Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Стабильность – плюс, она же и минус
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработал консультантом пару лет… В принципе, не к чему придраться. Стабильная белая (!) зп, план расписан, никаких неприятных сюрпризов, только работай. Спрашивают серьезно, работать приходится по полной, и если ты где-то пораньше отпросился, будь уверен – придется отработать.
Что не так, спросите? Скажу честно, это не то место, где можно построить быструю карьеру. По крайней мере, на моем уровне, как у топов, не знаю. Но для приобретения опыта полезное место.
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Роберт Плющенко • бывший сотрудник
28.12.2018 17:30
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