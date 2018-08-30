У этого отзыва есть некоторая предыстория. Исходя из характера описанного в нем взаимодействия с банком, первоначально я разместил его в Народном рейтинге. Однако по каким-то своим соображениям (выглядящим для меня, мягко говоря, странными и нелогичными) редактор раздела удалила его, предложив пересоздать в Служебном рейтинге. Попытка оспорить удаление у редактора ни к чему не привела, а потому оставляю свой отзыв здесь.



После выигранного суда с Югрой и получения корректного исполнительного листа (подробнее см. http://www.banki.ru/services/official...e/9451312/ и http://www.banki.ru/services/official...se/9739967 ) 21 июня я, как и планировал, двинулся по пути самостоятельного взыскания не выплаченных мне денег. Начал, как и собирался, с колл-центра. Оператор сказала, что для этого мне придется приехать в любое отделение (конгениально! - мое прим.) и что там мне смогут ответить на все вопросы (да ладно! - мое прим). После этого она попыталась дозвониться в головное отделение, но потерпела неудачу. Затем предложила выбрать другое, но я не захотел лишать себя удовольствия, поблагодарил и начал обзвон самостоятельно. Что ж, колл-центр есть колл-центр, шанс разрешить там нетиповой случай весьма невелик.



Начал обзвон, разумеется, с головного офиса, +7 (495) 981-00-97 - трубка не берется, звонок сбрасывается. Ну чем я лучше оператора колл-центра, почему она не смогла дозвониться, а я смогу?! Ничем, совершенно согласен.



Земляной Вал, +7 (495) 981-00-96 - трубку взяли. Как и планировал, объяснил ситуацию ("Бывший коллега, на руках исполнительный лист по не выплаченной в прошлом году премии, хочу получить деньги"). От ответной реплики я оторопел - оказывается, мне надо звонить в кадры. КАДРЫ, Карл! Как мог, попытался объяснить, что отдел кадров исполнительных листов никоим местом не касается. По репликам сотрудника я понял, что представление об этих документах у него весьма расплывчато. Наконец, он предложил мне явиться лично в головное отделение в расчете на то, что все начальство переселили в то здание и потому ответственное лицо должно найтись где-то там...



Мысль прогуляться в поисках по всем 4-м этажам, размахивая листом и выискивая взглядом бывших коллег, несет для меня определенное очарование. Я бы зашел и в кадры, потроллил бы сотрудниц вопросом - нет ли для меня вакансии? Но пока я не готов ее воплотить: мне кажется, что телефон еще не исчерпал своих возможностей. Продолжение, возможно, следует - отделений у банка много, а когда мне надоест - не знаю...



P.S. Интересно, если бы я пошел с исполнительным листом в банк, при этом никогда не пытавшись вступить с ним в трудовые отношения (а будучи, например, вкладчиком) - мне надо было бы отметить себя как "несостоявшийся сотрудник"? Редакторский промысел. Как непостижимы судьбы Его и неисследуемы пути Его!