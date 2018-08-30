Наверное весь интернете перерыли, чтобы найти информацию об этом банке. В общем коллектив и руководство отличное. ЗП не такая как обещают. Они называют оклад+премию и произносят при этом фразу "получите на руки такую сумму". Если вы хотите работать за идею и бесценный опыт, то добро пожаловать. А если нет, то вам не по адресу.