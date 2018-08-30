Для меня данный банк загадка. Бесконечное количество вакансий, на которые никого не берут. Два года назад откликнулась на позицию, прошла два этапа собеседование - похвалили и сказали в течение двух недель дадут обратную связь. Обратной связи на поступило, вакансия до сих пор висит в топе, и еще 250 аналогичных, периодически позванивают кадровики - "А вы в поиске работы, ваш опыт нам подходит, мы вам перезвоним" И снова тишина. И уже прям глаза мозолит данный банк со своим бесконечным количеством однотипных вакансий, годами висящих на HH. Может пояснит кто-то в чем смысл всего этого бесконечного бреда?))