21.05.2015 г. я откликнулся на вакансию Социнвестбанка, размещенную на Банки.ру. Написал сопроводительное письмо, про свой опыт, сильные стороны, свою заинтересованность в вакансии, т.е. попытался донести до адресата, что перед ними – самый что ни на есть подходящий кандидат, тактично набиваясь если не на собеседование, то хотя бы на ответный звонок/письмо. Прошло три недели - тишина. Пишу повторное письмо, в котором уже более настойчиво прошу предоставить обратную связь. Тишина... Слушайте, а может Ваши кадровики не знают, что такое "обратная связь"? Так наберите в любом поисковике и почитайте!



Процитирую Debra WoogMcGinty: «К сожалению, этикет – это довольно редкое явление в сфере найма. Покажите своим кандидатам, что вы уважаете их интересы и время. Напишите письмо каждому человеку, который проявил интерес к вашей компании – не зависимо от того, получил ли он приглашение на интервью, или нет. Также убедитесь в том, что все ваши интервьюируемые проинформированы о результатах собеседования. Это не только проявление вежливости и учтивости, но и бизнес-стратегия».



P.S. Вакансия до сих пор висит на Банки.ру (последнее обновление - позавчера).