Сразу скажу, что З/П была вполне адекватна обязанностям и вполне конкурентоспособна, но мне нужно было больше и раньше чем я это получил бы там. (Вполне есть шанс что я схватил синицу сейчас, потеряв реального журавля через год).



Хороший дружный коллектив, адекватное руководство, хорошие условия. Нет прелестей вроде ДМС, но, думаю, это вопрос времени, так как это уже что-то вроде нормы. (Или я просто не доработал до момента когда оно будет ).



Из Минусов:

- Документооборот и бюрократия - руководители, это нужно менять, 21й век на дворе, работать можно, но сколько полезного можно сделать за то время, которое тратится на согласования и выверение каждой запятой в документах;

- Старое ПО - не гонитесь за новинками и не нужно рюшечек вроде портала, который некогда посмотреть и никем полноценно не используемого шарепойнта, расставьте приоритеты и замените сначала ключевое ПО и автоматизируйте хоть самописными программами, что сможете, потом уже можно и марафет навести, когда эти программы окупаться начнут.



Банк местный и это даёт колоссальные преимущества и возможность адаптации к изменениям рынка, плюс есть своя ниша рынка дающая стабильность.



В общем если вы можете себе позволить "долгую" карьерную игру то вам сюда, быстро взлетать некуда, но медленно и верно подняться до желанных высот есть все шансы. Или как я набраться хорошего и ценного опыта, и уже с ним найти то что хочешь.



Надеюсь, что был полезен для банка, первая моя работа откуда реально не хотелось уходить и где я знал, что я здесь нужен и я мог быть уверен в завтрашнем и послезавтрашнем дне и строить планы на будущее.