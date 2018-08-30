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|Испытательный срок...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поделиться своими ощущениями об этом банке в Самаре. Сейчас нахожусь на испытательном сроке, отработала 1,5 мес. Уже разочарована полностью. Ищу новую работу. Работаю в кредитном отделе (ипотека). Сейчас нас 5 человек: начальник отдела, старший спец. и 3 специалиста. Все новенькие, кроме начальника.
С коллективом в НАШЕМ ОТДЕЛЕ повезло, чего не скажешь о других сотрудниках. Подслушивают и каждое слово доносят до руководства . Водителя для нашего отдела (каждый день ездим по рег. палатам) нет, мотаемся и в мороз, и в снег своим ходом и за свой счет. На собеседовании обещали, что только на машине с водителем будем ездить. Расходы на проезд и на сотовую связь не возмещают, пользуемся своими телефонами и сим-картами, а есть клиенты, считающие, что могут названивать по каждому поводу в выходные и поздно вечером. О том, как мы все "убили" свою не совсем дешевую обувь, вообще молчу. Сидим все злые. Но самое интересное у нас в опер-зале работают совершенно не компетентные сотрудники и вместо того, что бы их научить работать, мы - кредитный отдел (не понятно каким боком) дежурим каждый раз в неделю за опер. зал и набиваем приходники! Почему работаем за 2 отдела и получаем 1 оклад? Т.е. у нас мозг должен разрываться и знать работу двух совершенно не связанных между собой отделов, опер. зал даже свою работу не знает до конца, а ЗАРПЛАТА ПОЧТИ ОДИНАКОВАЯ!
И начальство считает, что нами можно затыкать все дыры. Замещаем всех во всех отделах. Осталось полы помыть. Теперь свою з/п не только для себя планируешь, а еще надо всегда откладывать, вдруг опять сегодня в рег. палаты надо будет, как лошадь с документами проскакать. Сидим с девочками и думаем куда сбежать. Главное, по прошествии испытательного срока, найти нормальный банк.
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LINA118 • сотрудник
15.03.2013 14:24
|Мой отзыв еще об одном банке
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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АКБ "Форштадт" (ЗАО) - региональный банк, головной офис располагается в г.Оренбург. Я работал в одном из допофисов. В офисе я был единственным и заменить меня было некем. Спокойно сидел и выполнял свою работу. На работу принимали с испытательным сроком и по результатам собеседования начальник ДО обещал сократить испытательный срок. Но этого не произошло, испытательный срок длился как обычно 3 месяца. Обидно, конечно, пообещали и не сделали. К тому же на испытательном сроке зарплата ниже.
Позже я узнал о большом количестве переработок. Последний рабочий день месяца все работали до упора, пока бухгалтерия и кредитные отделы не "закроют месяц". Это время, естественно, никто не оплачивал. Кроме этого регулярные вызовы на работу в выходные дни и в новый год. Причем приказ о выходе на работу в новый год есть, а приказ об оплате этого выхода сделать как-то забывали. Из отпуска тоже неоднократно вызывали. В случае если сотовый оказывался отключенным, было не избежать неприятного разговора с начальником ДО на повышенных тонах. При этом корпоративных сим-карт никто не выдавал. А раз телефон мой личный, то и решать мне, когда ему быть включенным и когда выключенным.
Спустя некоторое время мне предложили работу и я решил уволиться. Вот тут начались угрозы со стороны руководства о том, что я не смогу найти себе новую работу, что мне испортят репутацию и все в таком духе. Заявление отказывались принимать. Пришлось заявление просто отдать секретарю и потребовать на копии поставить входящий номер, только после этого приняли.
За несколько лет работы в банке я так и не дождался повышения зарплаты, да и не только я, а вообще все сотрудники. Но! Мне понравилось там работать. Коллектив очень хороший, люди приветливые, ну по крайней мере в нашем отделе и в нашем допофисе.
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name78 • бывший сотрудник
09.08.2011 14:27
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