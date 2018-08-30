Доброго времени суток! Хочу рассказать, как я лишилась работы из-за руководителя одного из подразделений УралФД.



Я - человек, который постоянно стремится к изменениям в своей жизни в лучшую сторону, поэтому даже имея в хорошую работу, я постоянно просматриваю вакансии в интернете в банках нашего города и обновляю резюме, выложенное на сайте (типа нахожусь в пассивном поиске ).

Увидела вакансию банка УралФД, которая стала мне интересна, и скинула им резюме.



Меня пригласили на собеседование в подразделение банка (г. Соликамск), побеседовала с руководителем, она сказала, что я им подхожу, я сказала, что подумаю и дам им ответ (п.ч. в ближайшем будущем я не планировала менять работу, но у предложенного места было несколько плюсов по сравнению с моей работой).



Подумав, я перезвонила ей и сказала, что согласна, на что она мне ответила, что они ждут меня на работу 18 декабря, т.к. с места, на которое я претендую, девочка уходит в декрет 17 дек. Я написала заявление, начала отработку двух недель.



13 дек. руководитель Урал Фд звонит мне, интересуется не передумала ли я, сообщила, что они меня ждут и что мне придется ехать в г.Пермь для оформления документов о приеме. Я сказала, что это не проблема, и что я как раз 17 декабря еду в г.Пермь, чтобы забрать документы со своей старой работы и могу сразу же отдать их Урал ФД. Она пообещала мне, что позвонит и точно скажет адрес и время куда мне надо будет подъехать.



17 дек. я еду в Пермь, перед тем как забрать трудовую я решила ей набрать и еще раз уточнить все. Она взяла трубку, сказала, что как хотела мне набрать, но сейчас занята, поэтому перезвонит позже. Я забираю трудовую со своего прежнего места работы, полдня катаюсь по чужому городу, убиваю время, жду звонка... В конце концов звони ей опять сама, она опять обещает перезвонить позже, так как время уже много, я еду обратно домой... в дороге мне звонят с Перми и говорят: вы претендовали на вакансию в нашем банке. Извините, она закрыта Я конечно в шоке (в нашем маленьком городе не совсем легко найти подобную работу)... я ей говорю, что у нас была договоренность с вашей управляющей, и что я уже уже уволилась... Девушка ответила: не переживайте, видимо я не так управляющую поняла, сейчас с ней свяжусь и перезвоню вам. Через полчаса звонит сама управляющая, говорит - извините вакансия закрыта. Я ей опять о том как так могло получиться? Она мне в ответ: так вы же наверное сами хотели уволиться?! ( ) У нас произошла сегодня перестановка кадров, поэтому принимать мы никого не будем, НО у нас на неделе возможно откроется новая вакансия на другую должность и вы можете претендовать на неё на конкурсной основе, но я бы вам порекомендовала позвонить на прежнее место работы и в течении двух недель по законодательству вы можете восстановиться...

В тот момент я ее мысленно послала на ...



Итог: не знаю, можно ли восстановиться после того как ты отработала две недели и уже уволилась, но на прежнее место работы я обращаться не стала, п.ч. место уже на следующий день было занято и других вакансий в офисе не было... В банк Урал ФД идти претендовать на конкурсной основе на другую вакансию желания тоже как-то не возникло... как работать с руководителем, который сам не знает, нужен ему работник или нет? И как-то даже не задумался, что человек так-то работу теряет с неплохой для нашего города зп...

Неделю сидела убивалась поэтому поводу, параллельно искала работу. Сегодня сходила на собеседование, перезвонили, сказали берут... тьфу, тьфу, тьфу... только бы не сглазить... а то после встречи с такими руководителями как в Урал фд, даже как-то до конца не верю, пока договор не подпишу...