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|Мое мнение о банке
|нейтральный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я вот тоже становлюсь одним из "бывших", что-то накипело-наболело. Банк этот всё ещё существует. Доп.офис на Каширке тоже вроде как бы работает, один операционист сидит и за себя и за того парня. Открывали они доп.офис на Садоводе - не получилось, сотрудников выкинули на улицу. Татьяна Владимировна всё работает, человек она неплохой, но... Когда ей надо, она ноги будет целовать, а не надо - охаит с ног до головы и во всём ты у неё виноватой будешь.
В Центральном офисе полнейший дурдом - девчонки-операционисты оттуда бегут, как от огня, а Татьяна Владимировна работает за них одна. Представляете, заходите в банк, а там вместо девочек-операционистов пустые рабочие места. А про "удивительно толковую молодую Надежду" я бы не сказала, что толковая, по многим вопросам консультировалась с нами. Условия труда были курам на смех: ни кондея, ни окон в банке, ни туалета, ни зеркала. Вот вам и банк. Думайте сами, доверять ли им.
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ya74123698 • бывший сотрудник
18.08.2011 17:42
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Администратор:
Дополните отзыв еще отрицательными и положительными сторонами работы в банке.
|Самое ужасное место моей работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Отзовитесь, бывшие и действующие сотрудники этой конторки... работала в ДО на строительном рынке (он же единственный), условия труда ужасные, старший кассир - полусумасшедший дед, под конец рабочего дня под "мухой", з/п постоянно задерживали, переработки не оплачивали (я работала на юриках, сидела и до 21-00 иногда), программы не то, что бы "зависали", а скорее, не отвисали...
Начальник операционно-кассового управления Татьяна Владимировна - милейшая и обаятельнейшая женщина, главный бухгалтер - на удивление молодая и толковая Надежда, но в нашем ДО от этого не было толка. Переработки никто и не думал оплачивать, условия труда улучшать тоже.
Программисты ленивые и бестолковые, не дозвониться до них, дозвонишься - нагрубят! Одно хорошо, дресс-кода не было. Сейчас искала эту дыру на карте, такого банка, пишут, нет. Прикрыли лавочку?
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ya_1 • бывший сотрудник
29.11.2008 10:35
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