Мое письмо это даже не «крик» души, а случай, о котором должны знать все сотрудники финансовой группы «Лайф». И я очень надеюсь, что оно дойдет до выше стоящего руководства, в частности до Сергея Леонтьева или хотя бы для кого-то чем-то поможет! Хотя, если честно, все написанное мной вряд ли сыграет какую-то роль!



Случилось следующее: я работаю в банке с 2012 года, никаких нареканий и претензий о своей работе ни разу не слышала, с руководством, сотрудниками и с клиентами, складывались очень хорошие взаимоотношения. В работе всегда придерживаюсь мнения, что надо любить свою работу, так как если тебе не нравиться должность или что-то не устраивает, зачем мучить себя и окружающих. Так же хочу отметить, по новым стандартам группы «Лайф» являюсь эффективным сотрудником.



В марте, управляющая офиса вызвала меня и мою коллегу на беседу и сообщила, что мы обязаны до 15.00 текущего дня написать заявление на увольнение по собственному желанию. На наши вопросы по какой причине выставлено данное требование, сообщила, что это решение вышестоящего руководства и объяснений нет! Получается, если ты руководитель ты можешь сделать все что угодно! И в один день уволить любого специалиста, просто потому что нужно сокращать штат! Уважаемые руководители, есть такое понятие как СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН, СОКРАЩЕНИЕ С ВЫПЛАТОЙ КОМПЕНСАЦИИ! Конечно же мы отказались писать заявление! И последовало страшное. Руководители начали требовать объяснительные: «Просим ВАС объяснить причину нарушения ваших должностных обязанностей, и нарушение 115-ФЗ». Какие нарушения, что мы нарушили, до сих пор является загадкой. После двух таких писем и после наших ответов, что мы не можем дать объяснение, так как не понимаем, что мы нарушили, нам влепили ВЫГОВОР! Далее нас без объяснений начали лишать премий (ну это понятно), мы же пошли против банковской машины! И что самое обидное теперь портят репутацию! В службу безопасности было дано распоряжение давать плохие рекомендации в случае проверки другими организациями! Плюс ко всему, начали потуже сдавливать ремешок, запросили на проверку документы, что бы выставить нарушения. В общем копают и без стеснения говорят ВАС все равно уберут!!!



Хочу сказать, что все, как и я, так и вы читающие это письмо, взрослые самостоятельные люди, которые пришли работать отдаем частичку своей души. Все мы трудимся, в первую очередь на свои блага, ну и на благо организации в которой работаем! И все мы, не побоюсь этого слова, находимся под Богом и за все принятые решения и поступки несем ответственность! Я понимаю, что сплошь и рядом происходят аналогичные истории, но хочется попросить: «ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЛЮДЬМИ!!!!» и будем говорить и договариваться! И конечно хотелось бы защиты!!!! Только от кого ее просить? Подать в суд? Наживешь себе еще больше головных болей! Но я решила, буду идти до конца! Начнут увольнять по статье ПОЙДУ в СУД! А там что будет, то будет!