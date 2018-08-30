РОСТ БАНК "санируется" БИНБАНКОМ. БИНБАНК активно сокращает региональную сеть и персонал РОСТ БАНКА. И вроде это логично и правильно. Но... есть одно ВАЖНОЕ НО!!! В рамках этих процессов руководителями и кадровыми службами РОСТ БАНКА и БИНБАНКА в отношении сотрудников региональной сети РОСТ БАНКа применяются меры административного давления, запугивания для их увольнения. На нужных БИНБАНКУ условиях и без какого-либо компромисса с увольняемыми сотрудниками. А именно - увольнение по соглашению сторон с выплатой двух зарплат. Не согласен, тогда получай набор административных мер, запугивания и давления. То есть всего того, что в правовом поле оценивается как нарушение норм трудового законодательства РФ. И это далеко не новость для сотрудников РОСТ БАНКа. Об этом уже неоднократно писали. И повторять песню заново - не цель этого отзыва. Хотелось бы посоветовать как с этим кадровым произволом со стороны БИНБАНКа совместно бороться.



Если вы попали в вышеуказанную ситуацию, по отношению к Вам применяются меры давления, запугивания, но Вы решили отстаивать свои права, то предлагаю следующее:

1. Записывайте все разговоры на эту тему. Даже если вторая сторона не знает об этом и/или не дает свое согласие на это - это не будет являться нарушением законодательства (если конечно Вы это собираетесь использовать для предъявления в надзорные органы или в суд, а не в соц. сети и знакомым).

2. Если решили жаловаться, то советую по возможности составить коллективную жалобу. К коллективной жалобе всегда внимание пристальнее. Да и сама коллективная жалоба уже свидетельствует о том, что Вы не сводите счеты с работодателем, а констатируете факт.

3. В жалобе опишите не только свою ситуацию, но и укажите на неоднократность подобных нарушений в банке в последнее время . В качестве подтверждения Ваших слов Вы можете сослаться на комментарии на этом сайте. Вы не будете голословным. Достоверно знаю о нескольких жалобах на "кадровый произвол" в РОСТ БАНКЕ в инспекцию по труду в Москве и другие органы (об этом чуть ниже). Также приложите все имеющиеся у Вас доказательства по ситуации (или укажите, что они у Вас есть). Ссылайтесь на конкретные внутренние незаконные документы (приказы, СЗ, распоряжения)- это не является нарушением коммерческой и банковской тайны.

4. Если все-таки напишите жалобу (будь то индивидуальная или коллективная) и решите ее отправить, то настоятельно рекомендую направлять их одновременно нескольким адресатам :

-государственная инспекция по труду по г. Москва (т.к. банк зарегистрирован в Москве);

-генеральная прокуратура (они перенаправят по подведомственности, но факт обращения зафиксируется);

-территориальное управление ЦБ РФ по г.Москва (т.к. банк зарегистрирован в Москве и несут надзорную и регулирующую функцию);

- общественная палата РФ (для общественного контроля).

Почему именно эти адресаты? Туда уже направляли подобные жалобы. И если эти адресаты будут прирастать еще аналогичными жалобами, то это уже называется массовость. И должно вызвать особый контроль и разбирательство со стороны этих органов (даже если передадут в другое место по подведомственности). Поэтому выше и была рекомендация указывать в жалобе также на неоднократность подобных нарушений в банке (со ссылкой на открытые источники).

5. В жалобе может указать, что Вы против сообщения кому-либо об источнике жалобы (т.е. о Вас). В данном случае органы обязаны в соответствии с законом обеспечить Вашу конфиденциальность.

Также в жалобе четко указывайте, что Вы хотите от органов- провести проверку, наказать виновных, вынести предписание, устранить нарушение или что-то иное. От того как четко Вы сформулируете просьбу-будет многое зависеть. Например, если Вы укажите провести проверку какого-либо конкретного Приказа на предмет соответствия нормам ТК РФ, то органы должны будут провести проверку этого Приказа. А если напишите просто -прошу разобраться со сложившейся ситуацией, то можете и получить разбирательство общего плана.

6. Если по истечении 30 дней после получения органами (в т.ч. по каналам электронной почты, а такое реализовано практически у всех указанных органов) вашей жалобы Вы не получили ответ или получили ответ Вас не удовлетворяющий - обращайтесь в приемную президента.



И еще. Если есть возможность - создавайте у себя в регионе (филиале, ДО, ОО) профсоюз. Это реальный инструмент защиты от недобросовестного сокращения и увольнения по статье.



Верю, что если все мы будем действовать в одном русле, то результат будет. И игнорирование норм трудового права и интересов сотрудников РОСТ БАНК со стороны БИНБАНКА прекратится. Пусть может быть и в отношении уже не нас, но подлежащих сокращению в дальнейшем.



P.S. и все-таки жалобы не остаются не замеченными - http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8005676