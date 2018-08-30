Добрый день, коллеги!

Захотел всё-таки оставить свое мнение о трудоустройстве в данную кредитную организацию ... Все этапы современного трудоустройства через рыночные механизмы в данном случае имели место быть: просмотр резюме на HH, телефонный звонок от кадровой службы, назначение даты и времени собеседования.



Отдельно хотелось бы сказать о четкой работе НR-специалиста банка с удивительным именем Есения, которая не навязчиво, НО постоянно контролировала все этапы переговорного процесса и осуществляла взаимосвязь между банком и кандидатом. Может быть именно это нивелировало небольшие накладки при самом собеседовании, когда различные руководители его прерывали по причине авралов (вызовов "на ковёр" к высшему руководству, звонков клиентов). Не скажу, что это вызвало какой-то негатив, НО не много напрягало ... Хотя можно было понять - банк вошёл в крупный банковский холдинг и переезжает (меняет "прописку") из региональной на столичную, а это не простой процесс ...



А в целом мне ВСЁ приглянулось: территориальное местонахождение (самый центр Москвы, собственный особняк); корпоративный имидж (сочные оранжево-синие цвета); удобный график работы (с 10-00 до 19-00); лояльный дресс-код для сотрудников (за исключением операционных работников); благоустроенный офис (я бы даже сказал с некоторым шиком и намеком на роскошь - дорогая отделка, материалы и т.д.). Думаю, что я тоже приглянулся и не ударил лицом в грязь при собеседовании ... По крайней мере, у меня осталось такое впечатление.



Дальше были запущены стандартные процедуры проверки по линии СБ (надо отметить, что тоже в достаточно короткие сроки) и ... дальше 'offer' (!) от кадров, который, к сожалению, меня НЕ УСТРОИЛ! Не скажу, что это было большим разочарованием, я понимал текущий уровень \ рейтинг банка и возможности, хотя конечно осталось чувство, что решили не много сэкономить на специалисте... Хотя, повторюсь, мне в целом БАНК очень понравился ! Жаль, что не сговорились ! А в целом ФББанку успехов и развития в соответствии с заложенной стратегией и потенциалом !