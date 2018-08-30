До недавнего времени являлся сотрудником этого банка. Наконец-то уволился и не жалею. Устроился в этот банк после окончания университета и считал это высшим счастьем, потому что в нашем регионе он играет большую роль. Как оказалось, все не так шоколадно.



Во-первых, 3 месяца испытательного срока, что является обычной практикой, но в это время платится только оклад. Таким образом, зарплату получаешь только на 5-ый месяц работы, а до этого выживаешь на смешной оклад. Хочу обратить внимание на замечательное заявление, которое вы подписываете в день трудоустройства - заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой! Не подпишешь - не возьмут на работу.



Во-вторых, место работы, находящееся в подвале. Солнечный свет почти не проникает, окна находятся на уровне земли и выходят на автостоянку. По подвесному потолку бегают крысы, изредка подвал топит сточными водами со всеми вытекающими последствиями. Вентиляция не работает.



В-третьих, оплата труда. С недавнего времени в банке внедрена новая система оплаты труда, являющаяся форменной "обдираловкой", т.к. совершенно непродуманна и, если следовать тем принципам, которые в ней прописаны, работник вообще не должен уходить с работы, чтобы получать свою зарплату. Оклад повысили на 5 рублей, а премию урезали в разы. Сотрудники потихоньку уходят в другие банки.



В-четвертых, руководство, которое не совсем эффективно. Например, в пятницу дают задание, предполагающее 3-4 дня вдумчивой работы, но которое должно быть готово в понедельник. Итак, по чужой воле, вы работаете в выходные, несмотря на личные планы, весну на дворе или день рожденье близкого родственника. Конечно, "спасибо" вам не скажут, про двойную оплату в выходные нечего и мечтать, это из области фантастики. Дадут 100 рублей премию и радуйтесь без памяти.



Могут задержать на работе часов до 22-23, опять же из-за чужих планов, а не вашего бездействия или безынициативности. Неудивительно, что женщины в коллективе почти не имеют детей, а многие не замужем, потому что все время живут на работе.



В-пятых, социалка. Все корпоративы за свой счет, у банка нет на это денег. В прошлом году на день банка, в самый кризис, когда лучше было бы отсидеться и не праздновать, у всех принудительно урезали премию в 2 раза и оплатили, таким образом, всеобщий банкет и заезжих "звезд". Прививки от гриппа тоже за свой счет. Про ДМС молчу, его просто нет, как и профосмотров. Также как и столовой или хотя бы комнаты для принятия пищи.



Из плюсов могу отметить замечательный коллектив энтузиастов, которые могут дневать и ночевать в выходные и праздники на работе за идею, презрев собственные интересы.



В общем, хотите почувствовать себя человеческим мусором, с которым не считаются, - добро пожаловать в Запсибкомбанк!