейчас в городе, где находится головной офис этого банка - в Урае услугами этого банка пользуется абсолютный минимум клиентов и то только потому что привыкли.



Большинство сотрудников, с кем я работала, поувольнялись наверно не потому что банк такой замечательный? Единственный плюс, на мой взгляд, это руководство банка. Нигде больше не встречала таких руководителей. Председатель правления - отличный руководитель и наверно лучший начальник.



Вот ему могу сказать Спасибо! А все остальное... Ну, хотя если кому-то нравится работать в банке у которого рейтинг ниже плинтуса... Это их дело.