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|Работа в группе БинБанк
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем Доброго дня!!!
Случайно зайдя на сайт и увидев много негатива в сторону Бина, решила написать свое мнение, вдруг кому-то пригодится при устройстве на работу, сделать правильный выбор.
Уже почти год я являюсь сотрудником РостБанка в составе группы Бинбанка. Начала моей трудовой деятельности в Рост Банке начался в период санации Роста Бинбанком и устраиваясь на работу я конечно была взволнована данным фактом, все же банк находится на санации и вдруг условия работы в других банках группы отличаются от условий Бина. И вот спустя год могу с уверенностью сказать, что мои опасения были не оправданы. Никаких рисков в трудоустройстве в штат Рост Банка я не нашла. Условия труда сотрудников оформленных в штат Рост Банка совершенно идентичны с условиями других банков группы. График работы, режим работы, календарь выплаты зп - все в группе одинаково и независимо от оформления сотрудника в то или иное юридическое лицо. Так же что касается посещение и участие в корпоративных мероприятиях и корпоративных праздниках все в банке едино для всех сотрудников.
Конечно за год работы бывали разные рабочие ситуации, но могу сказать, что ни разу не пожалела, что приняла предложение о работе в одном из банков сильнейшей банковской группы в стране.
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0
Jilllo • сотрудник
18.05.2016 15:56
|Как бороться с произволом?..
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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РОСТ БАНК "санируется" БИНБАНКОМ. БИНБАНК активно сокращает региональную сеть и персонал РОСТ БАНКА. И вроде это логично и правильно. Но... есть одно ВАЖНОЕ НО!!! В рамках этих процессов руководителями и кадровыми службами РОСТ БАНКА и БИНБАНКА в отношении сотрудников региональной сети РОСТ БАНКа применяются меры административного давления, запугивания для их увольнения. На нужных БИНБАНКУ условиях и без какого-либо компромисса с увольняемыми сотрудниками. А именно - увольнение по соглашению сторон с выплатой двух зарплат. Не согласен, тогда получай набор административных мер, запугивания и давления. То есть всего того, что в правовом поле оценивается как нарушение норм трудового законодательства РФ. И это далеко не новость для сотрудников РОСТ БАНКа. Об этом уже неоднократно писали. И повторять песню заново - не цель этого отзыва. Хотелось бы посоветовать как с этим кадровым произволом со стороны БИНБАНКа совместно бороться.
Если вы попали в вышеуказанную ситуацию, по отношению к Вам применяются меры давления, запугивания, но Вы решили отстаивать свои права, то предлагаю следующее:
1. Записывайте все разговоры на эту тему. Даже если вторая сторона не знает об этом и/или не дает свое согласие на это - это не будет являться нарушением законодательства (если конечно Вы это собираетесь использовать для предъявления в надзорные органы или в суд, а не в соц. сети и знакомым).
2. Если решили жаловаться, то советую по возможности составить коллективную жалобу. К коллективной жалобе всегда внимание пристальнее. Да и сама коллективная жалоба уже свидетельствует о том, что Вы не сводите счеты с работодателем, а констатируете факт.
3. В жалобе опишите не только свою ситуацию, но и укажите на неоднократность подобных нарушений в банке в последнее время. В качестве подтверждения Ваших слов Вы можете сослаться на комментарии на этом сайте. Вы не будете голословным. Достоверно знаю о нескольких жалобах на "кадровый произвол" в РОСТ БАНКЕ в инспекцию по труду в Москве и другие органы (об этом чуть ниже). Также приложите все имеющиеся у Вас доказательства по ситуации (или укажите, что они у Вас есть). Ссылайтесь на конкретные внутренние незаконные документы (приказы, СЗ, распоряжения)- это не является нарушением коммерческой и банковской тайны.
4. Если все-таки напишите жалобу (будь то индивидуальная или коллективная) и решите ее отправить, то настоятельно рекомендую направлять их одновременно нескольким адресатам:
-государственная инспекция по труду по г. Москва (т.к. банк зарегистрирован в Москве);
-генеральная прокуратура (они перенаправят по подведомственности, но факт обращения зафиксируется);
-территориальное управление ЦБ РФ по г.Москва (т.к. банк зарегистрирован в Москве и несут надзорную и регулирующую функцию);
- общественная палата РФ (для общественного контроля).
Почему именно эти адресаты? Туда уже направляли подобные жалобы. И если эти адресаты будут прирастать еще аналогичными жалобами, то это уже называется массовость. И должно вызвать особый контроль и разбирательство со стороны этих органов (даже если передадут в другое место по подведомственности). Поэтому выше и была рекомендация указывать в жалобе также на неоднократность подобных нарушений в банке (со ссылкой на открытые источники).
5. В жалобе может указать, что Вы против сообщения кому-либо об источнике жалобы (т.е. о Вас). В данном случае органы обязаны в соответствии с законом обеспечить Вашу конфиденциальность.
Также в жалобе четко указывайте, что Вы хотите от органов- провести проверку, наказать виновных, вынести предписание, устранить нарушение или что-то иное. От того как четко Вы сформулируете просьбу-будет многое зависеть. Например, если Вы укажите провести проверку какого-либо конкретного Приказа на предмет соответствия нормам ТК РФ, то органы должны будут провести проверку этого Приказа. А если напишите просто -прошу разобраться со сложившейся ситуацией, то можете и получить разбирательство общего плана.
6. Если по истечении 30 дней после получения органами (в т.ч. по каналам электронной почты, а такое реализовано практически у всех указанных органов) вашей жалобы Вы не получили ответ или получили ответ Вас не удовлетворяющий - обращайтесь в приемную президента.
И еще. Если есть возможность - создавайте у себя в регионе (филиале, ДО, ОО) профсоюз. Это реальный инструмент защиты от недобросовестного сокращения и увольнения по статье.
Верю, что если все мы будем действовать в одном русле, то результат будет. И игнорирование норм трудового права и интересов сотрудников РОСТ БАНК со стороны БИНБАНКА прекратится. Пусть может быть и в отношении уже не нас, но подлежащих сокращению в дальнейшем.
P.S. и все-таки жалобы не остаются не замеченными - http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8005676
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1
rst15 • сотрудник
21.05.2015 19:13
|Санация? Не, не слышали...
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго дня, уважаемый работодатель. Пока регистрировалась на сайте, обдумывала как бы выплеснуть из себя весь яд и негатив, что накопился аж с сентября 2014 года (да, именно тогда стало известно, что горячо любимый банк, которому я посвятила более трех лет жизни, будет санирован).
Для меня абсурдна политика ОАО "БИНБАНК" по отношению к сотрудникам ОАО "РОСТ БАНК". Вы реально выкидываете людей на улицу. У вас полно свободных вакансий, почему вы не предлагаете перейти на свою сторону сотрудникам санируемого банка? Мы не бездари, нас даже обучать не нужно, все умеем делать, в отличие от ваших сотрудников, которых поставили делать определенную задачу и ничего более (взаимодействовали, знаем). Увольняйте по всем правилам, а не по соглашению сторон. Сейчас не самый лучший период для поисков работы. Вы уведомляете об увольнении за 1 день. Это кадровики не знают, что подобные решения озвучивают за 2 месяца или руководство решило внедрять новые правила? Как так вышло, что вы увольняете одним днем матерей-одиночек? Почему вы в лице заместителя директора кадрового управления угрожаете нам? И грозитесь поставить в такие условия, что увольнение последует не по соглашению сторон (минимум по собственному желанию, в худшем случае, по статье).
Санация - оздоровление банка. Присоединение масштабное по своей сути, группа банков как-никак. Складывается ощущение, что при увеличенном объеме работы, вам не нужны сотрудники. Вы говорите, что предлагаете работу - это ложь, урезаете заработную плату без объяснения причин, лепите приказы "задним" числом. Сотрудники РОСТа не угодны по каким-то умозаключениям вышестоящих чинов.
Чехов, очень надеюсь на вашу победу. Я же забираю личные вещи и пишу заявление по собственному желанию, ибо нет сил и здоровья.
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3
S_Li • сотрудник
14.04.2015 16:19
|Произвол в Рост банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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ОАО "БИН БАНК" санировал ОАО "РОСТ БАНК" и спешно закрывает все филиалы и ДО ОАО "РОСТ БАНКА". Всех сотрудников Роста увольняют по соглашению сторон с выходным пособием в два оклада! ДО "Чехов" так же закрывают и всему коллективу предложено соглашение на два оклада! Но так как идет закрытие офиса и сокращение штата коллектив не согласен с предложенным соглашением и требует сокращения, согласно ТК РФ или эквивалентного сокращению выходного пособия! На что руководство ОАО "БИН БАНК" устроило нашему маленькому коллективу из девяти несчастных женщин полномасштабную войну!!! Полностью подготовленный к закрытию офис - были закрыты все счета, все клиенты были оповещены о закрытие, с арендодателем была договоренность о прекращении аренды, вновь открыт на неопределенный срок! Сотрудников посылают в командировку! Угрожают уволить по статье! С нарушением ТК РФ и внутреннего положения об оплате труда "РОСТ БАНКА" лишают надбавочной части оклада! Грозят всех перевести на МРОТ! У одной сотрудницы сдали нервы от беззаконных действий и произвола! Была вызвана скорая помощь! ПРОСИМ!!! всех официальных лиц, все уполномоченные структуры, которые читают отзыв помочь защитить права трудящихся!!!
Сегодня в пределах нашей РОДИНЫ столько делается для противодействия коррупции и произвола!! И вот в центре РФ серьезная финансовая организация, претендующая на звание лучшего банка года, творит произвол, изворачивается для несоблюдения ТК РФ!!! Действительно в нашей стране можно по разному извернуться и переделать закон! Особенно если дело касается унижения и уничтожения маленького человека, честно работающего на нищенскую з/п от звонка до звонка гражданина!!!
P.S. Я лично являюсь рьяной патриоткой! и номинированный на премию "ОСКАР" Левиафан рьяно критиковала!! Мол нет уже такого жуткого беззакония в нашей стране! ну не могут, до такой степени уничтожить простого человека!! Так вот сейчас я бью себя по губам и по голове за свою глупость!!!
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10
89260274757 • сотрудник
08.04.2015 22:31
|Рост и Бин - "вместе сильнее!"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер!
Ну и ещё пару строк, про "бедолагу" ДО "Чехов"! Я тоже пока ещё действующий сотрудник этого офиса! И также как и все мои коллеги прошла уговоры, пытки и угрозы со стороны сотрудников отдела кадров ОАО "БИН БАНК". На личной встречи с ними я не присутствовала, они позвонили мне по телефону! Ну вообщем история и тема всё тоже самое, или я подписываю соглашение на их условиях или надбавка в размере 30% от моего ежемесячного дохода вдруг волшебным образом исчезнет! Самое интересное, что об этом мне сообщили 2 апреля в 19:00,а з/п у нас 3 апреля! Они УТВЕРЖДАЛИ, что заранее меня уведомлять никто не обязан! При этом на вопрос: "За что меня лишают?" ответ был поразительным: "В связи с уменьшением нагрузки!" При этом мой рабочий день, также как и три месяца назад по-прежнему 11 часов! Все функции я выполняю согласно должностным инструкциям! От работы с клиентами меня тоже никто не освобождал! Друзья, что это за такой "индекс нагрузки" и как мне его изменили? Кстати, приказ, на основании которого мои дети значительно стали беднее, я вообще в глаза не видела! Так-как его привозили сотрудники СБ и сотрудница Бина 3 апреля, а это был мой выходной! И мне никто не позвонил и не пригласил на встречу! Видимо тоже не обязаны!
Полный бардак! Ну и как вам "Лучший банк года"? Деньги от ЦБ получили, офисы позакрывали, сотрудников выкидывают на улицу! Вот вам и "ОЗДОРОВИЛИ"..
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12
natkalinka • сотрудник
04.04.2015 21:11
|Еще несколько строк о санации Роста БинБанком
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
В продолжении темы, санации "Рост Банка" ОАО "БИН БАНК", хотелось бы сказать еще пару строк. Не буду повторять уже озвученное предыдущими авторами. Я так же являюсь сотрудником злополучно закрывающегося Д/О в городе Чехов. И, соответственно, всю процедуру "уговоров" подписать "очень выгодное" соглашение сторон так же проходила вместе со своим коллективом. Однако меня это коснулось несколько раньше. Т.к. началась "зачистка" сотрудников ипотечного кредитования.
11 февраля в дополнительный офис пришла бумага (соглашение сторон) на моё имя, в котором было озвучено, что мой последний рабочий день - 13 февраля!!! Т.е. день когда я уже была бы свободной птицей с трудовой книжкой в клювике. К слову, в этот момент я находилась на больничном листе, по уходу за ребёнком. Меня известили за ДВА ДНЯ!!! И, как я понимаю, многоуважаемый ОАО "БИН БАНК" считает, что этого времени достаточно для того, что бы одинокая женщина, имеющая малолетнего ребёнка на руках, нашла себе новую. достойную работу???
После выхода с больничного, "уговоры" продолжились. По телефону со мной неоднократно связывались сотрудники отдела кадров ОАО "БИН БАНК"!!!! Сотрудники всячески старались сподвигнуть меня на подписание "выгодного" соглашения. После очередного отказа уже посыпались намёки, на то, что рано или поздно я вынуждена буду столкнуться с проблемой трудоустройства, намекая на некую базу неугодных сотрудников!!! При этом сотрудниками Бина ни разу не было озвучено, что они могут предложить какую-либо другую вакансию. И это не говоря уже про законное сокращение! Видимо этот термин вообще запрещен к использованию в Бин Банке.
Дальше было еще интереснее, в день начисления аванса, оказалось, что моя кандидатура вообще пропала из табеля! как и каким образом это могло произойти остаётся только догадываться Чудеса - одним словом! Теперь ту же процедуру "уговоров" проходит весь штат нашего Д/О. В связи с этим возникает несколько вопросов к санатору... Как такая глыба, как "Бин Банк", считает, что может не соблюдать законодательства, в частности ТК РФ, касательно сокращения штата???
К слову, ОАО "БИН БАНК" выступает спонсором таких телепередач, как: "Орёл и Решка", "Что? Где? Когда?" "Брейн ринг"..... и даже выступил спонсором и организатором благотворительной площадки "Банк добрых сердец"... А сотрудников готов выкидывать на улицу??? Не состыковочка получается, или это оборотная сторона благочестивого лица "Бин Банка"???
От коллектива хотелось бы сказать, что мы готовы к диалогу, но только не на мародёрских условиях.
У меня всё!
Всем хороших выходных и честного работодателя.
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10
Natali • сотрудник
04.04.2015 15:53
|"Добросовестный" работодатель Бинбанк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день!
Я работаю в РОСТБанке в г. Чехов. Нас санировал БинБанк. Хотят закрыть офис 8 апреля. С арендодателем уже договорились. Приказа о закрытии до сих пор нет. Сообщают нам об увольнении лишь 31 марта (то есть за неделю! До закрытия офиса). К нам приезжает представитель ОАО "БИН БАНК", разговаривает с каждым и намекает, что сокращать никого не будут, а максимум, который мы получим - это два оклада. За два месяца в городе Чехов работу найти НЕВОЗМОЖНО!
Далее в наш выходной нам на личный номер звонит все тот же представитель и требует, чтобы мы завтра (также в свой выходной) приехали на беседу с отделом кадров в офис ОАО "БИН БАНК". Мы всем офисом решили пойти на разговор и приехали. Разговаривали с каждым по отдельности. В маленькой комнатке трое человек сидят и говорят нам о наших дальнейших перспективах. Если не соглашаешься на два оклада, ТО они создают невозможные условия работы, ставят невыполнимые задачи, грозятся понизить зарплату до МРОТА (минимальная оплата труда), то есть сделают все, чтобы мы ушли по собственному желанию, то есть ни с чем. Долго уговаривают подписать соглашение. Предлагают даже дистанционную работу, в течение месяца, а потом снова такое же соглашение. Но даже за три месяца работу найти в нашем городе очень трудно. Когда говоришь о сокращении, тебя сразу перебивают и говорят, что это невозможно. После того, как с каждым сотрудником поговорили, нас начали вызывать по одному. Лично мне сказали: «По итогам только что проведенных с вами переговоров, мы принимаем решение о лишении вас надбавки.» Надбавка составляет 30% от моих доходов. Все разговоры я записывала на диктофон. И когда я просила повторить, что такое решение они приняли на основании моего отказа от дополнительного соглашения, сотрудник ОАО "БИН БАНК" грозился вызвать службу охраны, чтобы меня выпроводили из кабинета. Приказ о лишении нас надбавки мы получили уже после прихода нам зп (соответственно нам пришло почти в два раза меньше денежных средств (почти у каждого сотрудника дети и кредиты!). При этом приказ о том, что надбавку нам снимают с 1-ого марта был от 1 апреля(привезли нам его 3-его апреля, а предупредили вообще 2-го). Лишить нас персональной надбавки по положению РОСТбанка об оплате труда имеют право лишь при дисциплинарных взысканиях. Почему нас лишили надбавки, нам никто объяснить не смог.
Привезли приказ сотрудники службы безопасности и представитель Бинбанка, который говорил мне о том, что я на этом банке свою карьеру закончу, меня больше никуда не возьмут, т.к. служба безопасности ОАО "БИН БАНК" скажет про меня такие слова, как «конфликтная». Все разговоры я записала. Все доказательства у нас на руках. Скажите теперь, почему такие престижные банки могут настолько безнаказанно обижать таких маленьких людей как мы?
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9
evkakiy • сотрудник
04.04.2015 12:24
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Администратор:
Нарушение правил регистрации.
|Финансовое "оздоровление" ОАО "РОСТ БАНК"
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый вечер!
Я работаю в ОАО "РОСТ БАНК", который с декабря 2014 передан на санацию в ОАО "БИН БАНК".
Всё красиво, гладко и сладко было лишь на словах и на бумажках, по факту всё оказалось гораздо хуже.
"Сильнее вместе" - вы серьезно? Бинбанк просто полностью поглощает РОСТ, закрывая офисы и выкидывая сотрудников на улицу. Дошло дело и до нашего дополнительного офиса. Приказ на закрытие офиса не прислали, на словах все друг другу передали, никакой информации до сотрудников доведено не было, и в один день всех вызывают в Москву подписать соглашение. Да еще какое!!! Соглашение сторон, о том, что мы согласны уйти с выплатой в размере 2-х заработных плат за неделю до закрытия офиса. Представители ОАО "БИН БАНК", вы за неделю работу сможете найти??? Как-то я в этом сомневаюсь! После того, как мы отказались подписывать данное соглашение и предложили сделать всё в рамках сокращения/ликвидации офиса полностью, в наш адрес посыпались угрозы. Причем угрозы исходили от сотрудников бинбанка, с которым у меня не заключен трудовой договор!!!
ОАО "БИН БАНК" на всю трубит о том какой он распрекрасный, и вклады ему несите, и кредит он вам даст, а сотрудников, которых взял под своё "могучее" крыло готов вот так выкинуть. Зачем же вы вообще тогда выступали санатором? Почему по всем финансовым обязательствам перед клиентами вы готовы отвечать в полном объеме, а перед сотрудниками нет? Вам не позволяет финансовое положение? 20 млрд. на санацию официально выделили, вам мало?
После угроз, дело пошло дальше, и 3 апреля нам выплатили заработную плату на 30% меньше, на что издали приказ задним числом. Кто писал этот приказ? Вы смеетесь? Приказ от 1 апреля, что с 1 марта вы нас лишаете надбавки. А вы знаете, что в соответствии со ст.74 ТК РФ вы должны уведомить нас не менее чем за 2 месяца о таком изменении? А вы знаете, что мы должны быть ознакомлены с этим приказом и на нём должна стоять наша подпись? Вы её подделаете? Кроме того, уважаемые сотрудники бинбанка, в РОСТ БАНКЕ существуют внутренние положения по оплате труда и выплатам стимулирующего характера (стоит вам их для начала прочитать), в котором черным по белому написано о процедуре снятия персональной надбавки, которую вы вообще не соблюли.
Что будет дальше? Нам всем заткнут рот и выкинут на улицу? Работник в своей же стране не может чувствовать себя защищенным? Закон можно полностью перевернуть на Вашу сторону? Мы со своей стороны готовы идти на диалог, сотрудники бинбанка нас не слышат. Оформляйте всё по закону, не важно в каком виде - сокращение, ликвидация, соглашение(с нормальными условиями для работника) и никаких претензий не будет. В стране и без того напряженная обстановка, работу найти очень трудно, а вы еще пытаетесь всех кинуть. Не хорошо.
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10
yulyujka • сотрудник
03.04.2015 23:16
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Администратор:
Нарушение правил регистрации.
|Дружественная капитуляция РОСТ БАНКА или как БИНБАНК отнимает последние гроши у сотрудников РОСТа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброе время суток читатели. Я Сотрудник РОСТ БАНКА Челябинск, который сейчас в быстром темпе прекращает свою работу, т.к. санируется БИНБАНКОМ! У нас же понимание санации (финансового выздоровления) это закрытие банка банкрота, а не восстановление его деятельности. По порядку как все было.
В конце 2014 объявили о санации РОСТа. ЦБ выделил энную сумму денег, которую ОАО "БИН БАНК" использовал для своего развития. Я думаю группе РОСТ перепал только плохой кредитный портфель БИНа по цессии. Ну и зарплату пока ещё платят. Постепенно приходили приказы о закрытии офисов РОСТа и до нас добрались. Некоторым операционным сотрудникам предложили соглашение сторон с выплатами. А менеджерам по продажам предложили перейти в БИН с формулировкой: "У вас слишком высокие зарплаты и должности! У нас в БИНе таких нет! Поэтому либо к нам либо на мороз!" Хотя в соответствии с ТК должны провести процедуру сокращения. Даже Открытие при закрытии отделений ПЕТРОКОММЕРЦА предлагали сотрудникам идентичные должности и зп. Но это же БИН! Им все равно на людей.
Есть информация, что БИН планирует выдавить сотрудников Роста путём урезания зарплаты. А урезать есть что, ведь в Росте зарплаты поделены на маленький оклад и большую ежемесячную надбавку, которую и отцапают! А от безысходности народ сам уйдёт. "Социальный" банк - ОАО "БИН БАНК". Это в такое сложное для людей время. Нет чтобы предложить сотрудникам взаимовыгодный уход, а они пытаются уволить "по собственному". Ну если люди не хотят работать в таком "хорошем банке", тогда пусть валят на мороз без выплат или продолжают работать, но уже за копейки, никто ж не давит на людей. Уважающий себя банк так не поступает. В моём послужном списке не один банк, поверьте есть с чем сравнить! Люди должны уходить по инициативе банка ДОСТОЙНО!
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11
Petrushashangin • сотрудник
24.02.2015 10:59
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Ответ банка:
Добрый день!
Кризисная ситуация на рынке и процесс санации действительно не простое время для Банка и сотрудников.
БИНБАНК не может отвечать за политику оплаты РОСТБАНКА, которая ставила зависимость сотрудников от результатов деятельности и зависела от финансовых результатов, которые как вы знаете и привели банк к санации.
Мы делаем все, чтобы процесс санации проходил менее болезненно для сотрудников РОСТБАНКА и предлагаем им работу, как в вашем случае, с оплатой труда согласно Штатного расписания БИНБАНК. К сожалению, не всем сотрудникам мы можем предложить условия, которые идеально подходили бы им.
C уважением,
ОАО БИНБАНК
|Факторинг в Рост
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Поработал в факторинговой компании Рост (дочерняя компания Рост банка) недолго, но уже за это недолгое время стало понятно что компания стартап. Впечатлений положительных не осталось: з/п ниже среднерыночной, коллектив не шатко-не валко, в руководстве все зациклено на продажах, главное продавать больше... так уж получилось, что ушел на больничный, справки 182н не предоставлял сразу, поскольку на оформлении сказали, что не требуется, в итоге после болезни потребовалось, ну ничего собрал справки, принес, когда рассчитали, выяснилось, что по мрот посчитали, ну что за отношение??? Получил зп карту, в отделении сказали, что комиссии за снятие наличных нет, если снимать через кассу, снял и обнаружил дома комиссию 300 р., поехал выяснять и открыл для себя, что все-таки комиссия есть! Кто обучает этих сотрудников? 2 чел сказали что нет комиссии и только третий объяснил, что это зп проект и там условия жестче... лично мне непонятно почему так вообще??
Короче, подводя итог, работать здесь не советую.
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1
Ckfdf1991 • бывший сотрудник
17.11.2014 23:38
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Администратор:
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