Я вот тоже становлюсь одним из "бывших", что-то накипело-наболело. Банк этот всё ещё существует. Доп.офис на Каширке тоже вроде как бы работает, один операционист сидит и за себя и за того парня. Открывали они доп.офис на Садоводе - не получилось, сотрудников выкинули на улицу. Татьяна Владимировна всё работает, человек она неплохой, но... Когда ей надо, она ноги будет целовать, а не надо - охаит с ног до головы и во всём ты у неё виноватой будешь.



В Центральном офисе полнейший дурдом - девчонки-операционисты оттуда бегут, как от огня, а Татьяна Владимировна работает за них одна. Представляете, заходите в банк, а там вместо девочек-операционистов пустые рабочие места. А про "удивительно толковую молодую Надежду" я бы не сказала, что толковая, по многим вопросам консультировалась с нами. Условия труда были курам на смех: ни кондея, ни окон в банке, ни туалета, ни зеркала. Вот вам и банк. Думайте сами, доверять ли им.