Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Для тех, кого зовут работать
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Наверное весь интернете перерыли, чтобы найти информацию об этом банке. В общем коллектив и руководство отличное. ЗП не такая как обещают. Они называют оклад+премию и произносят при этом фразу "получите на руки такую сумму". Если вы хотите работать за идею и бесценный опыт, то добро пожаловать. А если нет, то вам не по адресу.
|
0
pro100lana • бывший сотрудник
12.11.2014 14:04
|
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.