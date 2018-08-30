Откликнулась на hh.ru на вакансию ведущего менеджера по обслуживанию юр лиц, через какое-то время позвонила сотрудница HR Екатерина и пригласила на собеседование с "главным по Северо-Западу", имя которому О.А., предварительно поинтересовавшись в каком из двух офисов, которые планируется открыть, мне было бы удобнее работать. На собеседовании О.А. мне вкратце рассказал, что моя работа будет заключаться в том, чтобы проверять документы на открытие счетов, между делом обмолвившись, что договор аренды от клиентов в данном банке не требуют (Как ЦБ проверяет такой банк непонятно). Так как Головной офис банка находится в Москве, мне разъяснили, что все документы придется отсылать к ним для согласования.



Вечером созвонилась с Екатериной, она мне отправила анкету для службы безопасности. Через неделю Екатерина позвонила мне и сообщила, что мою кандидатуру одобрили, и сообщила, что мне позвонит начальник офиса, в котором я буду работать, и назначит встречу. Начальника звали Ф.В.Н., он позвонил достаточно быстро, так как по его словам они уже месяц не могут начать работу, потому что в офисе нет операциониста.



Пришла я в офис. "Офис" был по размеру соизмерим с конурой, но с конурой конечно только что отремонтированной и покрашенной в приятный зеленоватый цвет. Тут же выяснилось, что я все-таки должна буду работать с клиентами и делать всю операционную работу, а не только проверять их документы. И причем должна я буду это делать одна, так как кроме меня в офисе будут находится тот самый Ф.В.Н., И.В., которая была кем-то вроде его заместителя, и 1 или 2 кассира. Первым делом у меня забрали трудовую книжку и отправили ее в Москву, так как отдел кадров, как и все руководство этого банка находится в Москве, и пообещали как только меня оформят, на следующей неделе отправить меня на пятидневное обучение в ближайший офис. Как они планировали за 5 дней полностью обучить меня всей операционной работе да и еще работе в их опер софте мне было не совсем понятно. Ну да ладно подумала я, супер интенсивное обучение, мне наверное собираются организовать. И тут господин Ф.В.Н. то ли в шутку то ли всерьез намекнул, что так как офис, в котором меня будут обучать, планируют закрывать и всех их клиентов переведут в наш офис, сотрудники того другого офиса этому не очень рады.



И вот пришла я на обучение. Сидят две сотрудницы по работе с клиентами: одна в шапке и сером свитере слушают музыку в наушниках, вторая в расцветастом костюмчике ковыряется в телефоне. Белый верх черный низ? Не, не слышали. Здравствуйте, я на обучение, говорю я пытаясь подобрать челюсть с пола. Сотрудницами оказались А.Г. (шапка и наушники) и Гульнара (цветастый костюмчик), и обе они не так давно сами пришли работать в Юнистрим из Бинбанка, обе приезжие. Так как Гульнара сама работала только один месяц в банке и с ее слов "только-только начинала что-то понимать", мои обучением занялась А.Г. Кстати шапку она сняла, как только посреди рабочего дня во внеобеденное время она сбегала в ближайшую парикмахерскую и побрилась под ноль, получив запоминающуюся внешность. И наушники из ушей она вынула, включив в телефоне пошлейшую попсу, нередко содержащую нецензерную лексику, так чтобы всем, том числе и клиентам, было слышно.



И тут началось "обучение". Состояло оно в том, я весь день сидела рядом с рабочим местом А.Г. и пытаясь хоть что-то увидеть и понять из того что она делала. Она отнеслась к своим обязанностям по моему обучению негативно, игнорируя мои вопросы по рабочим моментам, и в лучшем случаем ограничиваясь распечатками скриншотов, постоянно хамя и обвиняя меня в том, что я не знаю того, чему она только должна меня обучить и, со ссылкой на управляющего офисом Е., недоумевая, почему я не могу посмотреть нужную мне информацию в интернете.



Видя, что с таким "обучением", я долго не проработаю, на второй день я позвонила своему начальнику Ф.В.Н., только для того чтобы обнаружить, что он перешел со мной на "ты" и я теперь для него "Оля". Ничего внятного касательно моего обучения он мне сказать не смог, только поинтересовался готова ли я делать некие отчеты.

На третий день обучения начальник офиса Е. решала мне устроить опрос по информации, которую мне должна была дать А.Г.. Иногда я даже могла четко расслышать что она говорила, так как в ее кабинете постоянно орало радио. Я узнала много нового от Е., в том числе то, что оказывается это я виновата в том, что А.Г. меня не хочет обучать и игнорирует мои вопросы. На последний день обучения ситуация повторилась, так как Е. должна была написать некий отзыв обо мне в Москву, и поэтому она заставила меня задержаться на час после конца рабочего дня, слушая ее едкие комментарии о моих познаниях, о вещах о которых А.Г. даже не упоминала.



Напоследок я попросила А.Г. хотя бы отправить мне на эл почту шаблоны основных документов, чего она конечно же не стала делать.



На следующий день пришла я на работу в свой офис и - первый сюрприз - мой стол оказался вовсе не столом, а дешевенькой конструкцией из деревянных панелей, настолько узкой, что на ней невозможно даже разложить документы. Вторым сюрпризом оказался неизвестный мужчина пришедший с улицы, который зашел с улицы, и спросив как меня зовут, уже через пять минут "тыкая" мне и называя меня Олей бодро объяснял мне, какие документы я должна потребовать с клиента. Оказывается, главное это потребовать паспорт, а все остальное побоку. Позже от кассира я узнала, что данного персонажа зовут Сергей и он еще один "главный по офису".



Вторым сюрпризом оказалась то, что вопреки договору, в офисе не было ни условий для приема пищи, ни даже места, куда можно было бы гипотетически поставить холодильник или хотя бы кулер с водой. Был туалет с раковиной, на том спасибо.



Рассказав Ф.В.Н. о неудовлетворительных для меня результатах обучения, я получила ответ, что он мол-де "пытался меня предупредить", что меня натолкнуло на вывод, что сотрудники офисы Е., помимо очевидного желания повысить собственную самооценку и самоутвердиться за мой счет, также хотели саботировать нормальную работу нового офиса: видать очень не хотелось расставаться со своими клиентами.



Первую половину дня я потратила добиваясь от Ф.В.Н. мой логин и пароль к компьютеру. Однако дальше этого дело не продвинулось. Чтобы подключить программы нужно написать и согласовать заявку, попутно выяснилась, что некоторые компьютеры в офисе подключены не так как надо, МФУ не сканирует, а программист который этим должен заниматься ушел на продолжительный больничный. Печатей и штампов от Ф.В.Н. добиться тоже было нельзя, на все приходил ответ, "это запросто можно завтра сбегать и купить в Комусе, а где кстати ближайший Комус?"

Единственный адекватный и знающий человек - Н.В., честно пыталась организовать работу офиса и прием документов от клиентов.



Но не прошло и трех дней, как Ф.В.Н. сообщил мне, что "Е. накатала на меня телегу" и если я не напишу заявление по собственному, то меня уволят как не прошедшую испытательный срок. Пишу заявление: "Прошу уволить по собственному желанию до истечения испытательного срока в связи с неудовлетворительными условиями труда", отсылаю кадровикам по эл почте. Кадровики не принимаю, требуют чтобы было "прошу уволить и дату. Написала как просили, пусть подавятся. Вместе с заявлением, потребовала справки для АЗН и 2НДФЛ. Разумеется, в последний рабочий день мне трудовую книжку не выдали (что является нарушением трудового законодательства), а выслали ее почтой. Справки в течение 3 дней я тоже не получила. Ну хоть расчет мне выплатили в день увольнения.



Когда через 2 недели, в нарушение трудового законодательства, я получила необходимые справки и трудовую книжку и пошла регистрироваться в АЗН, выяснилось, что отдел кадров сделал мне справку о среднем заработке для определения размера пособия по безработице на неправильном бланке, в котором отсутствует важная информация. Пишу в отдел кадров, прошу компетентного исполнителя сделать мне нормальную справку. Очевидно что компетентных людей в кадрах нет, так как только после моего второго запроса, зам начальника отдела М. ответила мне, чтобы я им прислала бланк справки от АЗН по Санкт-Петербургу, так как они делали по некой "своей" форме, которая, как оказалась, не соответствует форме ни АЗН Москвы, ни форме Роструда. Любезно предоставляю М. ссылки на все вышеперечисленные документы на соответствующих сайтах. На что она мне сообщает, что "ссылка открывается в режиме просмотра и больше с ней ничего сделать нельзя" и предлагает мне скачать бланк отправить его ей. Как можно доработаться до зам начальника отдела кадров и не знать как скачать файл по ссылке? К слову вот ссылка . Получив через полторы недели эту несчастную справку, я обнаружила, что дурацкий отдел кадров банка Юнистрим заполнил ее не полностью. *фейспалм*



Помимо того, вскоре после увольнения, я написала на эл почту господину О.А., тому кто "главный по Северо-Западу", письмо с подробным описанием моего т.н. обучения. И к моему удивлению, через неделю раздался звонок от некоего С.Д., который представился сотрудников службы безопасности банка и который настаивал на личной встрече. На той самой личной встрече, которую С.Д. очевидно записывал на диктофон, он еще раз спросил действительно ли все описанные мною в посьме О.А. факты имели место быть. Также он клятвенно заверил меня, что этих сотрудников взяли еще до того как он начал работать в банке, что является неправдой, т.к. Гульнара работавшая на тот момент в банке менее месяца хвасталась тем, что она занесена в черный список сотрудников в одном из своих предыдущих банков. И, наконец, С.Д. задал мне, сотруднику которому банк испортил трудовую книжку и 2 недели жизни, следующий вопрос: "Вы планируются работать в банке Юнистрим?". Какие полномочия сотрудник службы безопасности банка имеет, чтобы предлагать мне в нем работать - непонятно. Видимо никаких, так как ничего конкретного он мне сказать не смог, только то что "руководство" будет поставлено в известность. На что я ответила, что могу рассмотреть возможность работы в банке при наличии конкретных предложений. И после этого странного разговора ничего я больше от Банка "Юнистрим" не слышала, за исключением моей переписки с зам начальника отдела кадров М..



Вот такой вот гаденький опыт работы в Банке Юнистрим у меня был. Советую всем обходить данное заведение стороной.