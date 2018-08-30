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|К сожалению, в этом замечательном банке я уже не работаю. Проработала я там всего год - но столько впечатлений. Супер коллектив! Настоящая комада. Меня даже не парил вопрос о зарплате. Такой кайф я получала на работе. И руководство тоже ничего, терпимое. Хотя руководству не мешало бы обратить внимание на морально-этическую сторону своего поведения. Ну не хорошо, когда весь коллектив обсуждает их личную жизнь. Хотя и в этом есть свой прикол. Да и главбух тоже женщина незабываемая. С такой " супер компетентностью" так долго держаться на такой должности - это талант.
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Сидор • бывший сотрудник
07.10.2008 21:36
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Администратор:
Почему же все-таки вам так нравилось работать в этом банке? Можно описать подробнее опыт работы?
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