Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Бардак в отделе расчета зп
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Пишу сразу - отзыв негативный.
В очередной раз пришлось столкнуться с некомпетентностью сотрудников отдела расчета зарплаты данной конторы, а именно ни много ни мало заместителя начальника М. и очевидно сотрудника, которой она перепоручает свою работу, - Р.
Так как меня заставили уйти из этого заведения после двух недель работы, испортив мне трудовую книжку, о чем я писала в предыдущих отзывах, работу мне найти значительно сложнее, так как у всех работодателей возникает вопрос по данной записи.
И вот нужно мне перерегистрироваться в службе занятости, и, о несчастье!, для этого нужна мне справка с последнего места работы. Помня свой предыдущий опыт двух недель бесполезного доказывания г-же М. почему мне нужна справка именно по форме службы занятости (потому что форма банка не соответствует требованиям СЗ и они ее просто не принимают), я сразу же отправила по эл почте ей форму прямиком скачанную с сайта службы занятости, специально отметив в запросе, что справка нужна мне на данной форме.
Две недели прошло, и как несложно догадаться получила я справку на черти какой форме, но не той, на которой я просила. Вероятно "благодарить" за это я должна их сотрудницу месяца Р.
Пишу опять М., вроде элементарная просьба заполнить бланк, но нет. Сначала она у меня просит скан справки, которую ОНИ мне прислали. (папка "исходящие"? не, не слышали), а потом присылает мне скриншотики со справкой, которую она мне прислала и формой СЗ Москвы и просит меня найти там отличия. И это в то время, когда я прошу прислать заполненную форму СЗ по СПб!
Из чего могу сделать вывод, что данной даме гораздо интереснее изредка слать издевательские сообщения по эл почте, попивая кофеек, чем нормально выполнять свою работу с первого раза. Еще одна причина никогда не соваться в данный банк ни в качестве сотрудника, ни в качестве клиента.
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LelikV • бывший сотрудник
18.10.2018 14:14
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Администратор:
Для проверки ситуации, пришлите, пожалуйста, историю переписки на почту official@banki.ru
Справка имеется в виду уже другая, или та же самая, из прошлого отзыва?
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Ответ банка:
Уважаемая LelikV!
01.10.2018 г. Вы обратилась в банк с просьбой предоставить справку о среднем заработке для определения размера пособия по безработице (стипендии). Справка была составлена по форме, установленной приказом от 06.11.2014 г. № 638 Департамента труда и занятости населения г. Москвы (далее – ДтиЗН г.Москвы), и содержит все необходимые для назначения пособия реквизиты. 03.10.18 г. справка была отправлена Вам по почтовому адресу, указанному Вами в обращении к Банку. 17.10.18 г. Вы вновь обратились в Банк с требованием оформить справку о среднем заработке, но по форме, утвержденной Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 18.10.18 г. справка о среднем заработке по указанной форме была направлена Вам по почтовой связи.
Дополнительно сообщаем Вам о том, что нами получена консультация специалистов Центра занятости населения Санкт-Петербурга о том, что справка о среднем заработке, составленная по форме, утвержденной ДТиЗН г.Москвы, является обязательной к приему во всех территориальных подразделениях Службы занятости населения Санкт-Петербурга.
Благодарим Вас за оставленный отзыв.
С уважением,
АО КБ "ЮНИСТРИМ"
+7 (495) 744 5555, 8 800 333 22 44
e-mail: relations@unistream.com
www.unistream.ru
|Как банк бытается бороться с негативными отзывами о нем
|не голосовал
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Через три дня после публикации моего отзыва о работе в данном банке меня начали одолевать назойливые звонки с двух московских номеров банка Юнистрим. Желания продолжать общение с данным банком у меня не было, поэтому я и не брала трубку. Однако, спустя пять дней непрекращающихся мешающих звонков, когда стало очевидно, что сотруднику банка на том конце самому не догадаться о моем нежелании с ним общаться, мне все же пришлось ответить.
Звонящая бодро представилась Мариной из отдела качества и поинтересовалась, могу ли я уделить ей три минуты, что забегая вперед оказалось неправдой, так как ее болтовню мне пришлось выслушивать полчаса. Для начала Марина расплылась в сердечной благодарности за отзыв, который я оставила об условиях работы в банке и бодро отрапортовала, что «инцидент проработан, служебное расследование проведено и к обозначенным мною лицам применены меры дисциплинарного характера». Вот оно как. Оказывается, что моего письма с описанием ситуации «главному по Северо-Западу» Овчинникову было недостаточно, чтобы принять какие-то меры в отношении недобросовестных сотрудников, нужно было еще оставить отзыв на банки.ру. Между тем, Марина не менее бодро поинтересовалась как бы меня уговорить, чтобы я удалила свой отзыв (при этом обозвав меня «субъектом»), мотивируя это тем, что мол-де "мы же приняли меры". Тут же выяснилось, что под «мерами дисциплинарного характера» имеется ввиду депремирование, которое по мнению руководства должно научить не хамить двух невоспитанных сорокалетних теток, которые всю жизнь провели в среде где хамство мат и пьянство являются нормой. Да и нет у меня уверенности, что Марина не врет и их действительно депремировали.
На мое возражение, что благодаря данным сотрудникам, у меня испорчена трудовая, Марина меня проинструктировала, что надо говорить что меня не устроили условия, и что она сама где-то проработала три дня и ушла, где-то немногим больше. И вообще я же работала не где-нибудь, а в их распрекрасном банке (что факту еще хуже любого «где-нибудь»), и потому я чуть ли не должна быть им благодарна.
Далее последовала неуклюжая попытка убедить меня в том, что это, оказывается я сама захотела уволиться, так как у руководства желания меня увольнять не было. На мою реплику о письме которое получил Федорцов от того самого руководства, Марина продолжила извиваться и на ходу сочинила, что он наверное что-то не так понял. К слову, речи о том, чтобы я продолжила работать в банке, как за несколько недель до этого мне предлагал при личной встрече сотрудник службы экономической безопасности Д., уже не шло. Что выставляет г-на Д. трепачом.
На мое замечание, что вместо того, чтобы удалять мой отзыв, сервис банки.ру дает возможность банку написать комментарий к моему отзыву, Марина выразила непонимание, зачем разводить писанину в интернете, в сотый раз повторив, что они же «приняли меры!!!», попутно добавив, что моя позиция не удалять отзыв является агрессивной. Вот так вот выслушивая на протяжении получаса эту напористую барышню, которая мне и слова-то иногда не давала вставить, я стала вдруг агрессивным человеком.
Далее Марина, видимо решила надавить на жалость, рассказав о том как бедный несчастный председатель правления банка жутко переживает эту историю и чувствует личную ответственность за то, что случилось, а так как лично он мне ничего плохого не сделал, я должна свой отзыв удалить. Не сработало.
Дальше - лучше. Марина перешла, видимо, к своему последнему аргументу – что человек должен творить добрые дела, и тогда добро обязательно вернется к нему. Да, под добрым делом она подразумевала, что я должна все-таки удалить свой отзыв.
Через полчаса нашей беседы поняв, что меня не переубедить, Марина попрощалась со мной, пожелав мне «хорошей жизни», что звучало скорее как угроза. И ей того же.
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2
LelikV • несостоявшийся сотрудник
23.05.2018 14:39
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Администратор:
Автор, вы уже голосовали, поэтому оценку снимаем, согласно п.4 правил рейтинга.
|Вранье, хамство и некомпетентность
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Откликнулась на hh.ru на вакансию ведущего менеджера по обслуживанию юр лиц, через какое-то время позвонила сотрудница HR Екатерина и пригласила на собеседование с "главным по Северо-Западу", имя которому О.А., предварительно поинтересовавшись в каком из двух офисов, которые планируется открыть, мне было бы удобнее работать. На собеседовании О.А. мне вкратце рассказал, что моя работа будет заключаться в том, чтобы проверять документы на открытие счетов, между делом обмолвившись, что договор аренды от клиентов в данном банке не требуют (Как ЦБ проверяет такой банк непонятно). Так как Головной офис банка находится в Москве, мне разъяснили, что все документы придется отсылать к ним для согласования.
Вечером созвонилась с Екатериной, она мне отправила анкету для службы безопасности. Через неделю Екатерина позвонила мне и сообщила, что мою кандидатуру одобрили, и сообщила, что мне позвонит начальник офиса, в котором я буду работать, и назначит встречу. Начальника звали Ф.В.Н., он позвонил достаточно быстро, так как по его словам они уже месяц не могут начать работу, потому что в офисе нет операциониста.
Пришла я в офис. "Офис" был по размеру соизмерим с конурой, но с конурой конечно только что отремонтированной и покрашенной в приятный зеленоватый цвет. Тут же выяснилось, что я все-таки должна буду работать с клиентами и делать всю операционную работу, а не только проверять их документы. И причем должна я буду это делать одна, так как кроме меня в офисе будут находится тот самый Ф.В.Н., И.В., которая была кем-то вроде его заместителя, и 1 или 2 кассира. Первым делом у меня забрали трудовую книжку и отправили ее в Москву, так как отдел кадров, как и все руководство этого банка находится в Москве, и пообещали как только меня оформят, на следующей неделе отправить меня на пятидневное обучение в ближайший офис. Как они планировали за 5 дней полностью обучить меня всей операционной работе да и еще работе в их опер софте мне было не совсем понятно. Ну да ладно подумала я, супер интенсивное обучение, мне наверное собираются организовать. И тут господин Ф.В.Н. то ли в шутку то ли всерьез намекнул, что так как офис, в котором меня будут обучать, планируют закрывать и всех их клиентов переведут в наш офис, сотрудники того другого офиса этому не очень рады.
И вот пришла я на обучение. Сидят две сотрудницы по работе с клиентами: одна в шапке и сером свитере слушают музыку в наушниках, вторая в расцветастом костюмчике ковыряется в телефоне. Белый верх черный низ? Не, не слышали. Здравствуйте, я на обучение, говорю я пытаясь подобрать челюсть с пола. Сотрудницами оказались А.Г. (шапка и наушники) и Гульнара (цветастый костюмчик), и обе они не так давно сами пришли работать в Юнистрим из Бинбанка, обе приезжие. Так как Гульнара сама работала только один месяц в банке и с ее слов "только-только начинала что-то понимать", мои обучением занялась А.Г. Кстати шапку она сняла, как только посреди рабочего дня во внеобеденное время она сбегала в ближайшую парикмахерскую и побрилась под ноль, получив запоминающуюся внешность. И наушники из ушей она вынула, включив в телефоне пошлейшую попсу, нередко содержащую нецензерную лексику, так чтобы всем, том числе и клиентам, было слышно.
И тут началось "обучение". Состояло оно в том, я весь день сидела рядом с рабочим местом А.Г. и пытаясь хоть что-то увидеть и понять из того что она делала. Она отнеслась к своим обязанностям по моему обучению негативно, игнорируя мои вопросы по рабочим моментам, и в лучшем случаем ограничиваясь распечатками скриншотов, постоянно хамя и обвиняя меня в том, что я не знаю того, чему она только должна меня обучить и, со ссылкой на управляющего офисом Е., недоумевая, почему я не могу посмотреть нужную мне информацию в интернете.
Видя, что с таким "обучением", я долго не проработаю, на второй день я позвонила своему начальнику Ф.В.Н., только для того чтобы обнаружить, что он перешел со мной на "ты" и я теперь для него "Оля". Ничего внятного касательно моего обучения он мне сказать не смог, только поинтересовался готова ли я делать некие отчеты.
На третий день обучения начальник офиса Е. решала мне устроить опрос по информации, которую мне должна была дать А.Г.. Иногда я даже могла четко расслышать что она говорила, так как в ее кабинете постоянно орало радио. Я узнала много нового от Е., в том числе то, что оказывается это я виновата в том, что А.Г. меня не хочет обучать и игнорирует мои вопросы. На последний день обучения ситуация повторилась, так как Е. должна была написать некий отзыв обо мне в Москву, и поэтому она заставила меня задержаться на час после конца рабочего дня, слушая ее едкие комментарии о моих познаниях, о вещах о которых А.Г. даже не упоминала.
Напоследок я попросила А.Г. хотя бы отправить мне на эл почту шаблоны основных документов, чего она конечно же не стала делать.
На следующий день пришла я на работу в свой офис и - первый сюрприз - мой стол оказался вовсе не столом, а дешевенькой конструкцией из деревянных панелей, настолько узкой, что на ней невозможно даже разложить документы. Вторым сюрпризом оказался неизвестный мужчина пришедший с улицы, который зашел с улицы, и спросив как меня зовут, уже через пять минут "тыкая" мне и называя меня Олей бодро объяснял мне, какие документы я должна потребовать с клиента. Оказывается, главное это потребовать паспорт, а все остальное побоку. Позже от кассира я узнала, что данного персонажа зовут Сергей и он еще один "главный по офису".
Вторым сюрпризом оказалась то, что вопреки договору, в офисе не было ни условий для приема пищи, ни даже места, куда можно было бы гипотетически поставить холодильник или хотя бы кулер с водой. Был туалет с раковиной, на том спасибо.
Рассказав Ф.В.Н. о неудовлетворительных для меня результатах обучения, я получила ответ, что он мол-де "пытался меня предупредить", что меня натолкнуло на вывод, что сотрудники офисы Е., помимо очевидного желания повысить собственную самооценку и самоутвердиться за мой счет, также хотели саботировать нормальную работу нового офиса: видать очень не хотелось расставаться со своими клиентами.
Первую половину дня я потратила добиваясь от Ф.В.Н. мой логин и пароль к компьютеру. Однако дальше этого дело не продвинулось. Чтобы подключить программы нужно написать и согласовать заявку, попутно выяснилась, что некоторые компьютеры в офисе подключены не так как надо, МФУ не сканирует, а программист который этим должен заниматься ушел на продолжительный больничный. Печатей и штампов от Ф.В.Н. добиться тоже было нельзя, на все приходил ответ, "это запросто можно завтра сбегать и купить в Комусе, а где кстати ближайший Комус?"
Единственный адекватный и знающий человек - Н.В., честно пыталась организовать работу офиса и прием документов от клиентов.
Но не прошло и трех дней, как Ф.В.Н. сообщил мне, что "Е. накатала на меня телегу" и если я не напишу заявление по собственному, то меня уволят как не прошедшую испытательный срок. Пишу заявление: "Прошу уволить по собственному желанию до истечения испытательного срока в связи с неудовлетворительными условиями труда", отсылаю кадровикам по эл почте. Кадровики не принимаю, требуют чтобы было "прошу уволить и дату. Написала как просили, пусть подавятся. Вместе с заявлением, потребовала справки для АЗН и 2НДФЛ. Разумеется, в последний рабочий день мне трудовую книжку не выдали (что является нарушением трудового законодательства), а выслали ее почтой. Справки в течение 3 дней я тоже не получила. Ну хоть расчет мне выплатили в день увольнения.
Когда через 2 недели, в нарушение трудового законодательства, я получила необходимые справки и трудовую книжку и пошла регистрироваться в АЗН, выяснилось, что отдел кадров сделал мне справку о среднем заработке для определения размера пособия по безработице на неправильном бланке, в котором отсутствует важная информация. Пишу в отдел кадров, прошу компетентного исполнителя сделать мне нормальную справку. Очевидно что компетентных людей в кадрах нет, так как только после моего второго запроса, зам начальника отдела М. ответила мне, чтобы я им прислала бланк справки от АЗН по Санкт-Петербургу, так как они делали по некой "своей" форме, которая, как оказалась, не соответствует форме ни АЗН Москвы, ни форме Роструда. Любезно предоставляю М. ссылки на все вышеперечисленные документы на соответствующих сайтах. На что она мне сообщает, что "ссылка открывается в режиме просмотра и больше с ней ничего сделать нельзя" и предлагает мне скачать бланк отправить его ей. Как можно доработаться до зам начальника отдела кадров и не знать как скачать файл по ссылке? К слову вот ссылка . Получив через полторы недели эту несчастную справку, я обнаружила, что дурацкий отдел кадров банка Юнистрим заполнил ее не полностью. *фейспалм*
Помимо того, вскоре после увольнения, я написала на эл почту господину О.А., тому кто "главный по Северо-Западу", письмо с подробным описанием моего т.н. обучения. И к моему удивлению, через неделю раздался звонок от некоего С.Д., который представился сотрудников службы безопасности банка и который настаивал на личной встрече. На той самой личной встрече, которую С.Д. очевидно записывал на диктофон, он еще раз спросил действительно ли все описанные мною в посьме О.А. факты имели место быть. Также он клятвенно заверил меня, что этих сотрудников взяли еще до того как он начал работать в банке, что является неправдой, т.к. Гульнара работавшая на тот момент в банке менее месяца хвасталась тем, что она занесена в черный список сотрудников в одном из своих предыдущих банков. И, наконец, С.Д. задал мне, сотруднику которому банк испортил трудовую книжку и 2 недели жизни, следующий вопрос: "Вы планируются работать в банке Юнистрим?". Какие полномочия сотрудник службы безопасности банка имеет, чтобы предлагать мне в нем работать - непонятно. Видимо никаких, так как ничего конкретного он мне сказать не смог, только то что "руководство" будет поставлено в известность. На что я ответила, что могу рассмотреть возможность работы в банке при наличии конкретных предложений. И после этого странного разговора ничего я больше от Банка "Юнистрим" не слышала, за исключением моей переписки с зам начальника отдела кадров М..
Вот такой вот гаденький опыт работы в Банке Юнистрим у меня был. Советую всем обходить данное заведение стороной.
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LelikV • несостоявшийся сотрудник
22.04.2018 22:08
|Ужасное место работы
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Бардак во всех структурах. Никто не знает кто и за что отвечает, и поэтому переводят стрелки на других. Руководство не желает выстраивать взаимодействие и субординацию. Инфраструктура глобально не развивается уже давно, только костыли делаются? т.к. денег на полное приведение в порядок и новое оборудование нет. Упадёт костыль - упадёт весь банк. Экономия на всём что только можно. Компания не заинтересована в сохранении своих сотрудников, текучка просто бешеная. За 2 недели уволилось 6 технических специалистов. А учитывая, что самые старые сотрудники уволились, то и знания уходят. Ужасные условия в офисе - вентиляция в закрытых комнатах очень плохая, тяжело порой дышать и соответственно работать. Всё очень тесно, неудобно, рабочие места жутко не комфортные.
Отдельные слова хочется сказать про таких людей как председатель правления и сотрудников Е.И.А., К.Н.Н., С.С.Н. и многие другие. Люди в первую очередь заинтересованы в прибыли здесь и сейчас. Им неважно будущее компании, её имидж, репутация, её сотрудники. Они всячески будут подставлять других, чтобы прикрыть себя. На этом постулате держится весь банк - подставить других, ради сохранения себя. На многих позициях поставлены знакомые знакомых, родственники, несмотря на отсутствие компетенции у этих людей. Главное свой человек. Из-за этого они также будут перекладывать свои косяки на других. Так что крайне не советую портить свою карьеру, устраиваясь работать в Юнистрим.
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Алексей К • бывший сотрудник
13.04.2018 23:33
|Неприятный осадок от собеседования
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Добрый день! Откликнулась на вакансию бухгалтер – кассир в ЮНИСТРИМ БАНК на сайте hh.ru , мне перезвонила сотрудник по работе с персоналом, предложила вакансию главного бухгалтера – кассира (подменный кассир), т.к. у меня хороший опыт работы в банке, договорились о собеседовании, назначили дату, день.
Приехав в назначенное время (18.07. 2017г. в 11:00), пришлось прождать еще 30 мин. Собеседование началось около 11:30. Потом нас (еще девушка, которая претендовала на эту же вакансию) пригласили в опер. зал, где предложили заполнить анкету и пройти тестирование. В опер. зале было много клиентов, шумно (звонки телефонов клиентов, разговоры, некоторые стояли прямо у стойки, где находились мы, и общались громко между собой), далее каждый вошедший клиент обращался к нам как к сотруднику, что тоже очень мешало сосредоточиться, сотрудники банка (не из опер. зала) тоже не стеснялись в общении (у нас над головой) со своими знакомыми клиентами. Ладно, анкету заполнили, тест сдали, спустилась, сотрудник по работе с персоналом, проверила анкету, тест, все хорошо (5-ки и +)!!! (ДАЛЕЕ ОПИШУ НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ, В КОНЦЕ ПОЙМЕТЕ ЗАЧЕМ!!!) Вторая девушка удивила своим непониманием и возмущением на проставленные минусы в ее тесте, ВОПРОС: по каким документам юр. лицо получает рубли РФ в кассе (вопрос дословно не помню, НО главное смысл)? ОТВЕТ: по расходному ордеру… мы стали ей объяснять, что это не так, Чек и только ЧЕК. Далее) ВОПРОС: Какой инструкцией руководствуется кассир при ведении кассовых операций (вопрос передан не дословно). Тут я не видела, как она ответила, но тоже не верно, попросили меня объяснить какой!!! ОК! потом нам сообщили, что подойдет начальник через 20-25 мин., чтоб пообщаться с нами, ну и напоследок задали пару вопросов: Кто является резидентом, а кто нерезидентом??? 2-й кандидат не смогла дать ответ, я ответила, потом еще раз объяснила 2-му кандидату, что это за интересные слова такие (резидент, нерезидент)!!! (Девушка тоже с опытом)!!!
Подошла начальник (точно название должности не помню), которая курирует работу кассиров. Пригласила меня первую для общения, разговор начался с просьбой рассказать о себе, а потом вопросы по инструкциям, мной был дан неполный ответ по 115-ФЗ, руководитель сказала, что нужно еще почитать данную инструкцию! ОК, это в моих интересах! Так как вакансия резервный кассир заранее подразумевает работу разъездного характера, нам сказали до собеседования, что работать будем по своему округу, но после сдачи теста, объявили, что сейчас нет сотрудников для подмены в других округах и придётся поездить туда (новость не очень утешительная, но работа нужна). Руководителю не понравилось, что я живу далеко от Москвы (город находится в 4-х км. от МКАД), и спросила меня, успею ли я собраться и добраться до работы, если мне утром за 2 часа позвонят и скажут выйти. Я ответила, что есть электрички, доберусь. Мне еще раз задали этот вопрос с уточнением: вам же нужно будет за эти 2 часа собраться и добраться до работы… Но, как объясняли нам, что создается график наперед, а если форс-мажорная ситуация, и у меня выходной, то можно отказаться – это моё право, тем более есть сотрудники, которые живут в Москве и могут быстрее добраться. Хорошо, мне сказали, подождать, а другого кандидата пригласят, спустя примерно 5 мин. меня снова пригласила руководитель, спросила: работала ли я с системой переводов ЮНИСТРИМ, я ответила, что работала в 2013г. , она спрашивает: ну конечно же не помнишь символы? Нет, не помню (но этот вопрос можно же на стажировке вспомнить)!!! Ожидайте!!!! Когда я вышла , меня спросила 2-я девушка, что спрашивали, я ответила, что по инструкциям. После того, как состоялось общение со 2-м кандидатом, я задала ей тот же вопрос: что тебя спрашивали???? ОТВЕТ: я сказала, что не готова цитировать инструкции, так как все забыла, и мы поговорили на вольные темы… к нам присоединилась еще одна девушка на ту же вакансию, с ней тоже пообщались. Нам сказали, что нужно подождать сотрудника отдела кадров.
К нам подошли из отдела кадров и попросили у девушек трудовые книжки, а мне сказали: "Вы не подходите, у вас гражданство не РФ!" Ого, как так???? У меня гражданство РФ!!! Покажите, я показываю, Ну тогда Вы далеко от Москвы живете((( я объясняю, что никогда не было трудностей с тем, чтоб добраться до работы!!!(((( Конечно, если тебе позвонят в 7:00 и сообщат, что нужно ехать сегодня на работу к 9:00, а ты находишься на даче, потому что у тебя выходной, то конечно нереально добраться…
ИТОГ: СОБЕСЕДОВАНИЕ ДЛИЛОСЬ – 4:15 мин….
ПОЧЕМУ СО МНОЙ ТАК ПОСТУПИЛИ, ВЕДЬ В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГОГО КАНДИДАТА Я СВОБОДНО ОТВЕЧАЛА ПО ИНСТРУКЦИЯМ, ДА БЫЛИ НЕКОТОРЫЕ НЕДОЧЕТЫ (115-фз), НО ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ.
ЖАЛКО ЗРЯ ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ....
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nata30-07 • несостоявшийся сотрудник
19.07.2017 11:17
|"Тебя посадят, а ты не воруй"
|не голосовал
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Ноябрь 2015. Откликнулась на вакансию руководителя проекта в банк. Спустя пару недель мне позвонила hr банка, пригласила на собеседование.
В переговорке меньше чем 2 на 2 метра, размещенной в холле банка hr доверительно поведала мне, что весьма скромная даже по кризисным меркам зарплата – это gross, кроме того из нее в обязательном порядке медицинскую страховку ежемесячно вычитают. Следом со мной пообщался аж директор департамента, который гордо поведал, что о наполеоновских планах по развитию розницы и зарплатных проектов. На вопрос, КАК при нынешнем формате офисов и направленности специалистов (кто хоть раз был в ОО банка поймет, о чем я) они планируют это осуществить – он из переговорки убежал
Март 2016. Работа уже (наконец-то!) найдена и резюме снято. Звонок из банка: «Здравствуйте, вы откликались на нашу вакансию…» - Да откликалась, даже на встрече была (чему на том конце провода сильно удивились)
Июнь 2016. В скайп стучит бывшая коллега, между делом интересующаяся нет ли у меня кого в Юникредитбанке, разузнать что и как там – ее позвали на собеседование на – та-да-да-дам! – ту же вакансию руководителя проектов.
Сижу я и думаю - может мифы это все о кризисе, о переизбытке специалистов на рынке - если ребята целых полгода обычного продукт-менеджера ищут. Или я в свои 27 совсем ничего не понимаю
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Оля Иванова • несостоявшийся сотрудник
05.06.2016 23:41
|Используют интеллектуальный труд кандидатов бесплатно
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|Размещают вакансии, приглашают на собеседование, на собеседование, просят привезти рабочие документы и материалы бывших ваших работодателей, на собеседовании в грубой манере интересуются, почему ничего не привезли, выражают искреннее удивление на уточнение об информационной безопасности и собственности бывших работодателей на запрошенные документы, в качестве теста дают задание разработать и направить им подробно прописанные документы "ПРОЦЕДУРА" и "ПОРЯДОК" по конкретным текущим процессам и ситуациям в данном банке (тем самым вытягивая существующие знания и опыт кандидатов), после получения документов сообщают о закрытии вакансии внутренними ресурсами (своими сотрудниками, для обучения которых набирается таким образом материал - инструкции для работы). Аналогичная ситуация повторяется каждые 2 месяца, при этом банк не стесняется обращаться к одним и тем же кандидатам, мороча им голову.
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baby55 • несостоявшийся сотрудник
04.03.2016 11:42
|Наконец-то сбежал!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являлся сотрудником банка 2 года. Единственное что держало меня в этом банке, это коллектив! Скажу сразу, если вы идете туда за хорошей зарплатой, то хочу сразу вас разочаровать, зарплаты низкие, ДМС нет, премий тоже, даже к Новому году: ни премию не дали, не маленький подарок! Сокращают людей постоянно, в январе на работу "не вышли" 15 человек из коллектива в 600 человек.
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Petr Ivanov • бывший сотрудник
08.02.2013 20:31
|Лучшему банку - лучшие сотрудники!!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Лично я в банковскую сферу попала совершенно случайно: уж больно прельстил меня зазывно-побуждающий к действию голос директора по персоналу банка "UNIStream", которая добродушно намекнула, что мы, пусть пока что и заочно, но уже идеально подходим друг другу. Каков первый выстрел - такова и война. Именно по такому сценарию и получилось. В настоящее время я счастливо трудиться на благо этого замечательного банка, успех которого увенчан (что подтверждается на еженедельной основе ведущих рейтингов) превосходным составом руководства. Если честно - я реально могла бы петь дифирамбы лично президенту банка и всем членам правления без единого намека на подхалимство, но есть вероятность, что некоторая часть публики меня именно так и поймет (тут уже кто на что учился, извините) Я безумно люблю все то, чем я занимаюсь. Я реально получаю истинное наслаждение, даже тогда, когда объективно перерабатываю и валюсь с ног. Вы и представить себе не можете, в каком дружелюбном коллективе мне довелось работать! Мы все как одна семья, мы с такой радостью и заботой друг о друге выполняем любые, пусть даже самые, казалось бы, сложные поручения, что любой - даже самый крупный банк - позавидует нашей сплоченности! Да, кто-то смело мог бы назвать меня неугомонным человеком-оркестром, но я лично горжусь тем, что не кричу как некоторые, что "это не моя зона ответственности, я этого делать не буду!". Я молча беру и делаю, и искренне верю, что приношу свой вклад в развитие моего банка. Все зависит от того, как себя позиционировать Результаты себя ждать не заставили - меня еще до окончания испытательного срока и премией наградили, и вообще много различных приятностей преподнесли, хотя я на это не рассчитывала. Поэтому те "компетентные сотрудники", которые жалуются, что за несколько лет не видели премии, должны в первую очередь спросить самих себя - а почему они этой премии не видели? Может, надо было сесть и сделать свое дело по-нормальному или хотя бы лучше других? Может, надо было приходить на работу, чтобы работать, а не сплетничать за бесконечными перекурами? Работа будет Вам в кайф только тогда, когда Вы каждый день лично для себя совершаете подвиг! Тут каждый свой путь выбирает сам. Мой выбор - ЮНИСТРИМ! И Вам советую!!
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Victory7 • сотрудник
15.11.2012 16:36
|Увольняют всех без разбора...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В настоящее время являюсь сотрудником банка, занимаюсь подключением и сопровождением новых банков. Что в банке твориться это не описать словами полный беспорядок, куча бесполезных сотрудников, которые не понимают что надо делать! Зарплаты низкие, и в связи со снижением доходов банка многим сотрудникам снизили зарплату почти вдвое! За 2 года работы ни разу не видела премий, даже к Новому Году! Идет жестокое сокращение персонала, увольняют всех без разбора за октябрь уволили 15 человек.
Карьерного роста нет вообще. Руководство банка не представляет, как и в каком направлении должен двигаться банк. Слава Богу, что нашла хороший банк, где щас прохожу процедуру согласования и недели через 2 свалю из этого ЮНИСТРЁМА!
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rozal • сотрудник
08.11.2012 12:35
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