Добрый день! Некоторое время назад мне позвонили из Нэклис-Банка с предложением работы (я действительно ищу работу). Но начали разговор с выяснения у меня суммы ожидаемой зарплаты. При этом отказались озвучить позицию, на которую рассматривают мою кандидатуру. Когда я сказал, что не могу обсуждать зарплату без привязки к позиции (наименование и уровень должности в штатном расписании), отказались продолжать разговор.



Дело в том, что у меня опубликовано несколько резюме по разным направлениям и позициям, а просмотров своих резюме Нэклис-Банком я не видел. Получилось очень досадно, так как, по моим оценкам, в Нэклис-Банке (по тому, что известно о его развитии) вполне могла оказаться подходящая для меня вакансия (у меня не самое массовое направление деятельности), на которой я был бы очень полезен банку.