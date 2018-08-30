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|Санкт-Петербургский филиал Севергазбанка
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Несколько фактов об этом филиале.
Коллектив состоит из 28 человек, а за последний год уволилось 12.
Зарплата из двух частей: оклад (13200 руб. у обычного специалиста) и ежемесячная премия (в среднем еще около 9000 руб.). Премии за последний год два раза не выплачивались, в остальные месяцы задерживались как минимум на 10 дней, причем никакой информации о сроках задержки сотрудникам не предоставлялось. Многие обязанности уволившихся сотрудников распределяются между оставшимися. Например, секретаря в отделении не было семь месяцев. Его обязанности выполняла бухгалтерия.
Управляющий филиала искренне считает, что за такую зарплату сотрудники могут работать без обеда и задерживаться после окончания рабочего времени. Его главная цель и требование: банк должен занять 3-е место на рынке Санкт-Петербурга (без дополнительных вложений, с такими зарплатами и одним отделением на весь город).
В операционном зале сотрудники зимой сидят в шубах. Летом температура в помещении достигала 34 градусов. Причина в неправильном переоборудовании производственного помещения под офис, отсутствии системы кондиционирования, отопление зимой на выходные отключают собственники здания.
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bukaka • сотрудник
10.02.2011 08:59
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