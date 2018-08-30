Хотела бы оставить свой отзыв о работе в этом банке. До недавних пор числилась в штате Набережночелнинского филиала, условиями работы, коллективом была очень довольна. Причиной увольнения послужило отсутствие всяких перспектив и продвижении по службе. Вопрос о повышении в должности и оклада решал головной офис этого банка, находящийся в г. Альметьевске, но там, похоже, другое видение экономической ситуации в стране. Что уж говорить, если последнее повышение окладов сотрудникам проводилось в 2007 году, а оклады в среднем составляют чуть выше прожиточного минимума в стране. Да, конечно, к этому окладу добавляется ежемесячная премия равная 100% от оклада, но даже так в сумме получается заработная плата не более, чем у какого-нибудь классного руководителя в обычной средней общеобразовательной школе. Конечно, есть еще, четыре раза в год, квартальная премия, которая по каким-то причинам начиная с экономического кризиса, а именно с 2009 года и по сей год имела тенденцию на уменьшение. Понятное дело, когда сотрудники филиала в нелегкие времена для банка с пониманием относились к низкой оплате труда, т.к. банк практически не работал на выдачу кредитов и получение прибыли с процентов, но с начала 2011 года, независимо от того, что все отделы работали на увеличение прибыли, привлечение новых клиентов, ситуация не изменилась.



В данный момент устроилась в другую коммерческую организацию, новые коллеги были шокированы, что в таком довольно известном региональном банке такие несерьезные заработные платы.

Подытожив хотела бы дать оценку этому банку: красивое здание и фасад – не значит, что все так красиво, как смотрится, а коллектив, конечно, очень хороший и заслуживает более грамотного руководства.



P.S. Не судите меня строго, но для работников любого социального класса, всегда главным стимулятором будет и остается – заработная плата.



Админ: Могли бы рассказать намного по другим аспектам работы?