Всем доброго времени суток! Начнем. Поскитавшись по крупным банкам в области привлечения клиентов, решил поработать в небольшом банке, который действительно заинтересован в клиентщиках и готов их соответственно мотивировать.



Поиск. И вот нашел меня Траст Капитал Банк. Вот супер, правда отличное собеседование было, все по делу, адекватный руководитель (два), адекватные (как и хотел для клиентщика) условия по процентам с кредитов - договорились.



Оформление. Как-то крайне быстро проверили (при этом не заполнял никакой анкеты!). Уточнил при оформлении, что за анкету я сейчас заполняю - а проверили ли меня в итоге? Дааа, все ок. Ну раз так, то супер, начинаем работать.



Работа. Начинаем работать сходу, без раскачки и оформления, т.к. условия "индивидуальные", а завлечь МСБ нормальному клиентщику можно и без знания тонкостей в принципе - ну что же, раз поставили в такие условия, то работаем. Казус на второй день! "Зайдите пожалуйста в отдел кадров". И тут я немного ёкнул... Ну, реально, что-то не к добру в конце второго рабочего дня. И вот, оказывается СБ допроверила (а есть ли такой термин) меня и в итоге отказ.



Занавес. Пытаюсь поговорить с Сбшником (проходил проверку в топовых банках - успешно + 2 раза проходил полиграф - успешно), пытаюсь выяснить, что не так, обсудить, кто и почему может обо мне негативно высказываться, но нет, пишите заявление и это подход в банке топ-600 к профессионалу, которого они уже взяли на работу!



Итог. У любого человека есть друзья, есть недруги, а он один для первых и другой для вторых. Жаль, что эту здравую мысль мне не дали донести до руководства...