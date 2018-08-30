Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Отношение руководства банка к сотрудникам (Кредитование)
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Недавно читал отзывы сотрудников различных банков и наткнулся на очень похожую ситуацию, цитата: "Резюмирую: без ложной скромности могу назвать себя отличным специалистом и ценным кадром. Считаю кадровую политику Банка неразумной, а принцип "незаменимых у нас нет" - вопиющем пережитком советской эпохи. Я не чувствую, что профессионально развиваюсь здесь, и не получаю морального удовлетворения от работы. Виновниками считаю руководство ГО, рубящее с плеча и не имеющее ясного представления о будущем своего банка".
Это касаемо кредитованного направления, на счет других направлений я не знаю, но не думаю, что ситуация кардинально другая.
От администратора: Можно конкретнее описать проблемы?..
|
0
fovard • сотрудник
28.01.2010 12:07
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.