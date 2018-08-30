Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Пересидел бурю, была бы больше з/п, то и остался бы
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Сразу скажу, что З/П была вполне адекватна обязанностям и вполне конкурентоспособна, но мне нужно было больше и раньше чем я это получил бы там. (Вполне есть шанс что я схватил синицу сейчас, потеряв реального журавля через год).
Хороший дружный коллектив, адекватное руководство, хорошие условия. Нет прелестей вроде ДМС, но, думаю, это вопрос времени, так как это уже что-то вроде нормы. (Или я просто не доработал до момента когда оно будет ).
Из Минусов:
- Документооборот и бюрократия - руководители, это нужно менять, 21й век на дворе, работать можно, но сколько полезного можно сделать за то время, которое тратится на согласования и выверение каждой запятой в документах;
- Старое ПО - не гонитесь за новинками и не нужно рюшечек вроде портала, который некогда посмотреть и никем полноценно не используемого шарепойнта, расставьте приоритеты и замените сначала ключевое ПО и автоматизируйте хоть самописными программами, что сможете, потом уже можно и марафет навести, когда эти программы окупаться начнут.
Банк местный и это даёт колоссальные преимущества и возможность адаптации к изменениям рынка, плюс есть своя ниша рынка дающая стабильность.
В общем если вы можете себе позволить "долгую" карьерную игру то вам сюда, быстро взлетать некуда, но медленно и верно подняться до желанных высот есть все шансы. Или как я набраться хорошего и ценного опыта, и уже с ним найти то что хочешь.
Надеюсь, что был полезен для банка, первая моя работа откуда реально не хотелось уходить и где я знал, что я здесь нужен и я мог быть уверен в завтрашнем и послезавтрашнем дне и строить планы на будущее.
|
0
Shadow_cat27rus • бывший сотрудник
20.09.2017 14:09
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.