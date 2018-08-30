В банке абсолютно неэтичное отношение к сотрудникам. При чем еще с этапа собеседования. Мне была обещана зарплата от 20 тыс. руб. до неограниченно, т.к. премия зависит от того, насколько план выполнишь. Фактически же средняя зарплата составила 15-16 тыс. Премия была пару раз, но и с ней получалось в пределах 20 тыс. Банк применяет особенную систему планирования. Как только сотрудник оказывается близок к выполнению плана, ему сразу его поднимают. При чем поднимают не на 5-10 %, а в разы, чтоб уж в следующие месяцы план наверняка не был выполнен. Попытки выяснить причины такого резкого увеличения плана наталкиваются на оправдания типа "а что же вы хотели, у нас на отделение план большой, потому и вам его повышаем в геометрической прогрессии". Мне лично не ясно, почему в одном месяце должно быть выдано по плану 10 миллионов, а в следующем уже 20. На каком основании принимается решение, что спрос должен удвоится для меня так и осталось тайной.



Банк татарский, и сотрудникам других национальностей здесь довольно тяжело. Так, руководителем офиса ставят не его заместителя, в силу фамилии, а девочку-кассира, т.к. у нее с этим все в порядке, хоть и опыта без года неделя, и за пределы кассы раньше не выходила.



Кадровая система вообще организована крайне оригинально. Есть отделы, где на нескольких начальников 1 работник. Все пропитано блатом. Когда реально работать некому, могут ввести дополнительную руководящую позицию, чтобы хорошего человека хорошо пристроить. Руководство очень любит лесть, пресмыкающихся и заискивающих. Такие люди могут вообще не работать, а имитировать бурную деятельность и подлизываться к начальству. У такой стратегии один минус - карьерное продвижение сотрудника начинает полностью зависеть от продвижения того, кому он льстит. Но тут уж каждому свое - кто-то мозгами работает, а кто-то...



В общем, если у вас татарская фамилия, есть родственники/друзья/знакомые в руководстве, причем даже не на верху, а на местах, имеете склонность к подхалимству, то здесь можете неплохо устроиться. В противном случае будет тяжело.