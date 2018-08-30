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Автор: sept0e



Здравствуйте, уважаемые посетители данного сайта! Хочу поведать Вам удивительную историю моего знакомства и расставания с данным банком!



Пришла я работать в данный банк в марте 2009 года в Дополнительный офис. Далее в ноябре 2009 планировалось закрыть данный офис и в последний день его работы меня вызвала управляющая и сообщила, что меня просят написать заявление об уходе, т.к. в новом доп офисе моей должности не будет! Позвонив в отдел кадров, я сообщила о том, что не буду писать заявление начальнице управления кадров. На следующий день мне сказали, что есть только должность "специалист архива".

Вариант отказаться от этой должности мне не подходил, т.к. нужно было время найти работу, а уходить "на улицу" было невозможно.



В данном банке всем сотрудникам часть зарплаты платили "в конверте".

После моего отказа уволиться и перевода в архив мне перестали платить "конверты" и моя зарплата стала 13 000 рублей! Классно?! Но мне не заплатили "конверт" не только за то время, что я сидела в архиве, но и за отработанный месяц в теперь уже закрытом дополнительном офисе.



Дальше, после разговора с Главным бухгалтером я выяснила, что им требуется человек и они готовы взять меня и перевести из архива в бухгалтерию. Но госпожа Первый Зампред правления позвонила в бухгалтерию и сказала, чтобы меня никуда не переводили, и что у неё "Другие на меня планы"!



После 2 недельной работы в архиве я нашла работу и уволилась из этого "прекрасного" банка.



Вот такое вот у них отношение к сотрудникам.



Сразу хочу сказать, что высшее образование я получила в 2009 году.

Дорогие будущие сотрудники этого банка! Подумайте очень хорошо, прежде чем устраиваться на работу в этот банк!



P.S.

Дорогое моему сердцу руководство банка! Если вы так трясетесь за каждую копейку и ни на рубль не повышаете зарплату сотрудникам (о премиях нет и речи), то присмотритесь получше к людям, которые у вас работают! В основном на руководящих должностях и при этом ничего не делают.

Может быть все-таки стоит уволить их и найти более стоящих сотрудников, если вам не безразлична судьба вашего банка?!

Бывшая зам. управляющего ныне закрытого доп офиса, а сейчас зам. управляющего нового доп офиса абсолютно не знала и не знает, чем занимаются её подчиненные и не исполняет функций руководителя абсолютно. Все вопросы, в том числе и организационные, решаются самими сотрудниками. И кроме как разговоров по телефону этот человек ничем не занимается.

Я не понимаю, почему таких людей вы держите на работе и платите им деньги, а молодых специалистов, только что получивших высшее образование, гноите всеми способами?! Что это за политика?