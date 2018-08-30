Работала там почти 3 года. Только лучшие воспоминания. Отличное лояльное руководство, с которым можно уладить практический любой вопрос. Теплый коллектив. И вообще очень домашний и уютный банк. Многие сотрудники там работают уже по 10 лет. В общем, если вы хотите спокойно работать в небольшом банке, то вам туда.



В плане карьерного роста –по-разному, зависит от того, куда попадете (в какой отдел). Но в целом, это возможно. Банк любит организовывать всякие корпоративы (как на Новый год, так и на день рождения банка), причем в очень приличных местах. Когда я там работала, были премии по результатам года. В общем, СИНКО for ever.

