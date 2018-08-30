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|не голосовал
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Был на собеседовании в данном банке в 2015 году. За ту небольшую зарплату, которая была у них указана, мне предлагалось пройти стажировку аж в самой Тюмени. Видимо в такой провинции, как Москва, меня колхозного москвича не смогли научить как юристом работать. А в Тюмени то подтянут. Я уже после слов "Тюмень, две недели" всё с ними понял, со мной попрощались, дали тест на 5 листов, а я его пустой сдал.
Читаю отзывы... и понять не могу, откуда у этого банка такая уверенность в себе, а?)
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Станислав Бобков • несостоявшийся сотрудник
07.04.2017 15:36
|Студент - не человек
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Добрый день. Хочу оставить отзыв, так как проходила стажировку в данном банке. Сама я еще учусь на заочной форме, искала работу и на резюме откликнулся отдел кадров. Как говорится: "Чем черт не шутит".
Собеседования прошла и меня приняли на стажировку. Сразу предупредили, что стажировка не будет оплачиваться и будет проходить неделю. В банке, где я проходила стажировку, придраться не к чему. Все заняты делом, а мне дали стопку материала и сказали: "читай". Я приходила каждый день в 9.00, а уходила в 18.00. И вот прошла неделя, я читала и помогала сотрудникам чем могла. После чего мне руководитель сказал, ходи дальше. Прошло еще две недели моей бесплатной стажировки, это вообще законно? Я понимаю, что мало чем могу помочь пока стажер, но не имея возможности никакой подработки, так как 5 дней в неделю в банке с утра и до вечера, чего добивается начальство этого банка? Голодной смерти стажеров? После третей недели я просто перестала туда приходить и продолжила искать работу, так как это абсолютно безалаберное отношение к людям, а может студенты для них не люди вовсе.
Был и такой случай: пришла девушка с высшим образованием и с большим опытом два дня проходит стажировку и на третий ей берут в штат.
Теперь выскажусь по поводу зарплаты, если вы студент, то будете получать минимальный оклад. Как минимум первые три месяца будете работать примерно за 14 000р, а после примерно 20 000р (при выполнение плана). Обычные сотрудники также все недовольны своими зарплатами, можно на обеде послушать обсуждения того, что кассир в Ашане получает больше.
Итак, подведу личные итоги:
+ Опрятный внешний вид сотрудников радует глаз.
+ Работать в банке - это хороший опыт, что в продажах, что в общении с людьми.
- "Студент - не человек. Пусть бесплатно походит на стажировку около месяца, ему же кушать не нужно."
- Вечно недовольные начальством сотрудники.
- Низкая оплата труда, хотя работа тяжелая и очень нервная.
- Здесь люди работаю, поэтому априори никакого дружного коллектива быть не может, не смотря на все эти красивые баннеры про сплоченную команду. Готовьтесь к встрече с "акулами".
Будьте бдительны, не давайте обращаться с Вами как с мусором. Выбирайте достойное начальство.
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Ksusha Miller • несостоявшийся сотрудник
02.03.2017 18:40
|Отзыв о работе в Запсибкомбанке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В середине декабря 2013г. состоялось собеседование с сотрудником отдела подбора персонала. В начале января были поданы все документы. Через 2 месяца предложили пройти обучение, которое началось через полмесяца. Сотрудники отдела сказали, что так долго, потому что про меня вообще забыли, а сотрудницу отдела персонала "наконец-то взяли замуж и поэтому трудоустройством занималась другая".
Во время официального обучения не был выдан доступ к компьютеру. Начальник отдела, занимающийся паролями к компьютерам, сначала хотел сделать пароль и выдать, но не смог войти в свою систему, сказал прийти на следующий день, а потом попросил письмо от начальника отдела. Начальник отдела был в отпуске, когда приехал был сильно удивлен, что мое обучение началось на неделю раньше, чем он думал. Доступ к компьютеру так и делали пока не закончилось обучение. Телефон тоже делать никто не хотел. У банка, наверно, нет денег чтобы принимать официально на работу, а не по студенческому договору.
Коллектив такой, что сваливает друг на друга задания. Задержки на работе до вечера это нормальное явление. Так как продолжение работы не обсуждалось и никто не смог подготовить документы вовремя с предложением продолжить работу в банке (при этом обязательно написать заявление об увольнении с открытой датой) на этом и закончилось обучение. Неудивительно, что в данном банке, в отделе много свободных вакансий длительное время.
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chess72 • бывший сотрудник
30.07.2014 09:15
|Добро пожаловать в Запсибкомбанк!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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До недавнего времени являлся сотрудником этого банка. Наконец-то уволился и не жалею. Устроился в этот банк после окончания университета и считал это высшим счастьем, потому что в нашем регионе он играет большую роль. Как оказалось, все не так шоколадно.
Во-первых, 3 месяца испытательного срока, что является обычной практикой, но в это время платится только оклад. Таким образом, зарплату получаешь только на 5-ый месяц работы, а до этого выживаешь на смешной оклад. Хочу обратить внимание на замечательное заявление, которое вы подписываете в день трудоустройства - заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой! Не подпишешь - не возьмут на работу.
Во-вторых, место работы, находящееся в подвале. Солнечный свет почти не проникает, окна находятся на уровне земли и выходят на автостоянку. По подвесному потолку бегают крысы, изредка подвал топит сточными водами со всеми вытекающими последствиями. Вентиляция не работает.
В-третьих, оплата труда. С недавнего времени в банке внедрена новая система оплаты труда, являющаяся форменной "обдираловкой", т.к. совершенно непродуманна и, если следовать тем принципам, которые в ней прописаны, работник вообще не должен уходить с работы, чтобы получать свою зарплату. Оклад повысили на 5 рублей, а премию урезали в разы. Сотрудники потихоньку уходят в другие банки.
В-четвертых, руководство, которое не совсем эффективно. Например, в пятницу дают задание, предполагающее 3-4 дня вдумчивой работы, но которое должно быть готово в понедельник. Итак, по чужой воле, вы работаете в выходные, несмотря на личные планы, весну на дворе или день рожденье близкого родственника. Конечно, "спасибо" вам не скажут, про двойную оплату в выходные нечего и мечтать, это из области фантастики. Дадут 100 рублей премию и радуйтесь без памяти.
Могут задержать на работе часов до 22-23, опять же из-за чужих планов, а не вашего бездействия или безынициативности. Неудивительно, что женщины в коллективе почти не имеют детей, а многие не замужем, потому что все время живут на работе.
В-пятых, социалка. Все корпоративы за свой счет, у банка нет на это денег. В прошлом году на день банка, в самый кризис, когда лучше было бы отсидеться и не праздновать, у всех принудительно урезали премию в 2 раза и оплатили, таким образом, всеобщий банкет и заезжих "звезд". Прививки от гриппа тоже за свой счет. Про ДМС молчу, его просто нет, как и профосмотров. Также как и столовой или хотя бы комнаты для принятия пищи.
Из плюсов могу отметить замечательный коллектив энтузиастов, которые могут дневать и ночевать в выходные и праздники на работе за идею, презрев собственные интересы.
В общем, хотите почувствовать себя человеческим мусором, с которым не считаются, - добро пожаловать в Запсибкомбанк!
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vanek • бывший сотрудник
23.03.2010 17:51
|Хотим кушать…
|нейтральный отзыв проверяется
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Спасибо тебе банк! Работаем как негры, времени ни на что другое нет, но все равно Спасибо. Банк отличный. Еще бы зарплату получше, ну да ладно. Контроль за сотрудниками на высшем уровне работаешь как на шоу дом2. Первое время тяжело было все время находится под наблюдением камер, сейчас ничего привыкла. Уважаемое наше руководство, пожалуйста, обратите внимание! Мы будем сутками работать, только платите нормально. Что за проблемы начались с з.п.? Мы-то понимаем, банковский кризис… и все такое, но вряд ли это можно объяснить маленькому ребенку. Да и мы... тоже, в общем, кушать хотим. А так все супер!
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Правдаi • сотрудник
04.10.2008 13:52
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Администратор:
Когда и за какой срок Вам не выплатили зарплату?
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