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|Мертвые вакансии
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|Для меня данный банк загадка. Бесконечное количество вакансий, на которые никого не берут. Два года назад откликнулась на позицию, прошла два этапа собеседование - похвалили и сказали в течение двух недель дадут обратную связь. Обратной связи на поступило, вакансия до сих пор висит в топе, и еще 250 аналогичных, периодически позванивают кадровики - "А вы в поиске работы, ваш опыт нам подходит, мы вам перезвоним" И снова тишина. И уже прям глаза мозолит данный банк со своим бесконечным количеством однотипных вакансий, годами висящих на HH. Может пояснит кто-то в чем смысл всего этого бесконечного бреда?))
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Noeli • несостоявшийся сотрудник
08.11.2018 11:23
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Ответ банка:
Банк «Кубань Кредит» расширяет географию присутствия на территории Краснодарского края, Ростовской области и республики Адыгея, открывая новые подразделения.
С этим связана растущая потребность в квалифицированных специалистах.
Подбор ведется на конкурсной основе в соответствии с требованиями, регулируемыми внутренними нормативными документами Банка и в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
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