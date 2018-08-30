Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не стоит здесь работать, и даже начинать карьеру!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Людям амбициозным, желающим расти и развиваться, профессионалам в своем деле здесь не место. Работа в этом банке вызывает ощущения стагнации и безнадеги. Максимум, чего можно добиться за многолетний труд (4 и более года), если ты не особа приближенная, - это повышение так называемой категории на 2 позиции, а на оплате труда это даже и не отразится. Работаешь, а за это получаешь возможность реализовать право на труд и приобрести еду. Это мое мнение, хотя решать каждому.
P.S.: Можно данные утверждения опровергать, но все так и есть.
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Petr_Petrovich • бывший сотрудник
29.04.2011 12:15
|Это мой Банк!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Перенесено из Народного рейтинга.
автор: Koka
Я в пору своего студенчества открыла вклад в Фиа-банке. Через год пришла к ним на практику, а еще через полгода была принята на работу. Работаю там уже третий год и не имею никаких проблем ни с коллегами, ни с начальством. Банк практикует ротацию, благодаря чему каждый специалист становится универсален. В любом из офисов всегда можно получить исчерпывающий ответ на любой вопрос. Спасибо, что вы есть!
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klena • сотрудник
28.10.2008 15:36
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