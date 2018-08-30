К сожалению, в этом замечательном банке я уже не работаю. Проработала я там всего год - но столько впечатлений. Супер коллектив! Настоящая комада. Меня даже не парил вопрос о зарплате. Такой кайф я получала на работе. И руководство тоже ничего, терпимое. Хотя руководству не мешало бы обратить внимание на морально-этическую сторону своего поведения. Ну не хорошо, когда весь коллектив обсуждает их личную жизнь. Хотя и в этом есть свой прикол. Да и главбух тоже женщина незабываемая. С такой " супер компетентностью" так долго держаться на такой должности - это талант.