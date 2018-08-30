АКБ "Форштадт" (ЗАО) - региональный банк, головной офис располагается в г.Оренбург. Я работал в одном из допофисов. В офисе я был единственным и заменить меня было некем. Спокойно сидел и выполнял свою работу. На работу принимали с испытательным сроком и по результатам собеседования начальник ДО обещал сократить испытательный срок. Но этого не произошло, испытательный срок длился как обычно 3 месяца. Обидно, конечно, пообещали и не сделали. К тому же на испытательном сроке зарплата ниже.



Позже я узнал о большом количестве переработок. Последний рабочий день месяца все работали до упора, пока бухгалтерия и кредитные отделы не "закроют месяц". Это время, естественно, никто не оплачивал. Кроме этого регулярные вызовы на работу в выходные дни и в новый год. Причем приказ о выходе на работу в новый год есть, а приказ об оплате этого выхода сделать как-то забывали. Из отпуска тоже неоднократно вызывали. В случае если сотовый оказывался отключенным, было не избежать неприятного разговора с начальником ДО на повышенных тонах. При этом корпоративных сим-карт никто не выдавал. А раз телефон мой личный, то и решать мне, когда ему быть включенным и когда выключенным.



Спустя некоторое время мне предложили работу и я решил уволиться. Вот тут начались угрозы со стороны руководства о том, что я не смогу найти себе новую работу, что мне испортят репутацию и все в таком духе. Заявление отказывались принимать. Пришлось заявление просто отдать секретарю и потребовать на копии поставить входящий номер, только после этого приняли.



За несколько лет работы в банке я так и не дождался повышения зарплаты, да и не только я, а вообще все сотрудники. Но! Мне понравилось там работать. Коллектив очень хороший, люди приветливые, ну по крайней мере в нашем отделе и в нашем допофисе.