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|Цирк на собеседовании
|не голосовал
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Был на собеседовании в двадцатых числах февраля. На главного юриста пытался устроиться. Опыт есть, навык есть, деньги прошу адекватные. Первое собеседование с начальником управления прошло удачно. Хороший мужик, его условия мне подошли, ну и я в свою очередь тоже его устроил по рабочим характеристикам. Прихожу на повторное собеседование уже с начальником департамента. Тут та же картина. Навык, опыт, цена не вызывают вопросов. Всё круто.
Но тут начальника департамента понесло. И банк превратился в гос. экзамен в ВУЗе. Начали расспрашивать как учился, на кого, почему и что учил. Просто замучил меня уже этим моим чёртовым институтом и моей специализацией. Замучил какими-то глупыми элементарными вопросами по теории государства и права. В общем начался откровенный бред и абсурд. Потому что нормальный человек посмотрит на послужной список, заслуги, успехи и будет разговаривать о том, что кандидат умеет. А тут почему-то никого не волновало, что я умею и начальнику департамента край как надо было знать как я учился.
Закончилось тем, что "маэстро" меня запозорил, типа я неуч и вообще НЕДОюрист. Дислайк этому банку за такой цирк. Перед школотой бравируйте, а не перед взрослыми людьми. Или в ВУЗ идите преподавать.
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0
Vinni-puh • несостоявшийся сотрудник
01.03.2015 21:34
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
|Больше понтов!
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Ездили на собеседование с коллегами с целью дальнейшего трудоустройства! Расположение остается желать лучшего между м. Киевской и Фрунзенской пешком - 15-20 минут, отдел кадров, IT-отдел, может и еще какие-нить отделы находятся рядом с ЦО в промышленном районе, на старой проходной - ностальжи возвращает в далекие года... Тесты действительно не особо - непонятно за что такие деньги платили.
Ну тесты пройдены, несмотря на их неоднозначность, и все было на стадии заключения договоров, как оказывается помимо всего надо еще в ДО на собеседование ехать и понравиться Управляющему, но не в этом суть.. в Общем не впечатлило никого из троих (шли туда по приглашению, из-за отзыва лицензии)... Окладная часть маленькая. Хоть кто-нить скажите, дают ли там обещанную премию? Вид ЦО желает желать лучшего. Даже в не особо крупных банках такого нет как у Вас... да и соглашусь не особо вежливые сотрудники кадрового отдела.
Всем удачи в поисках, а на хедхантере уже 1,5 года так и висят и период. обновляются вакансии в одни и те же доп офисы. Кожуховская, Новокузнецкая и пр...
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2
ALINA1985 • несостоявшийся сотрудник
23.01.2015 18:46
|Управляющие, наверное, закончились!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Всегда мечтал работать в этом Банке, давно читал про него, продукты нравились, и вот он открылся, но не пойму, как управляющих назначают. Управляющий в городе Краснодар - это не руководитель, а операционист, максимум начальник отдела. Бегает сама по Банку подписывает документы, вот тебе и уровень филиала, тем более она была управляющей НРБ, который за 3 года, так и не раскрутила, их филиал успешно закрыли, так что не ждите, Уважаемое Руководство Банка, что в Краснодаре побегут клиенты (жаль, если руководство примет отрицательное решение по филиалу...)
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0
Bank_oFF • сотрудник
01.07.2014 16:13
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Администратор:
В данном случае без оценки.
|Женщины отдела подбора персонала
|не голосовал
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25 февраля 2014 года проходила собеседование в этом банке. Хочется обратить внимание руководства банка на недопустимо хамское поведение сотрудников отдела подбора персонала управления кадров департамента по работе с персоналом при общении с соискателями (надеюсь, что оно заглядывает в этот рейтинг). Первое впечатление от банка у приглашенных на вакансии претендентов, как раз, складывается после знакомства именно с этим подразделением. Не знаю, уж чем я им не приглянулась, молодостью, красотой, умом, хорошим образованием, позитивом, - скорее всего всем вместе. Нужна конкретика? Пожалуйста: Со мной очень грубо разговаривали, с раздражением, выражали недовольство тем, что слишком много улыбаюсь. Не понравилось им мое знание французского языка. Язвительным тоном прозвучало: "Ну, и шли бы во французский банк!" Потом ноги вдруг помешали, которые, уверяю Вас, я не позволила себе вытягивать или закидывать друг на друга, (придвигаться не нужно было ко мне так близко) и тут уже сотрудница, не выдержав, в полный голос заорала: "Да, уберите, Вы, ноги!" После чего, правда, извинилась, но это уже не имело для меня значения. И в завершении, случайно услышала обмен сотрудниц мнением обо мне: "Она такая вся эстетически прекрасная, что тошнит"...
К сожалению, не могу назвать фамилий потому, что отпускавшие реплики, не представились. По прошествии 3 дней приобрела некоторый опыт в деле трудоустройства и прохождения собеседований в гораздо более престижных банках, предлагающих большую зарплату и более интересные условия (сейчас у меня есть выбор) и могу честно сказать, что нигде ни разу никто не вел себя подобным образом. Во всех банках его сотрудники сначала представлялись, затем были доброжелательны и вежливы, никого не раздражало мое хорошее настроение и позитив. Жалею, что тогда не прервала встречу и не ушла. Однако, не стоит думать, что выпускники ВУЗов - это бессловесные твари, и только из-за отсутствия опыта работы можно так неприкрыто по-хамски себя с ними вести. Именно за этим здесь и написала.
И все-таки, спасибо Вам, женщины отдела подбора персонала, что не попала в ваш банк. Удачи!
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3
Aton9 • несостоявшийся сотрудник
27.02.2014 09:37
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Администратор:
Пока без оценки.
|Работодатель мечты
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесен из Народного рейтинга.
Автор: sept0e
Здравствуйте, уважаемые посетители данного сайта! Хочу поведать Вам удивительную историю моего знакомства и расставания с данным банком!
Пришла я работать в данный банк в марте 2009 года в Дополнительный офис. Далее в ноябре 2009 планировалось закрыть данный офис и в последний день его работы меня вызвала управляющая и сообщила, что меня просят написать заявление об уходе, т.к. в новом доп офисе моей должности не будет! Позвонив в отдел кадров, я сообщила о том, что не буду писать заявление начальнице управления кадров. На следующий день мне сказали, что есть только должность "специалист архива".
Вариант отказаться от этой должности мне не подходил, т.к. нужно было время найти работу, а уходить "на улицу" было невозможно.
В данном банке всем сотрудникам часть зарплаты платили "в конверте".
После моего отказа уволиться и перевода в архив мне перестали платить "конверты" и моя зарплата стала 13 000 рублей! Классно?! Но мне не заплатили "конверт" не только за то время, что я сидела в архиве, но и за отработанный месяц в теперь уже закрытом дополнительном офисе.
Дальше, после разговора с Главным бухгалтером я выяснила, что им требуется человек и они готовы взять меня и перевести из архива в бухгалтерию. Но госпожа Первый Зампред правления позвонила в бухгалтерию и сказала, чтобы меня никуда не переводили, и что у неё "Другие на меня планы"!
После 2 недельной работы в архиве я нашла работу и уволилась из этого "прекрасного" банка.
Вот такое вот у них отношение к сотрудникам.
Сразу хочу сказать, что высшее образование я получила в 2009 году.
Дорогие будущие сотрудники этого банка! Подумайте очень хорошо, прежде чем устраиваться на работу в этот банк!
P.S.
Дорогое моему сердцу руководство банка! Если вы так трясетесь за каждую копейку и ни на рубль не повышаете зарплату сотрудникам (о премиях нет и речи), то присмотритесь получше к людям, которые у вас работают! В основном на руководящих должностях и при этом ничего не делают.
Может быть все-таки стоит уволить их и найти более стоящих сотрудников, если вам не безразлична судьба вашего банка?!
Бывшая зам. управляющего ныне закрытого доп офиса, а сейчас зам. управляющего нового доп офиса абсолютно не знала и не знает, чем занимаются её подчиненные и не исполняет функций руководителя абсолютно. Все вопросы, в том числе и организационные, решаются самими сотрудниками. И кроме как разговоров по телефону этот человек ничем не занимается.
Я не понимаю, почему таких людей вы держите на работе и платите им деньги, а молодых специалистов, только что получивших высшее образование, гноите всеми способами?! Что это за политика?
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0
klena • бывший сотрудник
09.01.2010 11:44
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