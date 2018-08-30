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|Деградирующий банк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Полностью согласен с "Km9999". Политика руководства проста и очевидна: «Увольняйтесь, у нас очередь на ваши места». Не могу писать за все филиалы банка "Девон-Кредит", но на примере Набережночелнинского филиала, постоянная текучка кадров, а также уход высококвалифицированных и опытных специалистов, среди них были даже те, кто начинал работать с открытия филиала в Набережных Челнах, привело к тому, что появляются сбои. А именно: простои банкоматов по городу, отсутствие мотивации у работников, что сказывается на качестве обслуживания клиентов, развал корпоративного духа, нагнетание вражды между отделами.
Банк абсолютно не развивается, ни с технической стороны, ни со стороны оплаты труда и повышения квалификации своих работников, и это не только в филиале, но и в банке в целом. Банк пытаясь оптимизировать свои расходы, не только экономит на своих работниках, но и устанавливает дешевую телефонную связь, и не важно, что клиент на другом конце провода не будет вас слышать. Отсутствие рекламы, т.к. банк носит всем "известное имя", реклама ему не требуется, да что уж говорить, экономия идет даже на канцтоварах...
Так, что желающие когда-либо попробовать себя в качестве работника данного "популярного" банка, сообщаю: средний заработок рядовых работников составляет ниже среднего по городу и республики в целом, со всеми премиями и начислениями. А выше установленной планки получить не получится, руководство головного банка г. Альметьевска всегда найдет причину забрать прибыль филиала и распределить ее так, как им угодно.
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ghost116 • бывший сотрудник
09.04.2014 20:07
|Работа в "Девон-кредит"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте. Я работал в одном из филиалов «Девон-Кредит»(ОАО). Коллектив профессиональный, работа интересная, но про оплату труда… Девон-Кредит входит в группу банка «Зенит», и вся прибыль банка уходит на выдачу дивидендов этому банку. Средняя зарплата сотрудников ниже зарплаты социальных работников. С 2009 по 2012 г.г. средняя зарплата снизилась более чем на 30%, а за это время инфляция по стране составила 30,3%, даже с точки зрения простой математики зарплата должна быть повышена на 60%, чего конечно не произойдет. Хотя чистая прибыль банка за это время более 1500 млн.рублей, что для регионального банка неплохой результат. Конечно, если хорошая зарплата в головном банке, а филиалы продолжают приносить прибыль, то зачем задумываться о дополнительных затратах.
Лучшая отговорка руководства банка: «Увольняйтесь, у нас очередь на ваши места»; в связи с большой безработицей так оно и есть. Более половины сотрудников банка в поисках работы, не надеясь на изменения в оплате труда. Работник должен во время работы исполнять свои обязанности, а не думать, как в этом месяце все заплатить и прокормить семью. Жаль, что банк не ценит своих образованных и профессиональных сотрудников, а готов набрать людей с улицы, сэкономив на этом деньги, и потерять доверие клиентов.
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Km9999 • сотрудник
15.03.2013 10:53
|Мой первый отзыв
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хотела бы оставить свой отзыв о работе в этом банке. До недавних пор числилась в штате Набережночелнинского филиала, условиями работы, коллективом была очень довольна. Причиной увольнения послужило отсутствие всяких перспектив и продвижении по службе. Вопрос о повышении в должности и оклада решал головной офис этого банка, находящийся в г. Альметьевске, но там, похоже, другое видение экономической ситуации в стране. Что уж говорить, если последнее повышение окладов сотрудникам проводилось в 2007 году, а оклады в среднем составляют чуть выше прожиточного минимума в стране. Да, конечно, к этому окладу добавляется ежемесячная премия равная 100% от оклада, но даже так в сумме получается заработная плата не более, чем у какого-нибудь классного руководителя в обычной средней общеобразовательной школе. Конечно, есть еще, четыре раза в год, квартальная премия, которая по каким-то причинам начиная с экономического кризиса, а именно с 2009 года и по сей год имела тенденцию на уменьшение. Понятное дело, когда сотрудники филиала в нелегкие времена для банка с пониманием относились к низкой оплате труда, т.к. банк практически не работал на выдачу кредитов и получение прибыли с процентов, но с начала 2011 года, независимо от того, что все отделы работали на увеличение прибыли, привлечение новых клиентов, ситуация не изменилась.
В данный момент устроилась в другую коммерческую организацию, новые коллеги были шокированы, что в таком довольно известном региональном банке такие несерьезные заработные платы.
Подытожив хотела бы дать оценку этому банку: красивое здание и фасад – не значит, что все так красиво, как смотрится, а коллектив, конечно, очень хороший и заслуживает более грамотного руководства.
P.S. Не судите меня строго, но для работников любого социального класса, всегда главным стимулятором будет и остается – заработная плата.
Админ: Могли бы рассказать намного по другим аспектам работы?
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Flower16 • бывший сотрудник
12.07.2012 08:21
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