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|Траст Капитал Банк
|не голосовал
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Довелось мне побывать на собеседовании в этом странном банке. Предварительно вел переговоры о вакансии, через агентство «Агенство-м». В принципе, старался не связываться с агентствами никогда, всегда предпочитал общаться непосредственно с прямым работодателем. Проще так, и надёжней…
Но вот, случилось страшное. Звонок на телефон и Виктория начала мне рассказывать о вакансии в данном банке. Ответив на её вопросы, назвав свои зарплатные ожидания, она взяла паузу, для отправки моего резюме работодателю. В случае его заинтересованности обещала перезвонить.
На следующий день сообщает, о готовности работодателя со мной встретиться. Обговорили время, выслала схему проезда и контактные телефоны. Приехал в банк. Жду… Встретился с представителем отдела кадров. Затем, мы с ней прошли в кабинет к руководителю, - все, как и говорила Виктория. Что сразу бросилось в глаза, никто не представился.
Дальше всё стандартно, вопросы-ответы. В ходе разговора выяснилось, что мои зарплатные ожидания не соответствуют их, заявленным в вакансии, первоначально. Эх, - подумал я, что там Виктория и с кем согласовывала, вопрос. Короче, динамо. Беседа подошла к концу, и я решал попросить визитную карточку у руководителя. Хоть знать, с кем я общался. Но, на мою простую, предположу даже стандартную просьбу, ответ был таков: «У нас, это не практикуется».
P.S. Для меня так и осталось тайной, что именно не практикуется, деловой этикет или визитные карточки.
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qaq • несостоявшийся сотрудник
30.12.2010 13:59
|Такого не было никогда!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем доброго времени суток! Начнем. Поскитавшись по крупным банкам в области привлечения клиентов, решил поработать в небольшом банке, который действительно заинтересован в клиентщиках и готов их соответственно мотивировать.
Поиск. И вот нашел меня Траст Капитал Банк. Вот супер, правда отличное собеседование было, все по делу, адекватный руководитель (два), адекватные (как и хотел для клиентщика) условия по процентам с кредитов - договорились.
Оформление. Как-то крайне быстро проверили (при этом не заполнял никакой анкеты!). Уточнил при оформлении, что за анкету я сейчас заполняю - а проверили ли меня в итоге? Дааа, все ок. Ну раз так, то супер, начинаем работать.
Работа. Начинаем работать сходу, без раскачки и оформления, т.к. условия "индивидуальные", а завлечь МСБ нормальному клиентщику можно и без знания тонкостей в принципе - ну что же, раз поставили в такие условия, то работаем. Казус на второй день! "Зайдите пожалуйста в отдел кадров". И тут я немного ёкнул... Ну, реально, что-то не к добру в конце второго рабочего дня. И вот, оказывается СБ допроверила (а есть ли такой термин) меня и в итоге отказ.
Занавес. Пытаюсь поговорить с Сбшником (проходил проверку в топовых банках - успешно + 2 раза проходил полиграф - успешно), пытаюсь выяснить, что не так, обсудить, кто и почему может обо мне негативно высказываться, но нет, пишите заявление и это подход в банке топ-600 к профессионалу, которого они уже взяли на работу!
Итог. У любого человека есть друзья, есть недруги, а он один для первых и другой для вторых. Жаль, что эту здравую мысль мне не дали донести до руководства...
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Банкирчик • бывший сотрудник
21.12.2010 23:54
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