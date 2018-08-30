Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Январско-февральская премия, часть 4
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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По двум причинам я прервал попытки взыскания денег напрямую с банка, отнес лист на Тушинскую и получил желаемое на следующий же день.
Юристам банка - привет, желающим сходить в ВС - двойной привет. Благодаря почте РФ у вас еще 8 тысяч осталось - попытайтесь отсудить. Я вам не Х. и не К., юристов находить умею и потому свое отбил.
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1
10.07.2017 15:31
|Январско-февральская премия, часть 3
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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У этого отзыва есть некоторая предыстория. Исходя из характера описанного в нем взаимодействия с банком, первоначально я разместил его в Народном рейтинге. Однако по каким-то своим соображениям (выглядящим для меня, мягко говоря, странными и нелогичными) редактор раздела удалила его, предложив пересоздать в Служебном рейтинге. Попытка оспорить удаление у редактора ни к чему не привела, а потому оставляю свой отзыв здесь.
После выигранного суда с Югрой и получения корректного исполнительного листа (подробнее см. http://www.banki.ru/services/official...e/9451312/ и http://www.banki.ru/services/official...se/9739967 ) 21 июня я, как и планировал, двинулся по пути самостоятельного взыскания не выплаченных мне денег. Начал, как и собирался, с колл-центра. Оператор сказала, что для этого мне придется приехать в любое отделение (конгениально! - мое прим.) и что там мне смогут ответить на все вопросы (да ладно! - мое прим). После этого она попыталась дозвониться в головное отделение, но потерпела неудачу. Затем предложила выбрать другое, но я не захотел лишать себя удовольствия, поблагодарил и начал обзвон самостоятельно. Что ж, колл-центр есть колл-центр, шанс разрешить там нетиповой случай весьма невелик.
Начал обзвон, разумеется, с головного офиса, +7 (495) 981-00-97 - трубка не берется, звонок сбрасывается. Ну чем я лучше оператора колл-центра, почему она не смогла дозвониться, а я смогу?! Ничем, совершенно согласен.
Земляной Вал, +7 (495) 981-00-96 - трубку взяли. Как и планировал, объяснил ситуацию ("Бывший коллега, на руках исполнительный лист по не выплаченной в прошлом году премии, хочу получить деньги"). От ответной реплики я оторопел - оказывается, мне надо звонить в кадры. КАДРЫ, Карл! Как мог, попытался объяснить, что отдел кадров исполнительных листов никоим местом не касается. По репликам сотрудника я понял, что представление об этих документах у него весьма расплывчато. Наконец, он предложил мне явиться лично в головное отделение в расчете на то, что все начальство переселили в то здание и потому ответственное лицо должно найтись где-то там...
Мысль прогуляться в поисках по всем 4-м этажам, размахивая листом и выискивая взглядом бывших коллег, несет для меня определенное очарование. Я бы зашел и в кадры, потроллил бы сотрудниц вопросом - нет ли для меня вакансии? Но пока я не готов ее воплотить: мне кажется, что телефон еще не исчерпал своих возможностей. Продолжение, возможно, следует - отделений у банка много, а когда мне надоест - не знаю...
P.S. Интересно, если бы я пошел с исполнительным листом в банк, при этом никогда не пытавшись вступить с ним в трудовые отношения (а будучи, например, вкладчиком) - мне надо было бы отметить себя как "несостоявшийся сотрудник"? Редакторский промысел. Как непостижимы судьбы Его и неисследуемы пути Его!
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0
21.06.2017 17:49
|Незаинтересованность в сотрудниках, отвратительная политика Банка и сотрудников ОК.
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Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Хотел бы поделиться своим опытом по устройству на работу в данную организацию. 14 мая 2017 года поступил звонок из отдела подбора персонала, с целью приглашения на собеседование, договорились на 15 мая.
Приехал в ГО на м. Китай-город, меня встретил сотрудник ОК, Юлия. Пообщались с ней буквально 10-15 минут, затем она сказала что вы нам подходите и отправила меня в ДО "Войковский" к управляющему. Пообщавшись с руководителем ДО, она сообщила мне, что Юлия вышлет мне анкету для СБ. Вечером я получил, заполнил её и отправил на проверку. Затем мне позвонила Юлия и пригласила на полиграф, так как не мог приехать 18, 19 мая, Юлия сказала, что готовы принять даже в субботу 20. Т.е. показала этим, что сотрудник нужен в ДО срочно.
22 мая я приехал на полиграф, потратил 3-3,5 часа своего времени, сотрудник сообщил, что результат будет на следующий день, т.е. 23 мая.
Вот наступило 23 мая и никакого звонка или письма из отдела кадров НЕТ, звоню сам. Мне сообщать, что Вы прошли полиграф теперь решение ПРИНИМАЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ, что за бред, и тем более сотрудник сообщает что некогда было позвонить прошло 24 часа с момента написания первого письма. Начинаю понимать что эта организация уже идет "лесом". Но все же 24 мая нет никаких новостей. Пишу сам 25 мая в 9 утра, в начале 11 мне отвечают, что мы не готовы сделать Вам предложение. ЧТО? Я 3 дня убил, чтобы общаться с Вами и тут НЕТ?! Звоню выяснить причины, не берут трубку. Поэтому мой Вам совет, если ищите работу, проходите мимо данной организации, не тратьте свое время на незаинтересованного работодателя. И остался еще вопрос за каким чертом всех подряд посылать на полиграф? Выполнять планы по подбору?! Показывать видимость что работаете?
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Evgeny92 • несостоявшийся сотрудник
25.05.2017 10:41
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Ответ банка:
Evgeny92, добрый день.
Благодарим Вас за то, что Вы оставили отзыв, и искренне сожалеем о сложившейся ситуации.
С уважением, Банк «ЮГРА»
|Январско-февральская премия, часть 2
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые представители банка.
Я же вас предупреждал. Ну зачем вы полезли в кассацию? С вашими-то юристами, отдельный привет им и попутного ветра без премии. Все, чего вы добились - это отсрочили на 3 месяца исполнение листа, и то благодаря не вам, а кривым рукам судебной канцелярии, из-за которых мне пришлось получать новый исполнительный лист. Интересно, не было ли стыдно директору филиала подписывать то творчество, которое вы направили в суд? Напомню, что завернуть вас могут еще и в Верховном Суде - не упустите столь редкой возможности!
Так вот, возвращаюсь к теме. Вы, в смысле банк, от меня не уйдете. И я не пойду с листом в отделение ЦБ. Это будет слишком просто и не принесет мне удовольствия в полной мере. Нет, я позвоню на вашу круглосуточную бесплатную линию, объясню ситуацию и спрошу, как я могу получить деньги по исполнительному листу к банку. Там мне наверняка не ответят, а перенаправят внутрь. И я с удовольствием ознакомлю как можно большее количество работающих сотрудников банка о том, как они могут защитить свои права в отношении премий. Потом, придя в офис банка, я не ломанусь к директору, но вежливо подойду к менеджеру или операционисту... (далее не буду повторяться). Про мой иск и его результат знает уже немало людей в банке (руководство, юристы), а будет - еще больше.
Напоследок хочу сказать следующее. Несмотря на вышесказанное, я с удовольствием вспоминаю период работы в данном банке. То, что и как я делал, мне нравилось. И я оставался лоялен банку до последнего дня работы в нем (не был бы лоялен - не согласился бы на условия увольнения). С удовольствием работал бы и дальше - но именно решения руководства банка положили конец нашему сотрудничеству.
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2
15.05.2017 18:21
|Кас. Вакансий
|не голосовал
|Добрый день! Ответьте, пожалуйста, для чего размещать вакансии на Хэдхантер, если Вы все равно отклики не просматриваете? 2 недели, как откликнулась и тишина...
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0
sidera • несостоявшийся сотрудник
23.04.2017 12:48
|Январско-февральская премия
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Уважаемые представители банка, бывшие мои коллеги! Скоро я приду к вам с исполнительным листом, получать не выплаченную мне за январь-февраль 2016 года премию.
Отдельный привет блестящим юристам банка, не возразившим против февральского решения Совета Директоров, по сути пролопоушившим первую инстанцию суда со мной, не почтившим своим присутствием вторую - и в результате закономерно там проигравшим. Если захотите рискнуть в третьей - будем ждать с нетерпением. Руководству банка предлагаю во избежание повторения подобных конфузов пользоваться консультациями моих юристов, всячески их рекомендую.
Остальным коллегам, особенно уволенным, хочу сказать: не позволяйте кидать себя на деньги и не терпите явно незаконные действия, если их можно безопасно пресечь.
Отдельный привет работавшим со мной коллегам с 4-го этажа, любителям английского паба.
С наилучшими пожеланиями,
Бывший работник банка "Югра".
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4
26.12.2016 10:02
|Работа в банке Югра
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в банке Югра с декабря 2015 по май 2016 в отделении "Войковский". Коллектив замечательный, все отзывчивые, добрые, профессиональные. Адаптация прошла незаметно, за что огромное спасибо всему коллективу и отдельно руководителю! Отличный график работы - 2/2, в банках такой бывает редко! Ушла только потому, что поступило очень интересное предложение из другого банка. Если бы вышло так, что нужно было искать работу, то не задумываясь вернулась бы в банк Югра в ДО "Войковский"!
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0
Yuliya12 • бывший сотрудник
07.06.2016 12:21
|Ситуация изнутри
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот и добрались мои руки до сего сайта. Очень надеюсь на адекватность и непредвзятость администрации данного ресурса.
Итак, обо всём по-порядку.
Снаружи данный банк позиционирует себя с весьма сильной стороны, этакий оплот надежности и образчик банковской машины. А на деле в этом банке творится какая-то несуразица. Например зарплату сотрудникам дают тогда и столько, сколько пожелает святейшее руководство сего "заведения". При этом надо сказать, что зарплатка то "серая", и бОльшая её часть за рамками оклада. Вот оклад и дают, а т.н. "премию" хотят дают, хотят не дают. И никто точно не скажет, чем провинился персонал, и когда таки дадут честно заработанное. Ведь, ежели "заведение" хочет укрыться от налогов, то пусть, НО работники причем?
Вообще тут творятся такие маразмы. Вот двери в туалет нет, и в общий холл слышны "радостные ручьи". Проблема обычна. И тут решение руководства просто поражает: "а давайте соберем с сотрудников по ЭН-ной сумме на установку двери", это при нерегулярной зарплате то.
Идем дальше....
В прошлом году был ДР у какой-то шишки из правления Банка. И опять инициатива сверху радует: "А давайте ка ребятки соберем ему в подарок по тысяче рублей!?". Ну здорово же - с миру по нитке, голому на мерседес (или БМВ).
Про разного рода бытовые заморочки руководства, осложняющие и так непростую участь сотрудников данного "заведения", я говорить не буду. А скажу я вот что: "Как банк может вести приятную политику для клиентов, если даже о работниках не заботится и поступает, как с крепостными?" Я ответил себе на этот вопрос. А ВЫ?
г. Владивосток
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1
Денис Миллер • бывший сотрудник
10.03.2016 05:17
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Администратор:
Автор, что указано в трудовом договоре по поводу начисления и выплаты премии? Какими документами регламентируется начисление и выплата премии?
|Спасибо банку
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в пресс-службе банка "Югра" в Москве в течение 7 месяцев в замечательном коллективе. На протяжении всего срока работы в банке сталкивалась с очень амбициозными целями и интересными проектами. Благодаря профессионалам своего дела и слаженной команде все задачи были выполнены на "отлично", а цели были полностью достигнуты. К сожалению, пришлось покинуть банк, так как попала под сокращение. Очень жаль, что иногда складываются такие обстоятельства, но расстались полюбовно, даже получила рекомендательное письмо для дальнейшего трудоустройства. Благодарна банку за предоставленную возможность, за опыт и благоприятные условия работы! Желаю удачи и процветания!
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0
Lustraaa • бывший сотрудник
20.02.2016 11:55
|Положительный отзыв
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте!!!
Увидела отрицательный отзыв на сайте, и посчитала своим долгом оставить отзыв о своем впечатлении о работе в ПАО "Банк Югра". Меня взяли временно на 4 месяца, но я вспоминаю это время как одно из лучших трудовых времен! Мне очень понравилось руководство, меня в первые же дни всему научили, я очень быстро влилась в коллектив, от клиентов слышала только слова благодарности, вобщем все-все было очень хорошо. Если меня снова позовут работать в ПАО"Югра", то я с удовольствием соглашусь.
С уважением, Анна Парфенова.
P.S.: г.Санкт-Петербург, ДО" Комендантский,14", ДО"Озерки", ДО"Владимирский"
Администратор: Уточните на какой должности работали? Каким образом с вами со стороны банка были оформлены трудовые отношения?
Иванова Наталья: Работала в должности операциониста, оформлена была по ТК РФ, есть запись в трудовой, а так же трудовой договор на руках.
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0
Иванова Наталья • бывший сотрудник
15.02.2016 15:27
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