Несколько фактов об этом филиале.



Коллектив состоит из 28 человек, а за последний год уволилось 12.



Зарплата из двух частей: оклад (13200 руб. у обычного специалиста) и ежемесячная премия (в среднем еще около 9000 руб.). Премии за последний год два раза не выплачивались, в остальные месяцы задерживались как минимум на 10 дней, причем никакой информации о сроках задержки сотрудникам не предоставлялось. Многие обязанности уволившихся сотрудников распределяются между оставшимися. Например, секретаря в отделении не было семь месяцев. Его обязанности выполняла бухгалтерия.



Управляющий филиала искренне считает, что за такую зарплату сотрудники могут работать без обеда и задерживаться после окончания рабочего времени. Его главная цель и требование: банк должен занять 3-е место на рынке Санкт-Петербурга (без дополнительных вложений, с такими зарплатами и одним отделением на весь город).



В операционном зале сотрудники зимой сидят в шубах. Летом температура в помещении достигала 34 градусов. Причина в неправильном переоборудовании производственного помещения под офис, отсутствии системы кондиционирования, отопление зимой на выходные отключают собственники здания.

