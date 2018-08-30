Людям амбициозным, желающим расти и развиваться, профессионалам в своем деле здесь не место. Работа в этом банке вызывает ощущения стагнации и безнадеги. Максимум, чего можно добиться за многолетний труд (4 и более года), если ты не особа приближенная, - это повышение так называемой категории на 2 позиции, а на оплате труда это даже и не отразится. Работаешь, а за это получаешь возможность реализовать право на труд и приобрести еду. Это мое мнение, хотя решать каждому.



P.S.: Можно данные утверждения опровергать, но все так и есть.