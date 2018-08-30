Всем добрый день. Являюсь бывшим сотрудником, проработавшим довольно долгое время.



Итак, отдел рассмотрения кредитных заявок. Берут туда всех, кто умеет читать и писать, и согласен работать за совсем небольшую зарплату - без опыта работы. Отношение соответствующее - есть костяк экспертов (более менее опытных сотрудников), некоторые из которых занимаются непонятно чем (то бишь большую часть дня болтают и ходят курить), но при этом получают вдвое больше обычных специалистов, и бедные специалисты, которые впахивают как проклятые.



На собеседовании вам рисуют красивые перспективы - иностранный банк, карьерный рост, интересные задачи. По факту - роста нет, целый день нажимаете на пару кнопок. Размышлять - не приветствуется. Новых задач вам давать не будут. Для этого есть приближенные - несколько человек, которым и карьерный рост, и перспективы, и задачи, и поблажки ))) если вас угораздило попасть на график 2\2 - не надейтесь. Вы будете работать 3\1. Да, это оплачивается и можно свою несчастную зарплату сделать похожей на человеческую, но забудьте о личной жизни и отдыхе.



Из хорошего - удобное расположение, комфортабельный офис (до кризиса), оплата питания (столовая в здании). Раньше был прекрасный коллектив, но в начале года из-за кризиса некоторых сократили, а сейчас "старенькие" уходят, не выдерживая такого отношения. Большинство все еще остается, потому что кризис и пока больше некуда. Отдел сопровождения кредитных сделок сидит рядом с рассмотрением и там ситуация похожая. Только зарплата еще меньше.



В общем, начиналось "за здравие - закончилось за упокой". (Банк начал свою деятельность 2 года назад - еще даже осталась пара человек, которые пришли "первыми"). В целом - неплохое место, пойдет для получения опыта работы, если вы не очень любите выходные.