Проработал консультантом пару лет… В принципе, не к чему придраться. Стабильная белая (!) зп, план расписан, никаких неприятных сюрпризов, только работай. Спрашивают серьезно, работать приходится по полной, и если ты где-то пораньше отпросился, будь уверен – придется отработать.

Что не так, спросите? Скажу честно, это не то место, где можно построить быструю карьеру. По крайней мере, на моем уровне, как у топов, не знаю. Но для приобретения опыта полезное место.