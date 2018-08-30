Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Секрет успеха
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Могу раскрыть секрет, почему мне нравится работать в этом банке (помимо коллектива и руководства). Впрочем, это опять же от руководства зависит. Неважно, где ты работаешь и сколько зарабатываешь. Главное, что есть чувство, что и от тебя зависит бесперебойная работа банка. И именно этот принцип помог банку выжить 10 лет назад, поможет и сейчас.
Наверное, нужно просто ЛЮБИТЬ свою работу, верить в будущее и стараться изменить жизнь СВОЕЙ организации к лучшему, а не бегать за золотыми горами. И тогда работа будет приносить удовольствие, за которым последует и материальное поощрение.
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banker1985 • сотрудник
30.10.2008 21:24
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Администратор:
Вы уже голосовали.
|Надоело обманывать саму себя...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Смешно! С трудом верится, что остались сотрудники, которые довольны работой в этом банке. Я отработала там 2 года. Ушла в полном шоке. Надоело обманывать саму себя. Банк бесперспективный абсолютно! Развития никакого! Сейчас в городе, где находится головной офис этого банка - в Урае услугами этого банка пользуется абсолютный минимум клиентов и то только потому что привыкли.
Большинство сотрудников, с кем я работала, поувольнялись наверно не потому что банк такой замечательный? Единственный плюс, на мой взгляд, это руководство банка. Нигде больше не встречала таких руководителей. Председатель правления - отличный руководитель и наверно лучший начальник.
Вот ему могу сказать Спасибо! А все остальное... Ну, хотя если кому-то нравится работать в банке у которого рейтинг ниже плинтуса... Это их дело.
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Правдаi • бывший сотрудник
04.10.2008 13:28
|Банк моей мечты
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я устроился на работу в Урайкомбанк и ни разу об этом не пожалел. Во-первых, коллектив - просто прелесть. Во-вторых, работа к душе. Могу сказать, что "Урайкомбанк" я выбрал уже потому, что этот банк маленький, без присущей крупным банкам суеты.
Для клиента стараемся сделать всё, чтобы он вышел от нас довольный и с желанием еще вернуться... Ни одну просьбу клиента не оставляем без внимания. И, тем более, все вопросы здесь решаются быстрее, чем в банках-"гигантах".
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banker1985 • сотрудник
09.03.2008 21:25
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